Дмитрий Губерниев: «Думал, Федотов поумнее, изначально. ЦСКА в зоне турбулентности с летчиком первого класса Есмантовичем»

Теги ЦСКА Филадельфия Илья Воробьев Сергей Федоров Дмитрий Губерниев КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Игорь Есмантович Иван Федотов Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался об Иване Федотове и смене тренера в ЦСКА.

Ранее армейцы объявили о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

Незадолго до этого стало известно, что новым главным тренером ЦСКА станет Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.

«Вообще, я думал, что Иван Федотов поумнее, изначально. Кажется, надо спросить с самого хоккеиста и его агента. Это первое. Его слова, когда он вернулся, я оставлю за скобками.

Меня мало волнует судьба вратаря Ивана Федотова. Были времена, когда я за него вступался, но сейчас… Мне интересно, как написал коллега Микулик, у него запасной вариант с «Филадельфией» еще работает?

Не буду комментировать шаги ЦСКА, там видно, что команда в зоне турбулентности с летчиком первого класса Игорем Есмантовичем, команду трясет. Поэтому преодолеют это – молодцы.

Желаю удачи Воробьеву, Федорову уже в другом коллективе. Эти решения показывают, что нужно и армейцам, и болельщикам пристегнуться в этой зоне турбулентности», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Федотов и ЦСКА расторгли контракт. Похоже, все-таки едет в «Филадельфию»

29 комментариев
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Если тебя судьба Ивана Федотова мало интересует, на какой хрен ты сюда лезешь? Понятно. В очередной раз словить хайп на горячей теме. Дима, в хоккее ты не рубишь, можешь остыть.
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Губерниев сказал обо всём - и ни о чём.
Зачем вообще говорил ?
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Думал, Губерниев поумнее, изначально. Хотя нет, вру, никогда так не думал.
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Ответ RBChannel
ЦСКА все верно сделал, что отпустил. Вратарь уровня ВХЛ на ЗП в 50 лямов при потолке - непозволительная роскошь. Главное - Гамзин сильнее Федотова прям здесь и сейчас. А Ивану пожелаем удачи. Там никто с ним как здесь нянчиться не будет. Будет пускать такие бабочки 🦋, сядет моментально и надолго. А ЦСКА разберется. Уже есть хороший тренер. Вернут ребят из северной Америки, продлят кого нужно на адекватных условиях, и вперед за новым кубком. Все для этого есть.
А зачем весь этот цирк тогда устраивать было, если все равно отпустили? Какой-то гений, типа Есмантовича, рассчитывал, что растренированный, за год физически просевший и психологически уничтоженный вратарь внезапно превратится в Василевского и будет тянуть ЦСКА до победы в КГ?
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Боже мой, как таким клиническим хромоголовым дают работать на федеральном телевидении?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Губерниев сказал обо всём - и ни о чём. Зачем вообще говорил ?
Пёрнул в муку, как любит)
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Самый прикол,что спустя год,когда вдруг Федотов в НХЛ заиграет,а в ЦСКА любой следующий вратарь будет еще хуже,те же болельщики начнут писать противоположное)))...а тот тут уже его дыркой назвали)))
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Мнение Губера никого не интересует. Он теплый. Федотов ему латентно нравится как мужчина.
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Дмитрий "Я был бы где-то рядом с Опрой" Губерниев скоро будет извиняться и говорить, будто имел в виду, что Есмантович - ас своего дела. Комментатор снова ляпнул то, за что его пародировали в "Большой разнице": "Бога нет, ты знал? Мне знакомые сатанисты рассказывали".
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Ответ Don_Krebs
А зачем весь этот цирк тогда устраивать было, если все равно отпустили? Какой-то гений, типа Есмантовича, рассчитывал, что растренированный, за год физически просевший и психологически уничтоженный вратарь внезапно превратится в Василевского и будет тянуть ЦСКА до победы в КГ?
От них не стоит ждать адекватного ответа.
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Что сказать то хотел, Губер?

Поумнее всех, судя по всему, оказался как раз Федотов.
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Ответ MSPR
Всё конечно так, но здесь ещё вопрос: на что сейчас сам Иван рассчитывает с Филадельфией, так и не вернув форму и психику?
до следующего сезона времени ещё валом. а там есличо можно и в АХЛ попылить, оттуда по крайней мере ни в армию ни на фронт не заберут.
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Ответ Амфитрион
Думал, Губерниев поумнее, изначально. Хотя нет, вру, никогда так не думал.
С языка снял)
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Ответ Melnikov1968
Если тебя судьба Ивана Федотова мало интересует, на какой хрен ты сюда лезешь? Понятно. В очередной раз словить хайп на горячей теме. Дима, в хоккее ты не рубишь, можешь остыть.
Ну хайп на кликбейтном заголовоке - дело святое, sports.ru знает!)))
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А почему очень умный Губерниев в таком случае отсиживается в тылу?
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Ничего не понял. Какой-то поток метафор, кмк, не к месту. «Ты Василь Иваныч, за большевиков али за коммунистов?»(с)
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Губастый, по обыкновению, универсальный эксперд по всему на свете ... (
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Губрениев ,только и знаешь , как бы на ком хайпануть , да о себе напомнить ! Что ты нос суёшь в чужие дела и судьбы людские , тебя не спросили , как поступать Цска в данной ситуации и где играть Федотову - ты человек без тактичности !!
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Ну зато хорошо что никто не думал что Губерниев поумнее... Неужели остались люди которые верят что Федотова призвали не только потому что хотел уехать (а кто ещё служил из хоккеистов? Даже те кто тупо купил воннеик отделать лёгким испугом), а потом вынужден был согласится остаться (элементарно не смог бы получить загран если не подпишется, как имеющий доступ к ограниченной информации)? Думаю среди пользователей есть люди которые были невыездными несколько лет даже после срочки.
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Кому интересно мнение биатлониста 🤔
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Силён Дмитрий задним умом!
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Иногда лучше комментировать биатлон и не лезть, куда не следует
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Главный вектор биотлона свю хлеборезку открыл.
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Опять нагубошлёпил чего-то…
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Собственно говоря про тебя изначально тоже так думали!
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Ответ Melnikov1968
Если тебя судьба Ивана Федотова мало интересует, на какой хрен ты сюда лезешь? Понятно. В очередной раз словить хайп на горячей теме. Дима, в хоккее ты не рубишь, можешь остыть.
Куда и насколько Дима еще не залез?
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Ответ Don_Krebs
А зачем весь этот цирк тогда устраивать было, если все равно отпустили? Какой-то гений, типа Есмантовича, рассчитывал, что растренированный, за год физически просевший и психологически уничтоженный вратарь внезапно превратится в Василевского и будет тянуть ЦСКА до победы в КГ?
Всё конечно так, но здесь ещё вопрос: на что сейчас сам Иван рассчитывает с Филадельфией, так и не вернув форму и психику?
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