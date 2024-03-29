Дмитрий Губерниев: «Думал, Федотов поумнее, изначально. ЦСКА в зоне турбулентности с летчиком первого класса Есмантовичем»

Дмитрий Губерниев высказался об Иване Федотове и смене тренера в ЦСКА.

Ранее армейцы объявили о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

Незадолго до этого стало известно, что новым главным тренером ЦСКА станет Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.

«Вообще, я думал, что Иван Федотов поумнее, изначально. Кажется, надо спросить с самого хоккеиста и его агента. Это первое. Его слова, когда он вернулся, я оставлю за скобками.

Меня мало волнует судьба вратаря Ивана Федотова. Были времена, когда я за него вступался, но сейчас… Мне интересно, как написал коллега Микулик, у него запасной вариант с «Филадельфией» еще работает?

Не буду комментировать шаги ЦСКА, там видно, что команда в зоне турбулентности с летчиком первого класса Игорем Есмантовичем, команду трясет. Поэтому преодолеют это – молодцы.

Желаю удачи Воробьеву, Федорову уже в другом коллективе. Эти решения показывают, что нужно и армейцам, и болельщикам пристегнуться в этой зоне турбулентности», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Федотов и ЦСКА расторгли контракт. Похоже, все-таки едет в «Филадельфию»