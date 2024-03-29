Дмитрий Соколов получит 20 млн рублей от «Нефтехимика» в следующем сезоне по новому контракту (Артур Хайруллин)

«Нефтехимик» заплатит Дмитрию Соколову 20 млн рублей за следующий сезон.

Ранее 25-летний нападающий продлил контракт с нижнекамским клубом до конца сезона-2024/25.

Оклад Дмитрия Соколова составит 20 млн рублей, сообщает журналист Артур Хайруллин.

В прошедшем регулярном чемпионате Фонбет КХЛ на счету игрока «Нефтехимика» 44 матча и 24 (16+8) очка при показателе полезности «-2».

Для Соколова это будет второй сезон в клубе.