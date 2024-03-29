Евгений Малкин сказал, что «Питтсбург» попробует зацепиться за плей-офф.

37-летний форвард сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:2).

«Пингвинс» набрали 74 очка в 72 играх и отстают от зоны плей-офф на Востоке на 7 баллов.

– , что сегодня сработало у «Питтсбурга»? Сразу два гола в большинстве – такое по этому сезону припомнить трудно.

– Наконец‑то. Что еще тут сказать? Это только одна игра. Если продолжим так двигать шайбу, так бросать – будут и другие такие игры. Я вот не стал думать, сразу бросил, и шайба залетела. Забил, и чувствую теперь себя намного увереннее.

Но, опять же, надо работать. У нас хорошая пятерка, хорошие нападающие и защитники. Все есть для того, чтобы забивать. Но весь сезон у нас получается довольно сумбурным. Мы где‑то теряли уверенность. Надеюсь, что эти две сегодняшние шайбы помогут – впереди у нас осталось еще 10 игр.

– А верят ли в «Питтсбурге», что еще есть шанс попасть в плей‑офф?

– Ну, выиграем 10 матчей, и там посмотрим – получится или нет. Надо побеждать во всех оставшихся играх. Это не так просто. Я бы даже сказал, из области фантастики. Но попробовать все равно стоит. Почему бы и нет? Всякое может случиться.

Главное – выигрывать, получать удовольствие. И вы согласитесь, что выигрывать намного интереснее, чем проигрывать, даже если ты не попадаешь в плей‑офф, – сказал форвард « ».