Малкин о борьбе «Питтсбурга» за плей-офф: «Выиграем 10 матчей и посмотрим – получится или нет. Это из области фантастики, но все равно стоит попробовать»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Евгений Малкин сказал, что «Питтсбург» попробует зацепиться за плей-офф.

37-летний форвард сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2). 

«Пингвинс» набрали 74 очка в 72 играх и отстают от зоны плей-офф на Востоке на 7 баллов. 

– Евгений, что сегодня сработало у «Питтсбурга»? Сразу два гола в большинстве – такое по этому сезону припомнить трудно.

– Наконец‑то. Что еще тут сказать? Это только одна игра. Если продолжим так двигать шайбу, так бросать – будут и другие такие игры. Я вот не стал думать, сразу бросил, и шайба залетела. Забил, и чувствую теперь себя намного увереннее.

Но, опять же, надо работать. У нас хорошая пятерка, хорошие нападающие и защитники. Все есть для того, чтобы забивать. Но весь сезон у нас получается довольно сумбурным. Мы где‑то теряли уверенность. Надеюсь, что эти две сегодняшние шайбы помогут – впереди у нас осталось еще 10 игр.

– А верят ли в «Питтсбурге», что еще есть шанс попасть в плей‑офф?

– Ну, выиграем 10 матчей, и там посмотрим – получится или нет. Надо побеждать во всех оставшихся играх. Это не так просто. Я бы даже сказал, из области фантастики. Но попробовать все равно стоит. Почему бы и нет? Всякое может случиться.

Главное – выигрывать, получать удовольствие. И вы согласитесь, что выигрывать намного интереснее, чем проигрывать, даже если ты не попадаешь в плей‑офф, – сказал форвард «Питтсбурга». 

7 комментариев
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Ну хоть 2 год подряд нормально отпуск с семьей....
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+13
Сомнительно, но Окей:)))
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Малкин вошёл в топ-50 снайперов, за всю историю, 49-я позиция, 492 шайбы.
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Кастеров в себя приди. В ПО он собрался 😂
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Оптимист)
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Да забей ты на плофф, 500 голов ждём
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