«Нэшвилл» впервые за 19 матчей проиграл в основное время – 4:8 от «Аризоны». Новичок «Койотис» Кули сделал хет-трик
«Нэшвилл» впервые за 19 матчей проиграл в основное время – 4:8 от «Аризоны».
«Предаторс» завершили свою серию игр с набранными очками (16 побед и 2 поражения за пределами основного времени), начавшуюся 15 февраля.
Клуб из Теннесси занимает первую позицию wild card на Западе с 90 очками в 73 играх.
Новичок «Койотис» Логан Кули сделал первый хет-трик в лиге и был признан первой звездой встречи.
Второй звездой стал форвард Клейтон Келлер с 4 (1+3) очками, третьей – форвард Ник Шмалц (1+1).
Сын многолетнего капитана «Аризоны» Шейна Доуна Джош сделал 2 результативные передачи. У форварда 4 (2+2) очка в 2 играх в НХЛ.
14 поражений подряд...
Сорвали серию Нэшвилла из 18 матчей.
Девиз команды, назло рекордам!