«Нэшвилл» впервые за 19 матчей проиграл в основное время – 4:8 от «Аризоны». Новичок «Койотис» Кули сделал хет-трик

Теги Нэшвилл Аризона НХЛ Ник Шмалц Клейтон Келлер Логан Кули Джош Доун Хоккей

«Нэшвилл» впервые за 19 матчей проиграл в основное время – 4:8 от «Аризоны».

«Предаторс» завершили свою серию игр с набранными очками (16 побед и 2 поражения за пределами основного времени), начавшуюся 15 февраля. 

Клуб из Теннесси занимает первую позицию wild card на Западе с 90 очками в 73 играх. 

Новичок «Койотис» Логан Кули сделал первый хет-трик в лиге и был признан первой звездой встречи.

Второй звездой стал форвард Клейтон Келлер с 4 (1+3) очками, третьей – форвард Ник Шмалц (1+1). 

Сын многолетнего капитана «Аризоны» Шейна Доуна Джош сделал 2 результативные передачи. У форварда 4 (2+2) очка в 2 играх в НХЛ

1 комментарий
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Аризона в этом сезоне: 5 побед подряд над чемпионами последних сезонов (Вегас,Колорадо,Тампа,СЛБ, Кэпс).
14 поражений подряд...
Сорвали серию Нэшвилла из 18 матчей.
Девиз команды, назло рекордам!
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