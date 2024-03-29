«Нэшвилл» впервые за 19 матчей проиграл в основное время – 4:8 от «Аризоны». Новичок «Койотис» Кули сделал хет-трик

«Нэшвилл» впервые за 19 матчей проиграл в основное время – 4:8 от «Аризоны».

«Предаторс» завершили свою серию игр с набранными очками (16 побед и 2 поражения за пределами основного времени), начавшуюся 15 февраля.

Клуб из Теннесси занимает первую позицию wild card на Западе с 90 очками в 73 играх.

Новичок «Койотис» сделал первый хет-трик в лиге и был признан первой звездой встречи.

Второй звездой стал форвард с 4 (1+3) очками, третьей – форвард (1+1).

Сын многолетнего капитана «Аризоны» Шейна Доуна Джош сделал 2 результативные передачи. У форварда 4 (2+2) очка в 2 играх в .