«Авангард» ушел с 0:2, забив за 1:36 два гола «Локомотиву». За 3 секунды до конца 2-го периода Прохоркин вывел омичей вперед
«Авангард» забил два гола «Локомотиву» за полторы минуты.
«Локомотив» принимает «Авангард» в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина, ведя в серии (3-2).
Клуб из Ярославля вел со счетом 2:0 до 28-й минуты. После чего на отметке 27:58 забил Игорь Мартынов, на 29:34 – Семен Чистяков. Между голами прошла 1 минута и 36 секунд.
За 3 секунды до конца второго периода Николай Прохоркин вывел омичей вперед в счете.
Гернат за 0,2 секунды до конца 1-го периода забил «Авангарду» в 6-м матче
Будет 7-я игра. А там шансы есть у всех.
Горжусь 💪
Идем дальше к 4-й победе, удачи 🤞