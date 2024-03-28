«Авангард» ушел с 0:2, забив за 1:36 два гола «Локомотиву». За 3 секунды до конца 2-го периода Прохоркин вывел омичей вперед

Теги Авангард Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Николай Прохоркин Игорь Мартынов Семен Чистяков Хоккей

«Авангард» забил два гола «Локомотиву» за полторы минуты.

«Локомотив» принимает «Авангард» в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина, ведя в серии (3-2).

Клуб из Ярославля вел со счетом 2:0 до 28-й минуты. После чего на отметке 27:58 забил Игорь Мартынов, на 29:34 – Семен Чистяков. Между голами прошла 1 минута и 36 секунд.

За 3 секунды до конца второго периода Николай Прохоркин вывел омичей вперед в счете.

Гернат за 0,2 секунды до конца 1-го периода забил «Авангарду» в 6-м матче

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14 комментариев
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Какой же на западе убогий уровень, если Авангард рискует выиграть серию, играя плохо в каждой! игре
+22
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+19
держим кулачки за ястребов в седьмом матче
+8
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+8
Давай Авангард
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+7
С победой Авангард!
+11
-4
+7
ястребов с победой. сделали праздник. для болельщиков
+8
-2
+6
где диванные эксперты которые орали что паравоз выиграет ау вы где
+7
-1
+6
АВА чемпион
+6
-1
+5
паровозик сдулся
+6
-2
+4
Хочется кричать за "Авангард"! Жаль только, что слили своего Главного тренера!
+1
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+1
Ответ Booligan
Какой же на западе убогий уровень, если Авангард рискует выиграть серию, играя плохо в каждой! игре
молодцы... вам было больше надо!!!
+1
0
+1
Ответ юрий тимошенко
где диванные эксперты которые орали что паравоз выиграет ау вы где
Не спеши вперёд паровоза!😂
Будет 7-я игра. А там шансы есть у всех.
+2
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+1
Просто красавцы👍
Горжусь 💪
Идем дальше к 4-й победе, удачи 🤞
+1
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0
Ответ Booligan
Какой же на западе убогий уровень, если Авангард рискует выиграть серию, играя плохо в каждой! игре
Во всех командах ставка на оч хорошую физуху и давление на пятаке. Как какой то компонент просаживается - то вариантов больше нет
0
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Ответ Антон Фёдоров
держим кулачки за ястребов в седьмом матче
Удачи!
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