«Авангард» ушел с 0:2, забив за 1:36 два гола «Локомотиву». За 3 секунды до конца 2-го периода Прохоркин вывел омичей вперед

«Авангард» забил два гола «Локомотиву» за полторы минуты.

« » принимает «Авангард» в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина, ведя в серии (3-2).

Клуб из Ярославля вел со счетом 2:0 до 28-й минуты. После чего на отметке 27:58 забил , на 29:34 – . Между голами прошла 1 минута и 36 секунд.

За 3 секунды до конца второго периода вывел омичей вперед в счете.

Гернат за 0,2 секунды до конца 1-го периода забил «Авангарду» в 6-м матче