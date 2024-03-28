Владимир Галкин: «В сезоне мне удобнее играть в «автобус», в плей-офф – на победу. В 5-м матче со СКА получился «бразильский» хоккей»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Владимир Галкин Хоккей

Владимир Галкин подвел итоги серии против СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, уступив «Автомобилисту» (1-4).

В пятом матче серии команда из Екатеринбурга одержала победу со счетом 5:4.

– Игра оказалась насыщенной на голы и интересной болельщикам. Точно могу сказать, что для тренера матч вышел напряженным: все-таки наша система игры предусматривает, чтобы мы пропускали как можно меньше голов, но на этот раз получился «бразильский» хоккей.

Самое главное – мы выиграли и всех порадовали, остальное не важно.

– Вам удобнее играть в «бразильской» манере или при небольшом количестве бросков? 

– В сезоне мне удобнее играть в «автобус», а в плей-офф – на победу (улыбается).

– Каково это: выходить на замену в середине такого упорного матча?

– Если честно, не думал об этом. Не было никакого мандража, потому что бывают разные ситуации, и я должен быть готов среагировать.

Я довольно много играл в течение регулярного чемпионата, а в плей-офф самое главное, чтобы голова была психологически готова.

– В начале серии у вас получалось сдерживать нападение СКА, но потом «Автомобилист» пропустил за два матча девять шайб. Что пошло не так?

– Невозможно постоянно сдерживать атакующую команду. Конечно, в каких-то моментах нам везло, но я считаю, что мы заслужили этот фарт своей работой. Неважно – выиграть 10:9 или 1:0, главное – результат, – сказал вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин.

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4 комментария
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Ответ Alex.K71
Игру никто не вспомнит, результат останется! Он прав!✌️
Да тут и игру можно запомнить, Автомобилист очень достойно смотрелся, победа точно не на шару, все заслуженно
+9
0
+9
Игру никто не вспомнит, результат останется! Он прав!✌️
+5
-1
+4
В бразильский автобус
0
0
0
Ответ Fg Gf
Да тут и игру можно запомнить, Автомобилист очень достойно смотрелся, победа точно не на шару, все заслуженно
Вообще не спорю, очень грамотно и все по делу! Это есть поговорка такая, много лет уже и она с годами становится всё более актуальна, когда воспоминания по той или иной причине забываются)
+1
-1
0
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