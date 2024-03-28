СКА заинтересован в возвращении Волкова из минского «Динамо» (Артур Хайруллин)
СКА заинтересован в возвращении форварда Александра Волкова.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, СКА заинтересован в возвращении из минского «Динамо» нападающего Александра Волкова», – написал Хайруллин.
В регулярном чемпионате-2023/24 Волков провел 68 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 42 (19+23) очка. В плей-офф в его активе 6 игр и 2 (1+1) балла.
Нападающий ранее играл за СКА. Срок контракта игрока с минским клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.
Это пять шагов назад
К сожалению...
Как итог в ОПЕ....Надеюсь ОПА продолжится 😄.....
Снова будут мухлевать с контрактами.