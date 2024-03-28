СКА заинтересован в возвращении Волкова из минского «Динамо» (Артур Хайруллин)

СКА заинтересован в возвращении форварда Александра Волкова.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, СКА заинтересован в возвращении из минского « » нападающего », – написал Хайруллин.

В регулярном чемпионате-2023/24 Волков провел 68 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 42 (19+23) очка. В плей-офф в его активе 6 игр и 2 (1+1) балла.

Нападающий ранее играл за . Срок контракта игрока с минским клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.