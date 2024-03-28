СКА заинтересован в возвращении Волкова из минского «Динамо» (Артур Хайруллин)

Теги СКА возможные переходы Динамо Минск КХЛ Александр Волков Хоккей

СКА заинтересован в возвращении форварда Александра Волкова.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, СКА заинтересован в возвращении из минского «Динамо» нападающего Александра Волкова», – написал Хайруллин.

В регулярном чемпионате-2023/24 Волков провел 68 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 42 (19+23) очка. В плей-офф в его активе 6 игр и 2 (1+1) балла.

Нападающий ранее играл за СКА. Срок контракта игрока с минским клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.

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30 комментариев
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Финно-английская сорока по традиции начала все собирать, что блестит
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Этот Волков недели 3 назад говорил, что в Санкт-Петербурге, в отличие от Минска, болеть не умеют)
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Базовый контракт на 2 года, с зп в 3 млн в первый год, и в 90 млн во второй
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Надеюсь, у него хватит самоуважения ни за какие деньги не возвращаться в эту клоаку, откуда его слили.
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Ответ GizmoMogwai
Не надо торопиться! Пройдет финал, и Йозэ просто купит всех игроков выигравших КГ. Все, команда на сезон готова!!! 🤣
У него даже на это ума не хватает, покупать сыгранными звеньями, он купит по одному лидеру из каждой команды начиная с четвертьфинала.
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🤡🤡🤡
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Ответ ROGER WATERS
Научитесь правильно писать слово рэкет, а потом выступайте
Извините, что своей необразованностью Вас задел
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Не надо торопиться! Пройдет финал, и Йозэ просто купит всех игроков выигравших КГ. Все, команда на сезон готова!!! 🤣
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Кто бы сомневался, что будут собирать выстреливших )
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Все пылесос включился, сейчас всю лигу прошерстят, как все надоело.
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Я очень надеюсь,что Александр останется в Минском Динамо.Он там очень нужен.Единственное,что СКА возьмёт гонорарами,но это конечно дело принципа для Саши.Будем надеяться на лучшее.
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Ответ Антуан
У него даже на это ума не хватает, покупать сыгранными звеньями, он купит по одному лидеру из каждой команды начиная с четвертьфинала.
Сыгранными звеньями надо покупать прям перед началом ПО. Чтобы не успели впитать СИСТЕМУ))
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Ответ Дурачок
Этот Волков недели 3 назад говорил, что в Санкт-Петербурге, в отличие от Минска, болеть не умеют)
И в чем он не прав?
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Ответ Вадим Абдуллин
Базовый контракт на 2 года, с зп в 3 млн в первый год, и в 90 млн во второй
И мелкими буквами внизу, что клуб в одностороннем порядке, может пересмотреть условия второго сезона по контракту.
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Саня, не возвращайся к этому тренеру
Это пять шагов назад
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Интересно если СКА сольет и следующий сезон на сколько увеличится гонорар тренера?…
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Система отбора заработала у ска не мытьем дак катанием
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И очень хороший игрок и важнейшая составляющая 1-го звена Динамо. Не продавать ни за что ! Но...тут если тряхнут мошной, ничего не поделаешь. Минск много не платит игрокам.
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Не в коем случае
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Авангард тоже.
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Если заинтересован, значит будет в СКА...
К сожалению...
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Ну чего тут удивляться, Ротенберг в своём репертуаре.....В том году тоже самое было.
Как итог в ОПЕ....Надеюсь ОПА продолжится 😄.....
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РэкЕт .))) Но суть от этого не меняется.
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Ответ Дурачок
Этот Волков недели 3 назад говорил, что в Санкт-Петербурге, в отличие от Минска, болеть не умеют)
Гимн поют шикарно. А в течении матча согласен
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Ответ Bartez1986
Финно-английская сорока по традиции начала все собирать, что блестит
Не успели вылететь, как пошел рэкит
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Ответ Bartez1986
Финно-английская сорока по традиции начала все собирать, что блестит
Там своих на 1,2 млрд.
Снова будут мухлевать с контрактами.
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Кстати, в ПО он выглядел бледнее, чем в регулярке.
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