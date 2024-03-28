Агент Гусева о плей-офф: «Он не ушел в тень, а хорошо играл даже с травмой – многие бы с такой не вышли. Кожевников может иметь свое мнение, но это не значит, что он всегда прав»

Александр Черных поделился мнением об игре Никиты Гусева в плей-офф.

Ранее Кожевников заявил, что хоккеист «Динамо» «гонялся за рекордами« в регулярном чемпионате, а в плей-офф «ушел в тень».

– Это мнение Александра Кожевникова, а другие специалисты считают иначе. Ни в какую тень Гусев не ушел, а играл хорошо даже с травмой. Кожевников может иметь свое мнение, он заслуженный хоккеист, но это не значит, что он всегда прав.

– Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что Гусев играл с переломом.

– Не хотел бы говорить о характере повреждения. Но та травма, которая была, мешала ему играть.

Это был Гусев на 70% от того состояния, когда он был здоров. Многие хоккеисты не вышли бы играть с такой травмой, – сказал представитель игрока Александр Черных.