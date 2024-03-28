Агент Гусева о плей-офф: «Он не ушел в тень, а хорошо играл даже с травмой – многие бы с такой не вышли. Кожевников может иметь свое мнение, но это не значит, что он всегда прав»

Теги травмы КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Никита Гусев Александр Черных Динамо Хоккей

Александр Черных поделился мнением об игре Никиты Гусева в плей-офф.

Ранее Кожевников заявил, что хоккеист «Динамо» «гонялся за рекордами« в регулярном чемпионате, а в плей-офф «ушел в тень».

– Это мнение Александра Кожевникова, а другие специалисты считают иначе. Ни в какую тень Гусев не ушел, а играл хорошо даже с травмой. Кожевников может иметь свое мнение, он заслуженный хоккеист, но это не значит, что он всегда прав.

– Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что Гусев играл с переломом.

– Не хотел бы говорить о характере повреждения. Но та травма, которая была, мешала ему играть.

Это был Гусев на 70% от того состояния, когда он был здоров. Многие хоккеисты не вышли бы играть с такой травмой, – сказал представитель игрока Александр Черных.

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5 комментариев
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Все по делу сказал.
У Гусева 3+7 в 9 играх плей-офф. Нормальная статистика. Проблема Динамо во 2-м раунде была не в Гусеве и не в Уиле. Не в первом звене точно.
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Ночная лига к сожалению становится неким клубом при Пу.
Из-за этого многие предпочитают не отвечать и не дискутировать нормально, с участниками этого "клуба вокруг Пу".
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Никита на высочайшем уровне провел этот сезон! А в ПО - просто был выше всех! Команда не подтянулась за ним. ИМХО.
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У Гусева не перелом. Раз даже после окончания плей-офф агент не говорит о характере травмы, то без комментариев тут, увы...
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