Агент Гусева о плей-офф: «Он не ушел в тень, а хорошо играл даже с травмой – многие бы с такой не вышли. Кожевников может иметь свое мнение, но это не значит, что он всегда прав»
Александр Черных поделился мнением об игре Никиты Гусева в плей-офф.
Ранее Кожевников заявил, что хоккеист «Динамо» «гонялся за рекордами« в регулярном чемпионате, а в плей-офф «ушел в тень».
– Это мнение Александра Кожевникова, а другие специалисты считают иначе. Ни в какую тень Гусев не ушел, а играл хорошо даже с травмой. Кожевников может иметь свое мнение, он заслуженный хоккеист, но это не значит, что он всегда прав.
– Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что Гусев играл с переломом.
– Не хотел бы говорить о характере повреждения. Но та травма, которая была, мешала ему играть.
Это был Гусев на 70% от того состояния, когда он был здоров. Многие хоккеисты не вышли бы играть с такой травмой, – сказал представитель игрока Александр Черных.
У Гусева 3+7 в 9 играх плей-офф. Нормальная статистика. Проблема Динамо во 2-м раунде была не в Гусеве и не в Уиле. Не в первом звене точно.
Из-за этого многие предпочитают не отвечать и не дискутировать нормально, с участниками этого "клуба вокруг Пу".