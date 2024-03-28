Воробьев должен представить новый тренерский штаб ЦСКА в течение недели («Матч ТВ»)

Теги Металлург Мг ЦСКА Илья Воробьев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Воробьев должен представить новый тренерский штаб ЦСКА в течение недели.

Вчера ЦСКА объявил, что 49-летний специалист станет новым главным тренером команды. Он заменит Сергея Федорова, выигравшего с клубом два Кубка Гагарина. 

Сообщается, что Воробьев получил недельный срок, в течение которого он представит новый тренерский штаб наблюдательному совету ЦСКА.

При этом срок контракта Воробьева с московским клубом и его подробности не будут оглашены до 1 мая.

Это связано с тем, что тренер еще обязательства по контракту с «Металлургом», действие которого год назад было прервано досрочно.

Воробьев выиграл два Кубка Гагарина в составе магнитогорцев – в роли старшего (2014 год) и главного тренера (2016). В 2022 году он довел «Металлург» до финала плей-офф, где клуб уступил ЦСКА (3-4). Также специалист возглавлял сборную России и СКА.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?

24 комментария
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Ответ Strannix
Сейчас начнёте пылесосить лигу
С чего это? И чего пылесосить в этой лиге?
Одни старики и игроки не под ПО на рынке.
У ЦСКА хорошие ребята в нижних звеньях + в системе есть кого выбрать из АХЛ. Про топов я вообще молчу.
А в лиге брать некого. И я уж и не вспомню, когда ЦСКА в последний раз ее пылесосил. Это больше к СКА и к АКБарсу с их ЗП в концертах.
Давай по факту, 2 центра топ 6 у ЦСКА - это:
Каменев(лавка СКА) и Соркин(свой из системы). Так же Григоренко и Мамин в топ 6, которые в ЦСКА уже туеву хучу лет. Плюс тот же Окулов, который из Сибири пришел вместе с Шалуноввм и Шумаковым, которых в ЦСКА уже нет несколько лет как:)). Это 5 человек из топ 6, которые играют годами. У кого-то такое еще в клубе КХЛ есть?
Так что не вводите людей в заблуждение;))
Хорошего дня
+11
-5
+6
Кто к нему пойдет ? Все на пенсию игроки вышли.Мозякин-Коварж-Зарипов. сами делали результат, главно им было ничего не говорить и не мешать.
+4
-1
+3
Ответ RBChannel
Чушь какая-то. А в нулевых никто лигу не пылесосил?:))) Зачем перевирать? Есть богатые коуб, есть бедные. ЦСКА за последние несколько лет практически никого из топов не брал. Еще раз, из топ 6 ЦСКА все играют голами. А К Два центра(самое ценное амплуа в лиге в нападениии), так вообще - лавочник и молодой из системы. Еще раз, НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ За последние несколько сезонов ЦСКА только терял.
только о мега закупке с Сибири и других команд все помнят)
сейчас просто в КХЛ по факту и нет сильных игроков которые не играли в топе
+3
0
+3
По моему кони дали маху
+1
0
+1
Ответ Андрей Валерьевич
Когда успел?
https://ngs.ru/text/sport/2024/03/24/73376243/
+1
0
+1
Ответ RBChannel
Больше интересен состав. Кого отцепят и кто приедет из АХЛ. Будет ли клуб уговаривать заканчивающего Зайцева на возвращение. Что делать с вратарем. Игроками на больших контрактах, которые в этом сезоне сыграли явно ниже своих возможностей.
Сейчас начнёте пылесосить лигу
+5
-4
+1
Анвара возьмет))
+3
-2
+1
Гнать нужно было Есмантовича а не Серёгу...... и нафига этот губошлеп Воробьев ЦСКА нужен?
0
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Какая хорошая новость! ЦСКА в следующем сезоне даже регулярку не пройдёт.)))Пернатый покажет как из хоккея г.....но делает.)))
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Ответ Xell
Анвара возьмет))
Ну а почему нет?
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Ответ Андрей Валерьевич
Ну а почему нет?
Анвар главный в Сибири
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Ответ Андрей Каурцев
Анвар главный в Сибири
Когда успел?
+1
-1
0
Рябыка и Анварка 🤔.....Друзья его закодычные.....
+1
-1
0
Ответ RBChannel
С чего это? И чего пылесосить в этой лиге? Одни старики и игроки не под ПО на рынке. У ЦСКА хорошие ребята в нижних звеньях + в системе есть кого выбрать из АХЛ. Про топов я вообще молчу. А в лиге брать некого. И я уж и не вспомню, когда ЦСКА в последний раз ее пылесосил. Это больше к СКА и к АКБарсу с их ЗП в концертах. Давай по факту, 2 центра топ 6 у ЦСКА - это: Каменев(лавка СКА) и Соркин(свой из системы). Так же Григоренко и Мамин в топ 6, которые в ЦСКА уже туеву хучу лет. Плюс тот же Окулов, который из Сибири пришел вместе с Шалуноввм и Шумаковым, которых в ЦСКА уже нет несколько лет как:)). Это 5 человек из топ 6, которые играют годами. У кого-то такое еще в клубе КХЛ есть? Так что не вводите людей в заблуждение;)) Хорошего дня
Ну пылесосить как до потолка и вправду не будет,но это по двум причинам, первое слишком мало прошло с чемпионства, чувства "все пропало" еще нет.Второе есть потолк.А так ЦСКА хорошо пылесосил лигу, из плюсов было только то что так как СКА начал делать это раньше, но запылесосил всех ветеранов себе, и ЦСКА после пылесосения Раду и Моро , пылесосить начал молодежь.Ни Ничушкин, ни Нестеров, ни Слепышев, ни Капризов,ни Каменев не появились на ровном месте. Из плюсов у ЦСКА всегда было много своих воспитанников, из минусов это то как отжимают у Салавата по линии роснефти топ игроков.
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Ответ RBChannel
Больше интересен состав. Кого отцепят и кто приедет из АХЛ. Будет ли клуб уговаривать заканчивающего Зайцева на возвращение. Что делать с вратарем. Игроками на больших контрактах, которые в этом сезоне сыграли явно ниже своих возможностей.
Зайцев не нужен.
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Ответ Карел Гот
Зайцев не нужен.
Почему нет?
Я могу написать почему нужен:
1. Дефицитная позиция в КХЛ
2. Росийских паспорт
3. Большой опыт
4. Вменяемая ЗП

Думаю, на адекватных условиях, пригодится.
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Ответ RBChannel
Почему нет? Я могу написать почему нужен: 1. Дефицитная позиция в КХЛ 2. Росийских паспорт 3. Большой опыт 4. Вменяемая ЗП Думаю, на адекватных условиях, пригодится.
Что дефицитного в позиции защитника, ну, кроме хвата Зайцева?
Большой опыт подразумевает под собой большой возраст. Что подразумевает под собой езду с ярмарки. Кроме того я сомневаюсь, что Зайцев захочет играть за 50 мультов в год. Скорее, он потребует что-то вроде 70. И контракт не на один год. А с учётом его травматичности клуб получит тяжёлое подписание, которое крайне сложно будет скинуть. У нас уже есть один такой с мощным контрактом и с "любовью" к получению травм. И тоже праворукий. Только нападающий. Так что пусть лучше Никита где-то в другом месте зарабатывает на достойную старость.
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