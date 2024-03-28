Воробьев должен представить новый тренерский штаб ЦСКА в течение недели («Матч ТВ»)

Илья Воробьев должен представить новый тренерский штаб ЦСКА в течение недели.

Вчера ЦСКА объявил, что 49-летний специалист станет новым главным тренером команды. Он заменит Сергея Федорова, выигравшего с клубом два Кубка Гагарина.

Сообщается, что Воробьев получил недельный срок, в течение которого он представит новый тренерский штаб наблюдательному совету ЦСКА.

При этом срок контракта Воробьева с московским клубом и его подробности не будут оглашены до 1 мая.

Это связано с тем, что тренер еще обязательства по контракту с « », действие которого год назад было прервано досрочно.

Воробьев выиграл два Кубка Гагарина в составе магнитогорцев – в роли старшего (2014 год) и главного тренера (2016). В 2022 году он довел «Металлург» до финала плей-офф, где клуб уступил ЦСКА (3-4). Также специалист возглавлял сборную России и СКА.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?