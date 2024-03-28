Воробьев должен представить новый тренерский штаб ЦСКА в течение недели («Матч ТВ»)
Илья Воробьев должен представить новый тренерский штаб ЦСКА в течение недели.
Вчера ЦСКА объявил, что 49-летний специалист станет новым главным тренером команды. Он заменит Сергея Федорова, выигравшего с клубом два Кубка Гагарина.
Сообщается, что Воробьев получил недельный срок, в течение которого он представит новый тренерский штаб наблюдательному совету ЦСКА.
При этом срок контракта Воробьева с московским клубом и его подробности не будут оглашены до 1 мая.
Это связано с тем, что тренер еще обязательства по контракту с «Металлургом», действие которого год назад было прервано досрочно.
Воробьев выиграл два Кубка Гагарина в составе магнитогорцев – в роли старшего (2014 год) и главного тренера (2016). В 2022 году он довел «Металлург» до финала плей-офф, где клуб уступил ЦСКА (3-4). Также специалист возглавлял сборную России и СКА.
ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?
Одни старики и игроки не под ПО на рынке.
У ЦСКА хорошие ребята в нижних звеньях + в системе есть кого выбрать из АХЛ. Про топов я вообще молчу.
А в лиге брать некого. И я уж и не вспомню, когда ЦСКА в последний раз ее пылесосил. Это больше к СКА и к АКБарсу с их ЗП в концертах.
Давай по факту, 2 центра топ 6 у ЦСКА - это:
Каменев(лавка СКА) и Соркин(свой из системы). Так же Григоренко и Мамин в топ 6, которые в ЦСКА уже туеву хучу лет. Плюс тот же Окулов, который из Сибири пришел вместе с Шалуноввм и Шумаковым, которых в ЦСКА уже нет несколько лет как:)). Это 5 человек из топ 6, которые играют годами. У кого-то такое еще в клубе КХЛ есть?
Так что не вводите людей в заблуждение;))
Хорошего дня
сейчас просто в КХЛ по факту и нет сильных игроков которые не играли в топе
Я могу написать почему нужен:
1. Дефицитная позиция в КХЛ
2. Росийских паспорт
3. Большой опыт
4. Вменяемая ЗП
Думаю, на адекватных условиях, пригодится.
Большой опыт подразумевает под собой большой возраст. Что подразумевает под собой езду с ярмарки. Кроме того я сомневаюсь, что Зайцев захочет играть за 50 мультов в год. Скорее, он потребует что-то вроде 70. И контракт не на один год. А с учётом его травматичности клуб получит тяжёлое подписание, которое крайне сложно будет скинуть. У нас уже есть один такой с мощным контрактом и с "любовью" к получению травм. И тоже праворукий. Только нападающий. Так что пусть лучше Никита где-то в другом месте зарабатывает на достойную старость.