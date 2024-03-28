Гретцки о Харе: «В первый год он был похож на Бэмби. На второй я сказал тренеру: «Каждый раз, когда он выходит на лед, я сваливаю». Ему потребовалось 6 месяцев, чтобы во всем разобраться»

Теги Рейнджерс Айлендерс Здено Хара Уэйн Гретцки НХЛ ахахаха Хоккей

Уэйн Гретцки рассказал об опыте игры против Здено Хары.

Впервые они встретились друг с другом в конце сезона-1997/98. Хара выступал за «Нью-Йорк Айлендерс», Гретцки – за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В самой первой игре, когда я играл против него, то наблюдал за ним на разминке и помню, как подумал: «вау».

Я зашел к тренеру в кабинет, а я не так много говорю, и сказал Колину Кэмпбеллу (главный тренер «Рейнджерс» в сезоне-1997/98 – Sports): «Слушай, каждый раз, когда этот номер 3 выходит на площадку, выпускай меня». В первый год он был немного похож на Бэмби (олененок из мультфильма студии «Дисней», который не мог стоять на льду, у него постоянно разъезжались копыта – Sports).

На второй год я сказал: «Каждый раз, когда он выходит на лед, будь готов, я сваливаю». Ему потребовалось шесть месяцев, чтобы во всем разобраться, и он стал одним из лучших защитников в истории», – сказал Уэйн Гретцки.

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9 комментариев
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У него наверное самый страшный взгляд среди хоккеистов - маньячно-терминаторный)
Ну "боец" он был знатный - со многими топовыми тафами сражался. C тем же Уоррелом 6 раз!, а Уоррелл на пике считался чуть ли не лучшим тафгаем в начале нулевых.
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+8
Ответ Den_94
Хотел бы набросить, написал бы: вот так Уэйн и набирал свои очки. Ну, да ладно
Вот именно, если так легко ему было почему никто более даже 2000 не осилил?)) Во-во
+11
-3
+8
Ответ Alex.K71
Хара был серьезный парень, до сих пор помню как он мощно бросал! Здоровый был кабан, прозвище “The Beast” по моему ему хорошо подходило)
Его прозвище "Big Z"
+2
0
+2
Хара был серьезный парень, до сих пор помню как он мощно бросал! Здоровый был кабан, прозвище “The Beast” по моему ему хорошо подходило)
+4
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Ответ Den_94
Хотел бы набросить, написал бы: вот так Уэйн и набирал свои очки. Ну, да ладно
а еще вратари специально отъезжали в сторону😆😆😆✌️
+4
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+1
Хотел бы набросить, написал бы: вот так Уэйн и набирал свои очки. Ну, да ладно
+4
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Ответ Splin
а еще вратари специально отъезжали в сторону😆😆😆✌️
От синей низом бросаешь и все-гол.
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Ответ antineutrino
Его прозвище "Big Z"
А ещё Big Chara и Lurch несколько прозвищ было, но мне больше по душе The Beast )
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