Гретцки о Харе: «В первый год он был похож на Бэмби. На второй я сказал тренеру: «Каждый раз, когда он выходит на лед, я сваливаю». Ему потребовалось 6 месяцев, чтобы во всем разобраться»

Уэйн Гретцки рассказал об опыте игры против Здено Хары.

Впервые они встретились друг с другом в конце сезона-1997/98. Хара выступал за «Нью-Йорк Айлендерс», Гретцки – за «Нью-Йорк Рейнджерс».

«В самой первой игре, когда я играл против него, то наблюдал за ним на разминке и помню, как подумал: «вау».

Я зашел к тренеру в кабинет, а я не так много говорю, и сказал Колину Кэмпбеллу (главный тренер «Рейнджерс» в сезоне-1997/98 – Sports): «Слушай, каждый раз, когда этот номер 3 выходит на площадку, выпускай меня». В первый год он был немного похож на Бэмби (олененок из мультфильма студии «Дисней», который не мог стоять на льду, у него постоянно разъезжались копыта – Sports).

На второй год я сказал: «Каждый раз, когда он выходит на лед, будь готов, я сваливаю». Ему потребовалось шесть месяцев, чтобы во всем разобраться, и он стал одним из лучших защитников в истории», – сказал Уэйн Гретцки.