ЦСКА в течение недели решит, предлагать ли Федорову новую должность в клубе («Матч ТВ»)
Сергей Федоров в течение недели может получить предложение от ЦСКА.
Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Федоровым не продлят контракт. Срок соглашения тренера истекает 30 апреля 2024 года.
Как сообщает «Матч ТВ», ЦСКА в течение недели решит, будет ли предлагать Сергею Федорову новую должность в клубе.
При этом есть вариант, что с Федоровым расстанутся, не сделав ему предложение.
По итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).
Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем трофея.
Два кубка за три года - и досвидос в чистом виде.
Кто же там возглавляет Наблюдательный совет ... ах да, не будем продолжать)
Может поработать в структуре клуба, многие вещи переосмыслит. Свое дело он сделал на 5 с плюсом. Не все тренеры работают в долгую, как тот же Никитин. Есть люди, которые приходят, ничего не ломают, а просто психологически расслабляют игроков и делают правильные вещи.
Не каждый может придти все перестроить и получить результат. Тот же Бил на этом и погорел, когда начал навязывать свои хоккей игрокам. А когда нужно было после Знарка просто изменить атмосферу в команде - все получилось.
В общем, тренеры бывают разные, под разные задачи и разные команды. Работать со звездами КХЛ и работать с условным адмиралом - две разные профессии