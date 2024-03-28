ЦСКА в течение недели решит, предлагать ли Федорову новую должность в клубе («Матч ТВ»)

Сергей Федоров в течение недели может получить предложение от ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Федоровым не продлят контракт. Срок соглашения тренера истекает 30 апреля 2024 года.

Как сообщает « », в течение недели решит, будет ли предлагать Сергею Федорову новую должность в клубе.

При этом есть вариант, что с Федоровым расстанутся, не сделав ему предложение.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем трофея.