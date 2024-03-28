ЦСКА в течение недели решит, предлагать ли Федорову новую должность в клубе («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров в течение недели может получить предложение от ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Федоровым не продлят контракт. Срок соглашения тренера истекает 30 апреля 2024 года.

Как сообщает «Матч ТВ», ЦСКА в течение недели решит, будет ли предлагать Сергею Федорову новую должность в клубе.

При этом есть вариант, что с Федоровым расстанутся, не сделав ему предложение.

По итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).

Предыдущие два сезона ЦСКА под руководством Федорова становился обладателем трофея.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Действительно что то уж больно жёстко с Фёдоров - похоже он наступил на чью то очень большую мозоль.
Два кубка за три года - и досвидос в чистом виде.
Кто же там возглавляет Наблюдательный совет ... ах да, не будем продолжать)
+19
0
+19
АК барс не спи, забирай готового тренера и менеджера два в одном.
+16
-1
+15
Ответ Rosberg005
Так Федоров тренер + менеджер в одном лице не справился с задачей перестроить чемпионскую команду и не пасть в грязь лицом. Чутка допилил подготовленную Никитиным команду и взял 2 КГ.
Ага, а Никитин взял подгтовленную Кварталом команду.
+10
0
+10
Если есть возможность, нужно в НХЛ уезжать.
+9
-1
+8
Воробьева уволят перед новым годом, Федорова далеко не отпускайте...
+7
0
+7
Молодцы! Человек два кубка выиграл, а теперь на улицу могут выгнать.
+5
0
+5
Думаю Фёдоров не останется работать "свадебным генералом " в Цска - не будет у кого то на подхвате, за сем ему это !
+3
0
+3
Отличный тренер,я бы отдохнул пол годика на его месте
+2
0
+2
Вот ид..и оты, Причём тут Фёдоров?!!!! Гнать нужно, и уже давно Есмантовича, это первый враг ЦСКА
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Якушевич
Комментарий скрыт
Вот вас корежит то, любо дорого смотреть.
+5
-3
+2
Конечно, нужно оставлять. Федоров, по его словам, никогда не держался за тренерское кресло и много раз признавался, что быть тренером не совсем его.
Может поработать в структуре клуба, многие вещи переосмыслит. Свое дело он сделал на 5 с плюсом. Не все тренеры работают в долгую, как тот же Никитин. Есть люди, которые приходят, ничего не ломают, а просто психологически расслабляют игроков и делают правильные вещи.
Не каждый может придти все перестроить и получить результат. Тот же Бил на этом и погорел, когда начал навязывать свои хоккей игрокам. А когда нужно было после Знарка просто изменить атмосферу в команде - все получилось.
В общем, тренеры бывают разные, под разные задачи и разные команды. Работать со звездами КХЛ и работать с условным адмиралом - две разные профессии
+1
0
+1
Это Сергей должен решить оставаться ему в клубе или нет
+1
0
+1
Ответ Михаил Зюбин
Воробьева уволят перед новым годом, Федорова далеко не отпускайте...
Я вот тоже согласен, что это не на долго. Это было в металурге много раз.
+1
0
+1
Ответ newyork13
Да он уже 200 проц в нхл место нашёл! Бежал из страны один раз, в чем проблема убежать второй Игрок очень крутой был!
Решил обосрать, но в то же время, что бы коммент не заминусили написал про крутость... Ну пока что ты в минусе.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Действительно что то уж больно жёстко с Фёдоров - похоже он наступил на чью то очень большую мозоль. Два кубка за три года - и досвидос в чистом виде. Кто же там возглавляет Наблюдательный совет ... ах да, не будем продолжать)
воробья так же выперли, в своё время.
+1
-1
0
Ответ ruslan_khaibulov
АК барс не спи, забирай готового тренера и менеджера два в одном.
Лучшего варианта для АКБарса сейчас и найти нереально .
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий