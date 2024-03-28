НХЛ. «Тампа» примет «Бостон», «Баффало» против «Оттавы»
«Баффало» сыграет с «Оттавой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
В другом матче «Тампа» примет «Бостон».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 марта, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 28 марта, 02.30, «Amalie Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Тогда состав такой:
Нападающие
Дюклер – Пойнт – Кучеров
Хейгел – Сирелли – Стэмкос
Эйссимонт – Мотт – Шири
Жанно — Гленденинг — Чаффи
Защитники
Хедман – Раддиш
Дамба – Чернак
Лиллеберг – Пербикс
Вратарь
Василевский
А в Бостоне есть наш парень и зовут его... правильно, Патрик Марун. Правда, за медведей он ещё не играл. И плюс защитник, Шаттенкирк. Помните такого? Провел один сезон в Тампе.
Игра обещает быть интересной. Медведям достаточно набрать одно очко, чтобы оформить досрочно выход в плей-офф.
Тампа вернулась в родные стены с хорошим настроением, взяв 9 из 10 возможных. Неплохо прокатились).
Будет весело, советую посмотреть.
Гоу, Тампа, гоу.
Повели в счёте.
Вот и 1-0.