НХЛ. «Тампа» примет «Бостон», «Баффало» против «Оттавы»

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«Баффало» сыграет с «Оттавой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В другом матче «Тампа» примет «Бостон».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Оттава 0:5 (перерыв)
Дата проведения
28 марта, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Зуб (Сэндерсон, Кастелик)
0:2 – 4 Катчук (Кастелик, Келли)
0:3 – 6 Батерсон (Пинто, Ткачак)
0:4 – 8 Чикран (Пинто)
0:5 – 19 Ткачак (Пинто, Шабо)

 

Тампа-Бэй – Бостон 1:0 (1 период)
Дата проведения
28 марта, 02.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Чаффи (Эйссимонт, Пол)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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32 комментария
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Ответ megaotstoi
И Сухарь Сваймену
И пента трик Пастернаку и сухарь Василевскому
+10
-2
+8
Кучу 3+2
+13
-8
+5
Ответ Костя Кот
Кучу 3+2
И Сухарь Сваймену
+8
-4
+4
Две крайние игры пропустил из-за работы. Сегодня выходной, обязательно включу. За Тампу!
+4
-2
+2
Утром Хедман и Пойнт были на тренировке. Большая вероятность того, что они сыграют.
Тогда состав такой:
Нападающие
Дюклер – Пойнт – Кучеров
Хейгел – Сирелли – Стэмкос
Эйссимонт – Мотт – Шири
Жанно — Гленденинг — Чаффи
Защитники
Хедман – Раддиш
Дамба – Чернак
Лиллеберг – Пербикс
Вратарь
Василевский

А в Бостоне есть наш парень и зовут его... правильно, Патрик Марун. Правда, за медведей он ещё не играл. И плюс защитник, Шаттенкирк. Помните такого? Провел один сезон в Тампе.
Игра обещает быть интересной. Медведям достаточно набрать одно очко, чтобы оформить досрочно выход в плей-офф.
Тампа вернулась в родные стены с хорошим настроением, взяв 9 из 10 возможных. Неплохо прокатились).
Будет весело, советую посмотреть.
Гоу, Тампа, гоу.
+6
-4
+2
Ситуация внезапно стала очень интересной. Ещё недавно ТБЛ думала только о том, как попасть в ПО и на большее, чем на УК не претендовала. А сейчас от ТМЛ, идущим третьим в Атлантике, всего 4 очка, у обеих команд осталось по 11 игр, из которых две очные.
+3
-2
+1
Ответ Барин
Утром Хедман и Пойнт были на тренировке. Большая вероятность того, что они сыграют. Тогда состав такой: Нападающие Дюклер – Пойнт – Кучеров Хейгел – Сирелли – Стэмкос Эйссимонт – Мотт – Шири Жанно — Гленденинг — Чаффи Защитники Хедман – Раддиш Дамба – Чернак Лиллеберг – Пербикс Вратарь Василевский А в Бостоне есть наш парень и зовут его... правильно, Патрик Марун. Правда, за медведей он ещё не играл. И плюс защитник, Шаттенкирк. Помните такого? Провел один сезон в Тампе. Игра обещает быть интересной. Медведям достаточно набрать одно очко, чтобы оформить досрочно выход в плей-офф. Тампа вернулась в родные стены с хорошим настроением, взяв 9 из 10 возможных. Неплохо прокатились). Будет весело, советую посмотреть. Гоу, Тампа, гоу.
Забавно, что при всех сложностей Купер и не думает бездаря Шири высоко поднимать, а в Питтсбурге и Вашингтоне он ни за что ни про что гонял в 1-й тройке зачастую
+1
0
+1
Кучерову 3+3 и отрыв в гонке от маков.
+2
-1
+1
Клинки вратаря забыли-))
0
0
0
Ответ Direct free kick
Забавно, что при всех сложностей Купер и не думает бездаря Шири высоко поднимать, а в Питтсбурге и Вашингтоне он ни за что ни про что гонял в 1-й тройке зачастую
Бостон подчас сильно лихорадит в этом сезоне так что Тампа может забирать этот матч(4-2 вероятный сценарий)
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0
0
Ответ Барин
Утром Хедман и Пойнт были на тренировке. Большая вероятность того, что они сыграют. Тогда состав такой: Нападающие Дюклер – Пойнт – Кучеров Хейгел – Сирелли – Стэмкос Эйссимонт – Мотт – Шири Жанно — Гленденинг — Чаффи Защитники Хедман – Раддиш Дамба – Чернак Лиллеберг – Пербикс Вратарь Василевский А в Бостоне есть наш парень и зовут его... правильно, Патрик Марун. Правда, за медведей он ещё не играл. И плюс защитник, Шаттенкирк. Помните такого? Провел один сезон в Тампе. Игра обещает быть интересной. Медведям достаточно набрать одно очко, чтобы оформить досрочно выход в плей-офф. Тампа вернулась в родные стены с хорошим настроением, взяв 9 из 10 возможных. Неплохо прокатились). Будет весело, советую посмотреть. Гоу, Тампа, гоу.
А что с полом?
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Ответ Барин
пусть тогда на лавке сухари сушит, а Уллмарку Тампа накидает.
Так и будет, потому что Сваймэн играл вчера с Кошками)
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Ответ Кино Музыка
Открываю тему.
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В кои-то веки забил игрок боттома, Чаффи, 1-0.
Повели в счёте.
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Первая пошла!
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А я только хотел спросить жив ли там Бостон после вчерашнего.
Вот и 1-0.
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А Конн Смайт Трофи Михалыч заберет.
+2
-2
0
О, 2 претендента на Харт, из 4-х, играют в одном матче.
+1
-1
0
Хорошо было бы на сайте НХЛ уже выкатить сетку "Если ПО начнется сегодня".
0
0
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У Бостона Б2Б после тяжелого матча с Флоридой так, что Тампа должна выигрывать.
0
0
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"Тампа" против "Бостона" - ждем хорошего хоккея и как говорил лорд Керзон: "Пусть победит сильнейший" (он имел ввиду, конечно, "Тампу").
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-2
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Товарищ Кучеров 1+2 народ будет удовлетворён ….
+4
-4
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