Медведев заявил, что Кинэн отправил ему сообщение по подножке Серебрякова: «Охарактеризовал штраф как «awful». В переводе – «отвратительно», «ужасно»

Александр Медведев заявил, что Майк Кинэн оценил эпизод с подножкой вратарю СКА.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами « », которые этим голом сделали счет 4:3.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что отправил Филу Эспозито, Полу Стюарту и Рону Дугуэю фрагмент с данным удалением.

«К числу экспертов по эпизоду с Серебряковым в пятом матче серии плей‑офф с «Автомобилистом» присоединился знаменитый .

Тот самый Железный Майк, который выигрывал Кубок Стэнли с «Рейнджерс» и с «Металлургом». Поэтому он прекрасно знаком с особенностями игры в .

Я с Кинэном не разговаривал, но он прислал мне свое мнение по поводу эпизода с Серебряковым.

На чистом английском языке он охарактеризовал штраф вратарю как «awful». Что в переводе на русский означает – «отвратительно», «ужасно», «кошмарно», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

На пятом матче работали главные арбитры Евгений Гамалей и Сергей Беляев.