Медведев заявил, что Кинэн отправил ему сообщение по подножке Серебрякова: «Охарактеризовал штраф как «awful». В переводе – «отвратительно», «ужасно»

Теги СКА Автомобилист судьи видео Майк Кинэн Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Хоккей

Александр Медведев заявил, что Майк Кинэн оценил эпизод с подножкой вратарю СКА.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что отправил Филу Эспозито, Полу Стюарту и Рону Дугуэю фрагмент с данным удалением.

«К числу экспертов по эпизоду с Серебряковым в пятом матче серии плей‑офф с «Автомобилистом» присоединился знаменитый Майк Кинэн.

Тот самый Железный Майк, который выигрывал Кубок Стэнли с «Рейнджерс» и Кубок Гагарина с «Металлургом». Поэтому он прекрасно знаком с особенностями игры в КХЛ.

Я с Кинэном не разговаривал, но он прислал мне свое мнение по поводу эпизода с Серебряковым.

На чистом английском языке он охарактеризовал штраф вратарю как «awful». Что в переводе на русский означает – «отвратительно», «ужасно», «кошмарно», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

На пятом матче работали главные арбитры Евгений Гамалей и Сергей Беляев.

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83 комментария
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Да, еще Шварцнеггеру отправили, тот ответил:
"ЭТО КОКАИНУМ!"
Все эксперты за Питер, чего уж тут
+103
-1
+102
Согласитесь, подобные истерики после поражений ска - как вишенка на торте.
+84
-2
+82
без учёта мнения дани милохина это хрень, а не опрос))
+56
-3
+53
Как же у них подгорает! Молодцы, Авто!
+41
-1
+40
Они по ходу реально всем видео на оценку отправляют.
+31
-1
+30
Александр Медведев сообщил, что Джейсон Стетхэм оценил эпизод с подножкой Никиты Серебрякова.

На чистом русском он охарактеризовал штраф вратаря фразой: "Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит", — сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

:)
+30
-2
+28
В Что? Где? Когда? отправьте!
У знатоков будет разрыв мозгов!!!
😆😆😆
+16
0
+16
Гашеку пусть напишет, а то давненько он нём неслыхать
+17
-1
+16
Пусть безумная идея,
Не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача.
С уваженьем, дата подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото".
+11
0
+11
Йозе Марино видео то отправили? Интересует его мнение
+13
-2
+11
Ответ Sergeev55
В Что? Где? Когда? отправьте! У знатоков будет разрыв мозгов!!! 😆😆😆
Можно ещё в Спортлото!
+11
0
+11
Первая стадия: Ржём с ротена, что он тренер, потому что смотрел 1000 матчей.

Вторая стадия: У ротена есть армия ботов, напомним, это взрослый чел и он тренер.

Третья стадия: Вью после матчей ротена, вечное нытье если проиграли.

Четвертая стадия: Окончательное падение на дно, опять нытье ротена, и на десерт - кринжатина от маразиатического пенсионера, который разослал видосы другим маразматам, пусть и заслуженным.

Напомню, это всё взрослые люди 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Но, выкусите ....., не всё можно купить за бабло 🤡🤡🤡😎👉👌
+10
0
+10
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Да, еще Шварцнеггеру отправили, тот ответил: "ЭТО КОКАИНУМ!" Все эксперты за Питер, чего уж тут
https://www.youtube.com/watch?v=Ppl8KJETIfQ
+8
-1
+7
Питерские клоуны...
+7
0
+7
Я не понимаю,что происходит?Что случилось с Медведевым?Может он проиграл куш кому-то?Ставил на СКА,а тут обломилось.Это просто ужас какой-то с их СКА.Угомонитесь уже и смиритесь с поражением.Не смешите общество.
+7
-1
+6
Ответ barbarian1991
Согласитесь, подобные истерики после поражений ска - как вишенка на торте.
Так этого все и ждали)))
И ведь не зря!
+6
0
+6
Надо еще отправить Ротшильдам,Рокфеллерам, Виндзорам, в Бельбедерский клуб и Ватикан. Они разберутся где была шайба и дадут СКА кубок.
+7
-1
+6
Депутат Свищев, Татьяна Тарасова и Евгений Ловчев что говорят?
+6
0
+6
ну слава Богу, раз виноват судья, значит Ротенберга можно оставлять, а то вся Россия переживала, что система не работает
+6
-1
+5
Какое же позорище) И они ведь реально этого не понимают 🤦🏻‍♂️
+6
-1
+5
Окей, из-за этой подножки решили 5 пропустить в решающей игре?
К этому моменту так прицепились, будто из-за него СКА вчера проиграл.
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АХАХАХАХАХ
Спасибо Авто!
Вот ради этого и стоило побеждать питер)))
+4
0
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Александр Иваныч иди напейся и успокойся.
+4
0
+4
Письмо ветераны СКА уже отправили?)
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0
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Гашеку пусть отправит))
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0
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Ответ sanek_rabona
Они по ходу реально всем видео на оценку отправляют.
А тем им отвечают, что это awful, т.е. отвратительно. Но они продолжают отправлять)
+4
0
+4
Лучше бы он отправил видео с нарушением численного состава Автомобилистом которое СКА реализовал сделав счёт 2-2
+4
0
+4
Медведев в бессильной злобе превратился в иноагенты, помощь ищет у ненавистных америкосов...аж про патриотический запой забыл
+4
-1
+3
Че за вой с этим удалением от господина Медведева? Какой-то опрос устроил ветеранов НХЛ, которые правил КХЛ знать не знают. Что за хрень он творит? Вместо того, чтобы процитировать пункт правил, который судьи не применили или применили неправильно. Цирк, да и только, тьфу! Давайте ещё мнение Такера Карлсона до кучи, чего уж!
+4
-1
+3
В Гаагу и штаб-квартиру ООН в Брюссель ещё не отправили?
+3
0
+3
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