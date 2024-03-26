Медведев заявил, что Кинэн отправил ему сообщение по подножке Серебрякова: «Охарактеризовал штраф как «awful». В переводе – «отвратительно», «ужасно»
Александр Медведев заявил, что Майк Кинэн оценил эпизод с подножкой вратарю СКА.
СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.
Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что отправил Филу Эспозито, Полу Стюарту и Рону Дугуэю фрагмент с данным удалением.
«К числу экспертов по эпизоду с Серебряковым в пятом матче серии плей‑офф с «Автомобилистом» присоединился знаменитый Майк Кинэн.
Тот самый Железный Майк, который выигрывал Кубок Стэнли с «Рейнджерс» и Кубок Гагарина с «Металлургом». Поэтому он прекрасно знаком с особенностями игры в КХЛ.
Я с Кинэном не разговаривал, но он прислал мне свое мнение по поводу эпизода с Серебряковым.
На чистом английском языке он охарактеризовал штраф вратарю как «awful». Что в переводе на русский означает – «отвратительно», «ужасно», «кошмарно», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
На пятом матче работали главные арбитры Евгений Гамалей и Сергей Беляев.
"ЭТО КОКАИНУМ!"
Все эксперты за Питер, чего уж тут
На чистом русском он охарактеризовал штраф вратаря фразой: "Если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит", — сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
:)
У знатоков будет разрыв мозгов!!!
😆😆😆
Не рубайте сгоряча,
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача.
С уваженьем, дата подпись,
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в "Спортлото".
Вторая стадия: У ротена есть армия ботов, напомним, это взрослый чел и он тренер.
Третья стадия: Вью после матчей ротена, вечное нытье если проиграли.
Четвертая стадия: Окончательное падение на дно, опять нытье ротена, и на десерт - кринжатина от маразиатического пенсионера, который разослал видосы другим маразматам, пусть и заслуженным.
Напомню, это всё взрослые люди 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Но, выкусите ....., не всё можно купить за бабло 🤡🤡🤡😎👉👌
И ведь не зря!
К этому моменту так прицепились, будто из-за него СКА вчера проиграл.
Спасибо Авто!
Вот ради этого и стоило побеждать питер)))