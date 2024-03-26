Пол Стюарт, которому Медведев отправил видео с подножкой Серебрякова: «Точно не удаление. Судья занял неправильную позицию, ему бы поучиться»

Теги СКА Автомобилист видео Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Пол Стюарт Сергей Беляев Никита Серебряков Евгений Гамалей Матч ТВ Хоккей

Пол Стюарт прокомментировал эпизод с удалением Никиты Серебрякова.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что отправил Полу Стюарту фрагмент с данным удалением.

«В свое время я был председателем дисциплинарного комитета КХЛ, а также арбитром и игроком в НХЛ. 28 лет, проведенных на льду, и членство в четырех Залах славы, включая хоккейный, дают мне право дать оценку моменту.

Игрок, который двигался к воротам с шайбой, потерял позицию и контроль над шайбой, чем и воспользовался вратарь – пробросил шайбу вперед, почистив свой пятак. Мы еще называем такой ход «он проколол ему колесо» – это точно не удаление.

Я бы сказал тому арбитру, что ему не нужно смещаться в сторону от игры, а наоборот – двигаться к воротам.

Во‑вторых, зачем он двигался параллельно с игроком, владеющим шайбой? Когда на льду двое судей, нужно двигаться так, чтобы у вас было два полноценных угла обзора.

Не соглашусь с принятым решением – судья занял неправильную позицию, ему бы поучиться.

И это серьезная проблема на площадках по всему миру. Нужны люди, которые действительно понимают игру и могут смотреть на нее как третья команда со льда», – сказал бывший председатель дисциплинарного комитета КХЛ Пол Стюарт.

На пятом матче работали главные арбитры Евгений Гамалей и Сергей Беляев.

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это как же надо не уважать свой клуб , лигу в которой играешь , чтобы творить такую дичь ! Лютое позорище . Я думал вы уже пробили дно . Оказывается еще нет.
+13
-1
+12
Господи, какой позор, уже на международном уровне

Обделались - обтекайте
+9
-2
+7
позорище
+4
-1
+3
Пранк, который вышел из-под контроля
+5
-2
+3
Ждём ответов с Марса, Луны, Сатурна и Юпитера....

Какой же позор творит СКА своим так называемым обзвоном пенсионеров (
+3
-1
+2
Что за фигня началась?
+1
-1
0
С таким наплевательским отношением, тотальным неуважением судей очень интересно будет посмотреть, как этот чудо клуб будут судить в следующем году. Уверен, им это ой как не понравится!
+1
-1
0
К чему эти кульбиты ? Оправдаться перед Газпромом , что вы не гоффно клуб?
0
0
0
Я отправлял видео Скотти Боумену, говорит всё норм, судьи молодцы.
0
0
0
Слушайте ребят а давайте соберем весь беспредел в судействе что творились в КХЛ с командами игравшим против СКА, ска это какой то сюреализм в нашем хоккее это какой то глюк, сколько гадостей этот ска натворил для Русского хоккея, хорош уже, устали
0
0
0
Вы серьезно?
0
0
0
Напишите уже в Спортлото ))
0
0
0
Интересно в межсезонье они (Медведев,Ротенберг) дадут нам отдохнуть от всего этого бреда?
0
0
0
В Лимпопо отправьте виде, доктор Айболит пилюли и гоголь-моголь всему питерскому руководству выпишет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий