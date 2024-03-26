Пол Стюарт, которому Медведев отправил видео с подножкой Серебрякова: «Точно не удаление. Судья занял неправильную позицию, ему бы поучиться»

Пол Стюарт прокомментировал эпизод с удалением Никиты Серебрякова.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что отправил Полу Стюарту фрагмент с данным удалением.

«В свое время я был председателем дисциплинарного комитета КХЛ, а также арбитром и игроком в НХЛ. 28 лет, проведенных на льду, и членство в четырех Залах славы, включая хоккейный, дают мне право дать оценку моменту.

Игрок, который двигался к воротам с шайбой, потерял позицию и контроль над шайбой, чем и воспользовался вратарь – пробросил шайбу вперед, почистив свой пятак. Мы еще называем такой ход «он проколол ему колесо» – это точно не удаление.

Я бы сказал тому арбитру, что ему не нужно смещаться в сторону от игры, а наоборот – двигаться к воротам.

Во‑вторых, зачем он двигался параллельно с игроком, владеющим шайбой? Когда на льду двое судей, нужно двигаться так, чтобы у вас было два полноценных угла обзора.

Не соглашусь с принятым решением – судья занял неправильную позицию, ему бы поучиться.

И это серьезная проблема на площадках по всему миру. Нужны люди, которые действительно понимают игру и могут смотреть на нее как третья команда со льда», – сказал бывший председатель дисциплинарного комитета КХЛ Пол Стюарт.

На пятом матче работали главные арбитры Евгений Гамалей и Сергей Беляев.