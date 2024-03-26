Эспозито о подножке Серебрякова: «Не вижу удаления. Шайба уже вышла из игры – и судья свистнул. У нас тоже есть дерьмовые арбитры»

Фил Эспозито считает, что Никиту Серебрякова не должны были удалять.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что отправил Филу Эспозито фрагмент с данным удалением.

«Не вижу там удаления. Шайба ушла вперед, она уже несколько секунд как вышла из игры, и только потом судья свистнул удаление.

Но о чем тут говорить, у нас тоже есть дерьмовые арбитры», – сказал участник Суперсерии-1972 Фил Эспозито.

На пятом матче работали главные арбитры Евгений Гамалей и Сергей Беляев.