Эспозито о подножке Серебрякова: «Не вижу удаления. Шайба уже вышла из игры – и судья свистнул. У нас тоже есть дерьмовые арбитры»
Фил Эспозито считает, что Никиту Серебрякова не должны были удалять.
СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.
Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что отправил Филу Эспозито фрагмент с данным удалением.
«Не вижу там удаления. Шайба ушла вперед, она уже несколько секунд как вышла из игры, и только потом судья свистнул удаление.
Но о чем тут говорить, у нас тоже есть дерьмовые арбитры», – сказал участник Суперсерии-1972 Фил Эспозито.
На пятом матче работали главные арбитры Евгений Гамалей и Сергей Беляев.
Алло !!!!!!!
Шайбу остановки вратарь клюшкой, шайба перед нападающим была, то есть явно сначала игра по шайбе, а потом нападающий через клюшку падает.
Если убрать название клубов, то это удаление, на усмотрение или ошибка арбитра?
про...ли так молчите в тряпочку ,
авто молодцы хорошая победа 💪