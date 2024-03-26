Эспозито о подножке Серебрякова: «Не вижу удаления. Шайба уже вышла из игры – и судья свистнул. У нас тоже есть дерьмовые арбитры»

Теги СКА Автомобилист судьи видео КХЛ Фил Эспозито Кубок Гагарина Сергей Беляев Никита Серебряков Евгений Гамалей контент Хоккей

Фил Эспозито считает, что Никиту Серебрякова не должны были удалять.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что отправил Филу Эспозито фрагмент с данным удалением.

«Не вижу там удаления. Шайба ушла вперед, она уже несколько секунд как вышла из игры, и только потом судья свистнул удаление.

Но о чем тут говорить, у нас тоже есть дерьмовые арбитры», – сказал участник Суперсерии-1972 Фил Эспозито.

На пятом матче работали главные арбитры Евгений Гамалей и Сергей Беляев.

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45 комментариев
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Шутки про то, как Фил Эспозито пишет письмо Путину о судейском беспределе в отношении СКА, скоро станут не шутками
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"вся Канада за Автомобилист" - добавил Фил Эспозито
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-2
+39
Отправлю завтра видео с этим эпизодом на Луну. Будем ждать беспристрастный ответ. Лунатики врать не будут
+27
-3
+24
Пусть Медведев еще Диану Гурцкую спросит, видит ли она тут нарушение
+27
-8
+19
В каком питерском медучреждении они так быстро нашли "Фила Эспозито" ?
+20
-2
+18
Питерцы, вы там как?
+20
-3
+17
Ответ Карпов Стас
Медведев заплатил?
Россияне заплатили.
+10
-2
+8
Ответ VDX00
В целом да, но по сути тут удаление? Шайбу остановки вратарь клюшкой, шайба перед нападающим была, то есть явно сначала игра по шайбе, а потом нападающий через клюшку падает. Если убрать название клубов, то это удаление, на усмотрение или ошибка арбитра?
СКА десять лет уже тащат, пусть отдыхают
+11
-3
+8
Не вижу смысла играть в шлемах, в наше время без них играли. Правда у нас в НХЛ тоже есть ссыкуны.
+9
-1
+8
Хоть бы раз Роттенберг поступил как тренер и признал заслуги Автомобилиста и Заварухина. Это так низко, оправдывать своё поражение какими-то третьими факторами. Это посыл пацанан сборной-25. У вас нет тренера, вас используют. Про профессионалов из состава СКА я вообще молчу
+8
-2
+6
Ответ Ебздрогыч
Пусть Медведев еще Диану Гурцкую спросит, видит ли она тут нарушение
За деньги увидит!
+6
0
+6
Что происходит?????????????????????
Алло !!!!!!!
+6
-1
+5
Интересно сколько ему заплатили.
+4
0
+4
Ответ VDX00
В целом да, но по сути тут удаление? Шайбу остановки вратарь клюшкой, шайба перед нападающим была, то есть явно сначала игра по шайбе, а потом нападающий через клюшку падает. Если убрать название клубов, то это удаление, на усмотрение или ошибка арбитра?
так в видео комментатор специально напоминает об этом, что это не футбол, разницы нет выбил ты шайбу вначале или нет, клюшка коснулась игрока, он упал - удаление
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
Шутки про то, как Фил Эспозито пишет письмо Путину о судейском беспределе в отношении СКА, скоро станут не шутками
В целом да, но по сути тут удаление?
Шайбу остановки вратарь клюшкой, шайба перед нападающим была, то есть явно сначала игра по шайбе, а потом нападающий через клюшку падает.
Если убрать название клубов, то это удаление, на усмотрение или ошибка арбитра?
+8
-4
+4
Медведев заплатил?
+6
-3
+3
Ответ Юрец55
Питерцы, вы там как?
Пожар...
+4
-1
+3
Причем здесь престарелый хокк? Который играл в те времена, когда правила были даже другими
+6
-3
+3
Хоккейный мир сошёл с ума.Нашли мне эксперта.Они в суперсерии калечили Харламова по беспределу и никто никого не удалял.Мы для них были врагами и остались,а наши им отправляют недовольства в своём хоккее,мол у нас судейский корпус неадекват,а значит и свой хоккей засирают.Позорники и всё тут.
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Филу Эспозито легенде НХЛ 82 года. Ему плевать на СКА и где была шайба. Пишут бред.
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Похоже на недавний эпизод с Петром Кочетковым и Меттью Ткачаком в НХЛ. Там удаления не дали, кстати
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Эспозито, забери их обоих в Канаду. Будете за деньги показывать.
+2
0
+2
Ответ VDX00
В целом да, но по сути тут удаление? Шайбу остановки вратарь клюшкой, шайба перед нападающим была, то есть явно сначала игра по шайбе, а потом нападающий через клюшку падает. Если убрать название клубов, то это удаление, на усмотрение или ошибка арбитра?
Это 100% удаление по правилам 2024. До этого да ,было : коснулся первой шайбы (по типу футбола, мяч) удаления нет. С этого года без разницы. Фил просто не знает наших КХЛовских правил с его новшеством .
+3
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а мнение нашего товарища Байдена узнавали.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В каком питерском медучреждении они так быстро нашли "Фила Эспозито" ?
Один сделал левый аккаунт а другой написал.
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Ответ pztpzhmx66
Что происходит????????????????????? Алло !!!!!!!
Просто до Горди Хоу не дозвонились еще
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Ответ VDX00
В целом да, но по сути тут удаление? Шайбу остановки вратарь клюшкой, шайба перед нападающим была, то есть явно сначала игра по шайбе, а потом нападающий через клюшку падает. Если убрать название клубов, то это удаление, на усмотрение или ошибка арбитра?
Это не футбол, да и там уже касания мяча не отменяет стопроцентно фол. Такое свистят спокойно
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Уметь надо проигрывать. Автомобилист здорово играл. Если бы всё решалось в одном матче, то ещё можно пинять на судейство. Но Автомобилист выиграл серию 4:1 и прошёл дальше заслуженно.
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Позорище. Фил сидит в своей конуре во Флориде и ржет над питерскими.
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ща мусолить будут год как так простой авто выиграл супер СКА ,
про...ли так молчите в тряпочку ,
авто молодцы хорошая победа 💪
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