Александр Медведев: «Удаление игроков СКА и соперников оказалось статистическим парадоксом, «ненормальным распределением». Двойные стандарты должны быть запрещены»

Теги СКА Автомобилист травмы судьи Крис Саймон Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Михаил Пашнин Андрей Педан Борна Рендулич Матч ТВ Владимир Алистров Арсений Грицюк Александр Никишин Иван Зинченко Хоккей

Александр Медведев высказался о штрафных минутах игроков СКА.

– Здесь я не могу не воспользоваться своим физтеховским образованием и не обратить внимание на некоторые статистические закономерности, с которыми, к слову, мы сталкиваемся в повседневной жизни. Начиная с прогноза погоды и так далее. Речь идет о вероятностных событиях.

Тут, правда, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы подметить – чем необычнее событие, тем ниже вероятность с ним встретиться. Это описывается термином «нормальное распределение», где вероятность отдельных событий имеет разные уровни. Однако удаление игроков СКА и хоккеистов команд-соперниц оказалось статистическим парадоксом. Особенно в играх плей-офф.

– В чем он заключается?

– Команда – в данном случае СКА – играющая в более атакующий хоккей, штрафуется много чаще, чем соперник. Это уже «ненормальное распределение» в отличие от «нормального». Объяснить это можно только вмешательством в процесс человеческого фактора.

Я считаю, что если мы хотим видеть в ледовых дворцах интересный и увлекательный хоккей, с яркими и разносторонними хоккеистами-индивидуальностями, а не деревянных солдат-игроков Урфина Джюса, то нам необходимо проанализировать, что у нас происходит в последние годы с судейством. И понять, куда оно идет. Тем более что здесь есть еще один вытекающий из этого фактор.

– А именно?

– Пять игроков основного СКА по ходу Кубка Гагарина получили тяжелые травмы и не смогли помочь команде в плей-офф. Это Александр Никишин, Андрей Педан, Иван Зинченко, Владимир Алистров и Борна Рендулич. Плюс Михаил Пашнин играл с тяжелой травмой плеча.

Отсутствие пяти игроков тоже стало причиной вылета из Кубка Гагарина. А ведь эти ребята отнюдь не мягкие игрушки, а хорошо подготовленные физически игроки. Но ситуация, когда фактически поощряются мелкий фол и грязная игра – она создает атмосферу вседозволенности. А это, в свою очередь, и приводит к таким тяжелым травмам.

К слову, тенденция абсолютно ненормального распределения штрафных минут между СКА и его соперниками в плей-офф, наметилась еще по ходу регулярного сезона, когда СКА оказался в лидерах по штрафному времени. И это без больших штрафов, а только по игровым. Причем разница оказалась не в плюс-минус две-четыре минуты, а довольно существенной.

Это и позволяет мне говорить о статистическом парадоксе и «ненормальном распределении». Это все равно, как если бы у вас в городе самый высокий человек имел рост 2 метра 30 сантиметров, а вы вдруг стали через день встречать разных людей ростом два с половиной метра. Другой аналогии у меня не находится.

И уж совсем вопиющий случай с нашим игроком Арсением Грицюком – между прочим, одним из лучших в плей-офф. В одном из матчей с «Автомобилистом» сначала отменяют гол Бардакова, определяя, что Грицюк якобы врезался во вратаря. А потом даже удаляют самого Грицюка. После чего в другой игре тому же Грицюку дают штраф по тому же самому надуманному поводу.

Но ведь дело в данном случае касается не только СКА, а ситуации в целом – в каком направлении будет идти наш хоккей. Чем будем привлекать зрителей на арены, в том числе новые? А ведь в Омске, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске построены прекрасные хоккейные дворцы. Скоро он появится в Нижнем Новгороде, где тоже очень любят хоккей.

Но какую игру мы хотим видеть? Знаете, по ходу сезона у меня не раз закрадывалась мысль – а может, стоило взять в команду таких людей, как Крис Саймон, который не позволял фолить на молодых талантливых ребятах, лидерах команды, и их травмировать. Но тут кто не слеп, тот видел, что происходило.

Детальный анализ поражения, как я уже сказал, мы проведем и обязательно об этом расскажем. Не буду скрывать, что есть недоработки со стороны СКА. Но судьба титулов все же должна решаться в честной борьбе.

Да, хоккей – мужская, жесткая, порой жестокая игра. Но двойные стандарты как в жизни, так и в хоккее – они должны быть запрещены, и терпеть их нельзя. От этого и зависит то, как наш хоккей будет развиваться дальше, – сказал председатель совета директоров СКА.

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35 комментариев
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Руководитель СКА говорит о двойных стандартах. Прэлэстно (с)
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+22
Это описывается термином «нормальное распределение», где вероятность отдельных событий имеет разные уровни.

Интересно, а почему все крупнейшие госзаказы и управленческие посты у друзей одного известного, кхе-кхе, хоккеиста? Это какой-то статистический парадокс, «ненормальное распределение»!
+16
-2
+14
Оруэлл, просыпайся! В реале еще интереснее)))
+12
0
+12
Письма ветеранов не работают уже?
Вносите сразу законопроект в госдуму. Она поддержит.

Или пусть Басманный суд объявит СКА победителем Кубка Гагарина на территории Санкт-Петербурга.
+8
0
+8
Какой-то странный термин "более атакующий хоккей". Это из какой области знаний? Из той же где 800 просмотренных матчей - это большой опыт для тренера?
+7
0
+7
кепаса парадокс?
Статистика не идет, потому, что использован неправильный набор вводных данных. Решил дядя козырнуть техническим образованием, да мимо, ошибся на элементарной базе
+6
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+6
А ведь когда-то был нормальным мужиком и после вылета Ска от Атланта приходил в их раздевалку и поздравлял победителей. Что с ним случилось?
+4
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Однозначно! Ныть и выпрашивать удаления мамкиному тренеру нужно запретить
+2
0
+2
Проиграли бездарно 1:4 и выдумывают отговорки, чтобы защитить Ромашку
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А чего мужик с физтеховским образованием делает в хоккее? Может, ему лучше в раздевалке ребятам на планшете рисовать петли гистерезиса и ленты Мёбиуса, чтобы пацаны вкурили современные правила хоккея? А то всё какие-то подножки, задержки, атаки вратаря... Это вчерашний день. Сегодня нужно через "кротовые дыры" и подпространство в зону соперника заходить - учитесь у автолюбителей из ВДОАМ.
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Ненормальное распределение вы сами знаете где
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"Умные" слова лишь подчеркивают абсурдность сказанного.
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Медведев: двойные стандарты можем использовать только мы, для всех остальных они должны быть запрещены!
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вроде взрослый, но что то так позорится
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Что значит "ненормальное распределение"? Откуда эта херня вообще пошла? Есть удаление, значит на лавку. Или где это прописано, что количество штрафных минут у команд должно быть одинаково? Медведев, ты сам играл только на любительское уровне, с чего ты решил, что лучше всех разбираешься в правилах. Поражение тяжёлое, но перестань ныть, выглядишь как мальчик в песочнице. Позор.
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Чем больше их слушаешь, понимаешь, кроме мата, про этих персонажей из их "шайки", сложно что то сказать.

А, есть, мужского в них только пол в паспорте, всё. 🤢🤮🤡
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Ответ Forrest Gamp
он бы так за честность выборов президента топил, клоун
Для них президент ростом 2м 30 см.
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Ну тут переигровка должна быть.
Определённо.
Всё по-честному, всё по-Питерски.
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Ответ Аркус
Приглашайте Назарова тренером и на пару Ротенбергом будет супер тандем.
Назарова и Крикунова. Мог быть еще Плющев, но боюсь он будет разжалован за толератные высказывания вчера.
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парируем аргументацией Медедева: команда, играющая в более организованный хоккей (Автомобилист) штрафуется реже, чем команда играющая в более сумбурный хоккей (СКА)
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он бы так за честность выборов президента топил, клоун
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Удаления описываются не нормальным распределением, а равномерным. Неплохо бы знать теорию прежде чем кидаться терминами.
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Ромка пернул громко!
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Парни, для понимания - Флорида, которая сейчас одна из лучших команд НХЛ идет на втором месте по штрафу в сезоне.

Тампа в рекордной регулярке-18-19 была на первом месте в НХЛ по двухминутным штрафам.

Расходимся.
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страдания сосисочных неиллюзорно доставляют!
моар батхерта, моар!!!
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Обидно конечно с только бабла спустили на арктический лёд,а сыграли всего там 6 игр,вот так надо говорить,а то на судей хотят свалить,что они не предвзято судили.
Поставили тренера любителя,вот где главная ваша вина.
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Хватит ныть, проиграли по делу, несерьёзно взрослому чинуши, так себя вести, угомонитесь.
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Приглашайте Назарова тренером и на пару Ротенбергом будет супер тандем.
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и дого нам эти сопли-слюни читать ? хоккей игра для мужиков не.. что ом про футбол недавно было?
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А всего-то надо было Тренера поставить на мостик, а не папиного сына))
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