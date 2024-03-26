Александр Медведев: «Удаление игроков СКА и соперников оказалось статистическим парадоксом, «ненормальным распределением». Двойные стандарты должны быть запрещены»

Александр Медведев высказался о штрафных минутах игроков СКА.

– Здесь я не могу не воспользоваться своим физтеховским образованием и не обратить внимание на некоторые статистические закономерности, с которыми, к слову, мы сталкиваемся в повседневной жизни. Начиная с прогноза погоды и так далее. Речь идет о вероятностных событиях.

Тут, правда, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы подметить – чем необычнее событие, тем ниже вероятность с ним встретиться. Это описывается термином «нормальное распределение», где вероятность отдельных событий имеет разные уровни. Однако удаление игроков СКА и хоккеистов команд-соперниц оказалось статистическим парадоксом. Особенно в играх плей-офф.

– В чем он заключается?

– Команда – в данном случае СКА – играющая в более атакующий хоккей, штрафуется много чаще, чем соперник. Это уже «ненормальное распределение» в отличие от «нормального». Объяснить это можно только вмешательством в процесс человеческого фактора.

Я считаю, что если мы хотим видеть в ледовых дворцах интересный и увлекательный хоккей, с яркими и разносторонними хоккеистами-индивидуальностями, а не деревянных солдат-игроков Урфина Джюса, то нам необходимо проанализировать, что у нас происходит в последние годы с судейством. И понять, куда оно идет. Тем более что здесь есть еще один вытекающий из этого фактор.

– А именно?

– Пять игроков основного СКА по ходу Кубка Гагарина получили тяжелые травмы и не смогли помочь команде в плей-офф. Это Александр , , , и . Плюс Михаил Пашнин играл с тяжелой травмой плеча.

Отсутствие пяти игроков тоже стало причиной вылета из Кубка Гагарина. А ведь эти ребята отнюдь не мягкие игрушки, а хорошо подготовленные физически игроки. Но ситуация, когда фактически поощряются мелкий фол и грязная игра – она создает атмосферу вседозволенности. А это, в свою очередь, и приводит к таким тяжелым травмам.

К слову, тенденция абсолютно ненормального распределения штрафных минут между СКА и его соперниками в плей-офф, наметилась еще по ходу регулярного сезона, когда СКА оказался в лидерах по штрафному времени. И это без больших штрафов, а только по игровым. Причем разница оказалась не в плюс-минус две-четыре минуты, а довольно существенной.

Это и позволяет мне говорить о статистическом парадоксе и «ненормальном распределении». Это все равно, как если бы у вас в городе самый высокий человек имел рост 2 метра 30 сантиметров, а вы вдруг стали через день встречать разных людей ростом два с половиной метра. Другой аналогии у меня не находится.

И уж совсем вопиющий случай с нашим игроком Арсением Грицюком – между прочим, одним из лучших в плей-офф. В одном из матчей с «Автомобилистом» сначала отменяют гол Бардакова, определяя, что Грицюк якобы врезался во вратаря. А потом даже удаляют самого Грицюка. После чего в другой игре тому же Грицюку дают штраф по тому же самому надуманному поводу.

Но ведь дело в данном случае касается не только СКА, а ситуации в целом – в каком направлении будет идти наш хоккей. Чем будем привлекать зрителей на арены, в том числе новые? А ведь в Омске, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске построены прекрасные хоккейные дворцы. Скоро он появится в Нижнем Новгороде, где тоже очень любят хоккей.

Но какую игру мы хотим видеть? Знаете, по ходу сезона у меня не раз закрадывалась мысль – а может, стоило взять в команду таких людей, как Крис Саймон, который не позволял фолить на молодых талантливых ребятах, лидерах команды, и их травмировать. Но тут кто не слеп, тот видел, что происходило.

Детальный анализ поражения, как я уже сказал, мы проведем и обязательно об этом расскажем. Не буду скрывать, что есть недоработки со стороны СКА. Но судьба титулов все же должна решаться в честной борьбе.

Да, хоккей – мужская, жесткая, порой жестокая игра. Но двойные стандарты как в жизни, так и в хоккее – они должны быть запрещены, и терпеть их нельзя. От этого и зависит то, как наш хоккей будет развиваться дальше, – сказал председатель совета директоров СКА.