Ротенберг о проведении игры СКА и «Автомобилиста»: «Показали, что ничем не запугать нашу страну. Россия – сильная держава»

Роман Ротенберг заявил, что Россию не запугать после событий в Красногорске.

СКА победил «Автомобилист» (5:2) в четвертом матче и уступает 1-3 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Ребята молодцы, сыграли дружно, друг за друга, выполнили установку. Есть над чем работать.

Надо убирать удаления, много удаляемся. Есть что улучшить. Готовимся к следующей игре.

В такой тяжелый день хочу сказать, что было непросто нам всем играть. Обе команды вышли, сыграли в хоккей.

Показали всем, что нас не запугать ничем, нашу страну. Россия – сильная держава», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.