Кубок Гагарина. СКА в гостях у «Автомобилиста», матч «Спартак» – «Металлург» перенесен
«Автомобилист» примет СКА в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Игра «Спартака» с «Металлургом» (1-2 в серии) перенесена на другую дату.
Ранее в Москве в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» отменили все массовые мероприятия, запланированные на выходные.
Второй раунд
- Дата проведения
- 23 марта, 14.30, «КСК Уралец»
Счет в серии: 3-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
В конце концов губернатор региона решает о проведении или нет таких мероприятий.
Как сказал вчера Игорь Никитин - есть вещи важнее хоккея.
Цените каждую минуту общения с теми кто вам близок, старайтесь жить осознанно и не причинять боль близким тем чем можно не причинять.
Соболезнования родным и близким погибших.
И пусть земля им будет пухом 😢😢😢
И это максимально не справедливо
Хоккей не исчезнет - посмотрим потом и порадуемся от всей души.
Игра будет без музыкального сопровождения, без группы поддержки, я был на ЦСКА - СКА, когда умер Тихонов
Зачем это болельщикам? Дети же тоже придут на игру и потом будут спрашивать у родителей почему так все
Перенос на 1-2 дня и правда для турнира ничего не решает. Можно подождать.