Кубок Гагарина. СКА в гостях у «Автомобилиста», матч «Спартак» – «Металлург» перенесен

«Автомобилист» примет СКА в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Игра « » с « » (1-2 в серии) перенесена на другую дату.

Ранее в Москве в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» отменили все массовые мероприятия, запланированные на выходные.

Второй раунд

Счет в серии: 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ