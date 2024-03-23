Кубок Гагарина. СКА в гостях у «Автомобилиста», матч «Спартак» – «Металлург» перенесен

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«Автомобилист» примет СКА в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Игра «Спартака» с «Металлургом» (1-2 в серии) перенесена на другую дату. 

Ранее в Москве в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» отменили все массовые мероприятия, запланированные на выходные.

Кубок Гагарина

Второй раунд

Автомобилист – СКА
Дата проведения
23 марта, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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45 комментариев
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Ответ vzi
Верное решение по переносу игры. Никакого настроения идти на арену нет. Как сказал вчера Игорь Никитин - есть вещи важнее хоккея.
Цель террористов-запугать страну. Играть в этот печальный день-показать этим тварям, что не надо их бояться. Обеспечить безопасность-это задача МВД и спецслужб. Отдать доход от матчей семьям погибших и пострадавших-это дело Кхл и собственников спортивных учреждений. На этом жизнь не заканчивается. Надо жить дальше. Перенос на день-два ничего не решает. Нет национального траура-значит разрешено. Ходить на хоккей или нет-дело каждого, решать зрителям.
В конце концов губернатор региона решает о проведении или нет таких мероприятий.
+34
-5
+29
Верное решение по переносу игры. Никакого настроения идти на арену нет.
Как сказал вчера Игорь Никитин - есть вещи важнее хоккея.
+29
-1
+28
Ожидаемо. Светлая память погибшим в Крокус Сити Холле.
+25
-1
+24
Странно что игра Автомобилист- СКА не отменена
+11
-3
+8
Ответ Ярославец75
По идее в стране должен быть день траура. Никаких увеселительных мероприятий. А хоккей по сути таковое и есть.
Цель террористов как раз в этом и есть. Чтобы народ думал только о страхе и перестал жить обычной жизнью.
+10
-3
+7
Ответ Seema
Цель террористов-запугать страну. Играть в этот печальный день-показать этим тварям, что не надо их бояться. Обеспечить безопасность-это задача МВД и спецслужб. Отдать доход от матчей семьям погибших и пострадавших-это дело Кхл и собственников спортивных учреждений. На этом жизнь не заканчивается. Надо жить дальше. Перенос на день-два ничего не решает. Нет национального траура-значит разрешено. Ходить на хоккей или нет-дело каждого, решать зрителям. В конце концов губернатор региона решает о проведении или нет таких мероприятий.
Ерунда. Просто нет настроения НИ У КОГО, нужно хотя бы пара дней, чтобы отойти.
+7
-1
+6
По идее в стране должен быть день траура. Никаких увеселительных мероприятий. А хоккей по сути таковое и есть.
+9
-3
+6
Адекватное решение. В такие моменты играть тяжело. Соболезнования родным и близким погибших.
+7
-2
+5
За СКА! Заканчивай эту серию, надоело смотреть на твои мучения!
+11
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+5
В сложные времена мы живем.

Цените каждую минуту общения с теми кто вам близок, старайтесь жить осознанно и не причинять боль близким тем чем можно не причинять.

Соболезнования родным и близким погибших.
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Завтрашний матч Локо - Авангард перенесли. Почему не переносят матч СКА - Авто? Где логика у людей принимающих такие решения?
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Соболезнования всем родным и близким погибших.
И пусть земля им будет пухом 😢😢😢
+4
0
+4
Давай родной Автомобилист, заканчивай эту агонию Питера! Роме пора на родную финскую землю, отдохнуть от трудов своих и нас порадовать своим отсутствием , заодно))
+5
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+4
Ответ vzi
Верное решение по переносу игры. Никакого настроения идти на арену нет. Как сказал вчера Игорь Никитин - есть вещи важнее хоккея.
Никто не боится этих нелюдей, но у людей траур. Может ещё не официальный, но траур. Это тоже надо понимать и уважать чужое горе.
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Ответ Caniball
Интересно, а следующую игру ММг и Спартак проведут в Москве или сначала скатаются в Магнитогорск, и в понедельник сыграют там, а потом вернутся опять в Москву на один или два матча?!
В понедельник в Магнитке, а в среду в Москве.
И это максимально не справедливо
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Ответ HockeyMan
В понедельник в Магнитке, а в среду в Москве. И это максимально не справедливо
Согласен, такой расклад, на мой взгляд, даёт преимущество Металлургу
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Как можно проводить такие соревнования, играть в хоккей и идти на трибуны в такой день?
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Ответ Ярославец75
По идее в стране должен быть день траура. Никаких увеселительных мероприятий. А хоккей по сути таковое и есть.
Наверное объявят позже. Сейчас уже более 60 погибших. Из них трое детей. Пятеро детей в состоянии средней тяжести. Много взрослых в тяжелом состоянии. Полностью списки погибших и пострадавших уточняются пока. Пока там много дел. Может к концу дня будет более ясная картина. А хоккей - любви болельщиков не потеряет. Но сегодня тяжелый день. Ярославцы считаю - знают это очень сильно. Ваша трагедия до сих пор тяжела и ужасные воспоминания. Погибшим - Светлая память всем! Пострадавшим - выздоровления хорошего! А другим добрым людям - здоровья, мира и всего благополучного!
Хоккей не исчезнет - посмотрим потом и порадуемся от всей души.
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Ответ Melnikov1968
Завтрашний матч Локо - Авангард перенесли. Почему не переносят матч СКА - Авто? Где логика у людей принимающих такие решения?
А сами команды не могут отказаться играть? Даже если у Лиги не хватает мозгов
Игра будет без музыкального сопровождения, без группы поддержки, я был на ЦСКА - СКА, когда умер Тихонов
Зачем это болельщикам? Дети же тоже придут на игру и потом будут спрашивать у родителей почему так все
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сегоня ска едет домой
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Автомобилисту пора отправить в отпуСКА Ротенберга и Ко.
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Ответ AAM1977
Я как болельщик Вас понимаю, но можно же без смайлов обойтись. Спасибо
А улыбаться то разрешишь сегодня или тоже нельзя?
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Ответ Seema
Лучше на шайбу смотреть, чем на кадры расстрелов беззащитных и беспомощных.
На кадры расстрелов смотреть никто не заставляет. Но должно же быть какое-то минимальное чувство эмпатии.
Перенос на 1-2 дня и правда для турнира ничего не решает. Можно подождать.
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Какой может быть хоккей?! Кто принял решение играть в Екатеринбурге?! Неужели действительно не отменили?!
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Вот московский мэр и решил не проводить, играть на следующий день после такой трагедии довольно сомнительное удовольствие, странно, что в Екатеринбурге матч состоится, я слышал, что и там всё массовые мероприятия отменили, но видимо, это не так
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Если отменили, почему Ска играет?
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Странно, что СКА дают играть сегодня. По хорошему матч тоже можно было бы перенести
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Ответ Seema
Цель террористов-запугать страну. Играть в этот печальный день-показать этим тварям, что не надо их бояться. Обеспечить безопасность-это задача МВД и спецслужб. Отдать доход от матчей семьям погибших и пострадавших-это дело Кхл и собственников спортивных учреждений. На этом жизнь не заканчивается. Надо жить дальше. Перенос на день-два ничего не решает. Нет национального траура-значит разрешено. Ходить на хоккей или нет-дело каждого, решать зрителям. В конце концов губернатор региона решает о проведении или нет таких мероприятий.
Ну так поэтому то Авто и играет сегодня у себя
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Ответ Бандера и Власов - герои п-сов
Ерунда. Просто нет настроения НИ У КОГО, нужно хотя бы пара дней, чтобы отойти.
Лучше на шайбу смотреть, чем на кадры расстрелов беззащитных и беспомощных.
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Ответ vzi
Верное решение по переносу игры. Никакого настроения идти на арену нет. Как сказал вчера Игорь Никитин - есть вещи важнее хоккея.
И настроения нет. А у московских болельщиков и возможности не у всех. У меня сестру на работу вызвали. Она медик. У мужа планировали рабочий день - отменили. Один человек с утра кровь пошел сдавать. У одного - родственники погибли. Проблемы с транспортом могут быть. Люди живут в разных местах. А там работы будут целый день идти по разбору здания. А в целом у многих родственники сейчас по этим делам заняты. Какой уж им хоккей???? Сейчас люди кровь сдают, несут цветы, игрушки, свечи на место трагедии. Там и дети пострадали. Тяжелые дни. Хоккей позже. Сейчас надо людям пережить горечь. Светлая память погибшим. Выздоровления пострадавшим. Всем добра и мира!!!! Бандитам направление в Ад от Бога пожелаю!
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