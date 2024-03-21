Роман Ротенберг: «У СКА молодая команда, у «Автомобилиста» – опытные ребята, много иностранцев. Мы в игре, равная серия. Чтобы повторить историю, нужно выиграть один матч»

Роман Ротенберг заявил о том, что у СКА молодая команда.

СКА проиграл со счетом 1:2 в овертайме в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 0-3 в пользу « ».

– Как постараетесь перезагрузить команду, которая оказалась в таком трудном положении?

– Спокойно и уверенно готовимся к следующему матчу. Мы в игре, серия продолжается. Играем здорово, просто надо забить свои моменты. Равная серия.

– Третий матч подряд команда трудно переносит резкие контратаки. Почему эта проблема преследует СКА?

– В «Автомобилисте» опытные ребята, много иностранцев. Они уже имеют этот опыт.

Для многих наших ребят – это новый опыт, у нас молодая команда. Надо просто понять, что это плей-офф, мужская игра. Готовимся к следующему матчу.

– Держите в голове, что СКА – единственная команда в КХЛ, которая отыгрывалась с 0-3 в серии?

– Не надо думать об этом. Надо думать о следующей игре. Шаг за шагом.

Чтобы повторить историю, нужно выиграть один матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В сезоне-2014/15 СКА под руководством тренера Вячеслава Быкова проигрывал 0-3 в серии с ЦСКА, но затем победил в четырех матчах подряд. Это единственный случай в истории , когда клуб отыгрался с 0-3 в серии и победил.