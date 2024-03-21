Роман Ротенберг: «У СКА молодая команда, у «Автомобилиста» – опытные ребята, много иностранцев. Мы в игре, равная серия. Чтобы повторить историю, нужно выиграть один матч»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил о том, что у СКА молодая команда.

СКА проиграл со счетом 1:2 в овертайме в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 0-3 в пользу «Автомобилиста».

– Как постараетесь перезагрузить команду, которая оказалась в таком трудном положении?

– Спокойно и уверенно готовимся к следующему матчу. Мы в игре, серия продолжается. Играем здорово, просто надо забить свои моменты. Равная серия.

– Третий матч подряд команда трудно переносит резкие контратаки. Почему эта проблема преследует СКА?

– В «Автомобилисте» опытные ребята, много иностранцев. Они уже имеют этот опыт.

Для многих наших ребят – это новый опыт, у нас молодая команда. Надо просто понять, что это плей-офф, мужская игра. Готовимся к следующему матчу.

– Держите в голове, что СКА – единственная команда в КХЛ, которая отыгрывалась с 0-3 в серии?

– Не надо думать об этом. Надо думать о следующей игре. Шаг за шагом.

Чтобы повторить историю, нужно выиграть один матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В сезоне-2014/15 СКА под руководством тренера Вячеслава Быкова проигрывал 0-3 в серии с ЦСКА, но затем победил в четырех матчах подряд. Это единственный случай в истории КХЛ, когда клуб отыгрался с 0-3 в серии и победил.

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88 комментариев
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Ответ rabbitd12345
Много иностранцев? Это-то с лимитом на 3 легионера? Ну что за деревяшка...
Для фина россияне иностранцы🤣
+145
0
+145
Ну никак у Йозе не получается, то ЦСКА мешали, сейчас сделали перекрестный плей-офф, чтобы через восток пролезть, а тут оказывается еще сложнее))
+138
0
+138
Много иностранцев? Это-то с лимитом на 3 легионера? Ну что за деревяшка...
+108
-1
+107
Ответ artem 123
Ну никак у Йозе не получается, то ЦСКА мешали, сейчас сделали перекрестный плей-офф, чтобы через восток пролезть, а тут оказывается еще сложнее))
Это первый и последний перекрестный плей-офф
Не простят мажоры полуфиналы без Москвы и Спб
+94
-4
+90
Честно говоря очень не хочу чтобы его увольняли ( да и кто это может сделать ? Совбез?) потому что тогда могут нанять и сильного тренера и реально доминировать в лиге. А так самолетные ноги , поездные опы , троллейбусные гениталии- и ска вылетает в 1/4 . Да и читать весь сезон интервью системщика очень весело. Так что: руки прочь от Романа!
+54
0
+54
Ответ Ноу криминалити
Это первый и последний перекрестный плей-офф Не простят мажоры полуфиналы без Москвы и Спб
Это будет преступлением перед хоккеем, т.к. этот плей-офф лучший в современной истории по непредсказуемости.
+44
0
+44
Просто уйди…
+26
-1
+25
Ага, молодая команда. Которая влезает в потолок зарплат только благодаря махинациям типа Никишин за 35 млн, Глотов за 22 млн и тд.
Похоже на типичные отмазы перед спонсорами про молодость и перспективы
+19
0
+19
"в Авто много иностранцев..." 🤣🤣
Рома, ты чё?! В лиге лимит: максимум 3 легионера.😉😆
Или 3 для Ротенберга это много??? 🤔
+14
0
+14
Ответ DmRe
Просто уйди…
Сложно уволить самого себя...
+13
0
+13
Ответ rabbitd12345
Много иностранцев? Это-то с лимитом на 3 легионера? Ну что за деревяшка...
Заварухины вообще инопланетяне. Все лимиты превышены.
+12
0
+12
Ага, в СКА ж одни молодые русские, Лайпсик, например...
+11
0
+11
Как же обидно, что Торпедо развалилось начиная с овертайма в Питере. Даже в своём убогом посленовогоднем состоянии могли дать бой посостоятельнее.
+8
0
+8
Урал батька. Тут столичным и культурным сразу показали тяжелые житейские условия)
+8
0
+8
Он как будто с бодунища интервью всегда даёт, вечно бред отборный.
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+8
Жалкая личность папкин сынок!
+8
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+8
Ну да, Авто нужно выиграть один матч, и будет для них истерическая победа)
Он гений, конечно 🤣
+8
0
+8
Ответ Сергей Кондратьев
Сложно уволить самого себя...
Я понимаю, что для него - невозможно.. Просто существуют же границы позора которые, по идее, должны останавливать даже таких самовлюблённых идиотов? (Сильно старался подбирать буквы не переключаясь на &*#№@£≠)
+7
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+7
Роман, так много иностранцев это же в минус) у вас даже иностранцы русские
+6
0
+6
Равная серия с разным счетом)
+5
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+5
Журналисты, спросите его - как его чемпионское окошко? Не застряла ли в нем задница?
+5
0
+5
Как же без него будет скучно дальше...надо Авто снимать с соревнования за много опытных иностранцев..
+5
0
+5
Жаль, это будет первый и последний перекрёстный плей-офф.
+4
0
+4
3:0 это равная серия?
+4
0
+4
Всё идёт как по маслу.
Ну а как оно ещё должно идти - с таким-то главным тренером?
+4
0
+4
Ответ ART DK
Честно говоря очень не хочу чтобы его увольняли ( да и кто это может сделать ? Совбез?) потому что тогда могут нанять и сильного тренера и реально доминировать в лиге. А так самолетные ноги , поездные опы , троллейбусные гениталии- и ска вылетает в 1/4 . Да и читать весь сезон интервью системщика очень весело. Так что: руки прочь от Романа!
Кто его уволит? Он сам?😧
+3
0
+3
солей переел походу)перед пловом и в первых играх про квадратные яйца пел как соловей)
+3
0
+3
В следующем сезоне иностранцев опытных запретят
+3
0
+3
Ответ Ivan Ivanych
Он как будто с бодунища интервью всегда даёт, вечно бред отборный.
походу кокосовый крендель, на зелёного похож. они с одного места закладки таскают себе
+3
0
+3
ахахахаха, финская бездарность
+2
0
+2
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