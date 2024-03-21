Ротенберг о 0-3 с «Автомобилистом»: «У СКА полный контроль шайбы – допустили на ошибку больше. Надо брать следующую игру. Серия продолжается»
Роман Ротенберг заявил, что СКА контролирует шайбу в серии с «Автомобилистом».
СКА проиграл со счетом 1:2 в овертайме в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 0-3 в пользу «Автомобилиста».
– Обе команды показали яркий хоккей. Игра плей-офф. Допустили на одну ошибку больше.
Здорово играли, проявили характер, сравняли, играли друг за друга, плечом к плечу. Надо брать следующую игру. Готовимся к следующей игре. Серия продолжается.
– Согласитесь, что по всей серии с таким соперником вашей команде не хватает подставлений, грязных голов, шайб с пятака?
– Мы забивали с пятака. Вы правы – надо больше лезть на пятак. Нужны рабочие голы.
Мы контролируем шайбу все три игры, у нас полный контроль шайбы.
Но надо с периметра перейти на пятак и забить голы, и все будет хорошо, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.
Все команды, вышедшие в по, кроме Ска и ЦСКА начинают плей-офф друг с другом - путь регионов
У ска и цска соотвественно путь Армии(название рабочее)
В итоге две команды выходят на Ска и Цска
Далее Ротенберг играет против есмантовича в хоккей 1 на 1, на воротах Серебряков и Третьяк
Победивший выбирает себе соперника из вышедших с той сетки
В случае поражения ска или цска дается им второй шанс - меняются соперниками и играют заново полуфинал(если проиграл кто то один, то получает в соперники проигравшего из другой пары)
Если опять проиграли, то играют друг против друга один матч - кто выиграл, тот в финале
В целом желательно другим командам не обыгрывать ни ту, ни другую команду, дискредитация армии получается, а тут уже сами понимаете..
На выходе должны получить настоящий мужской финал двух равных команд, полностью контролирующих шайбу, много пасиков и голиков, приправленных кефиром с кашей
И сердцу тревожно в груди
И Ротен такой молодой
Суперсерия у нас впереди
-сколько у них отчаяния в глазах, полная безнадега и боль! - сказал шестилетний ваня.
ром, четвертую игру так же проконтролируй )!!!!
Здорово играли, проявили характер, сравняли, играли друг за друга, плечом к плечу.
В следующем сезоне надо с периметра перейти на пятак и забить голы, и все будет хорошо"
- Надо брать следующий сезон. Жизнь продолжается))