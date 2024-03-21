Ротенберг о 0-3 с «Автомобилистом»: «У СКА полный контроль шайбы – допустили на ошибку больше. Надо брать следующую игру. Серия продолжается»

Роман Ротенберг заявил, что СКА контролирует шайбу в серии с «Автомобилистом».

СКА проиграл со счетом 1:2 в овертайме в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 0-3 в пользу « ».

– Обе команды показали яркий хоккей. Игра плей-офф. Допустили на одну ошибку больше.

Здорово играли, проявили характер, сравняли, играли друг за друга, плечом к плечу. Надо брать следующую игру. Готовимся к следующей игре. Серия продолжается.

– Согласитесь, что по всей серии с таким соперником вашей команде не хватает подставлений, грязных голов, шайб с пятака?

– Мы забивали с пятака. Вы правы – надо больше лезть на пятак. Нужны рабочие голы.

Мы контролируем шайбу все три игры, у нас полный контроль шайбы.

Но надо с периметра перейти на пятак и забить голы, и все будет хорошо, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.