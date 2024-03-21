Ротенберг о 0-3 с «Автомобилистом»: «У СКА полный контроль шайбы – допустили на ошибку больше. Надо брать следующую игру. Серия продолжается»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА контролирует шайбу в серии с «Автомобилистом».

СКА проиграл со счетом 1:2 в овертайме в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 0-3 в пользу «Автомобилиста».

– Обе команды показали яркий хоккей. Игра плей-офф. Допустили на одну ошибку больше.

Здорово играли, проявили характер, сравняли, играли друг за друга, плечом к плечу. Надо брать следующую игру. Готовимся к следующей игре. Серия продолжается.

– Согласитесь, что по всей серии с таким соперником вашей команде не хватает подставлений, грязных голов, шайб с пятака?

– Мы забивали с пятака. Вы правы – надо больше лезть на пятак. Нужны рабочие голы.

Мы контролируем шайбу все три игры, у нас полный контроль шайбы.

Но надо с периметра перейти на пятак и забить голы, и все будет хорошо, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

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87 комментариев
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Не удивлюсь, если после 4-го поражения Ротенберг скажет тоже самое - "надо брать следующую игру"
+92
-1
+91
Перекрестный плей-офф не оправдал ожиданий, поэтому предлагаю новую схему

Все команды, вышедшие в по, кроме Ска и ЦСКА начинают плей-офф друг с другом - путь регионов
У ска и цска соотвественно путь Армии(название рабочее)
В итоге две команды выходят на Ска и Цска
Далее Ротенберг играет против есмантовича в хоккей 1 на 1, на воротах Серебряков и Третьяк
Победивший выбирает себе соперника из вышедших с той сетки
В случае поражения ска или цска дается им второй шанс - меняются соперниками и играют заново полуфинал(если проиграл кто то один, то получает в соперники проигравшего из другой пары)
Если опять проиграли, то играют друг против друга один матч - кто выиграл, тот в финале
В целом желательно другим командам не обыгрывать ни ту, ни другую команду, дискредитация армии получается, а тут уже сами понимаете..
На выходе должны получить настоящий мужской финал двух равных команд, полностью контролирующих шайбу, много пасиков и голиков, приправленных кефиром с кашей
+77
-3
+74
Не расстраивайся, Ромуль. Всё равно для папы ты самый красивый, умный и талантливый.
+36
0
+36
Ответ Dr.aydar
А Ротенберга вообще может кто уволить?
Да. Роттенберг.
+35
0
+35
А Ротенберга вообще может кто уволить?
+30
0
+30
Ответ Mihail0910
Не удивлюсь, если после 4-го поражения Ротенберг скажет тоже самое - "надо брать следующую игру"
Этот может)
+20
0
+20
Удачи Ебургу! Осталось немного для хоккейного праздника всей страны!
+15
0
+15
Ответ Dr.aydar
А Ротенберга вообще может кто уволить?
Только если назначат другого Ротенберга
+14
-1
+13
Ловите наркомана по всему Уралу!!
+13
-1
+12
В следующем чемпионате все команды в его конце будут подгадывать - как бы в первом раунде плей-офф выйти на СКА.
+12
0
+12
Допустили на одну ошибку больше, когда тебя - по ошибке - за тренера приняли... Иди матчи НХЛ смотри...
+11
0
+11
Забить голы - и всё будет хорошо. Что сказать? ГЕНИЙ! Чисто гений
+9
0
+9
Почему-то помалкивают Назаров, Юрзинов??? Расскажите как Ротенберг любит хоккей, как он постоянно учится. Ну что же вы?
+8
0
+8
Рома давай уже в отпуск лети домой в Хельсинки
+7
0
+7
после 4-0 скажет: жизнь продолжается, готовимся к системной поездке на Мальдивы плечом к плечу
+7
0
+7
Особенно контролем шайбы отличился Федотов
+7
0
+7
И вновь продолжается бой
И сердцу тревожно в груди
И Ротен такой молодой
Суперсерия у нас впереди
+8
-1
+7
сегодня питерский ска посетил детский дом.
-сколько у них отчаяния в глазах, полная безнадега и боль! - сказал шестилетний ваня.
+6
0
+6
Ответ Dr.aydar
А Ротенберга вообще может кто уволить?
Папа
+5
0
+5
СКА контролирует шайбу в серии с «Автомобилистом».
ром, четвертую игру так же проконтролируй )!!!!
+5
0
+5
Ответ Mihail0910
Не удивлюсь, если после 4-го поражения Ротенберг скажет тоже самое - "надо брать следующую игру"
Система тактической вариативности дала сбой)))
+5
0
+5
Вайлд карт в финал не дают?)))
+5
0
+5
Он так ничего и не понял. Ну и славно. Вперёд, Авто!
+5
0
+5
Просто стратегия на следующий год, выкупить всех лучших из всех команд, лишних отправить в вхл. с остатком выйграть КГ. ждем новый сезон и четыре состава сосиски
+4
0
+4
После 0:4: "Обе команды показали яркий хоккей. Игра плей-офф. Допустили на одну ошибку больше.
Здорово играли, проявили характер, сравняли, играли друг за друга, плечом к плечу.
В следующем сезоне надо с периметра перейти на пятак и забить голы, и все будет хорошо"
+4
0
+4
Произошел черти побери… Очередная крылатая фраза главного тренера сборной….
+4
0
+4
"Надо брать следующую игру" — где-то мы это уже слышали)
+4
0
+4
После следующей игры:
- Надо брать следующий сезон. Жизнь продолжается))
+4
0
+4
Пора уже в депутаты Йозе))) Систему свою предложишь)))
+3
0
+3
Здорово играли, 0-3 в серии. Это как???
+3
0
+3
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