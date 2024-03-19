Ротенберг об удалениях СКА: «У Тарасова были жесткие меры. В СССР дарили квартиры игрокам, а за плохие удаления – отбирали. Благодарю судей за профессиональную работу»

Роман Ротенберг высказался относительно удалений игроков СКА.

СКА проиграл « » (1:3, 0-2) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Во втором периоде хоккеисты СКА получили четыре малых штрафа подряд. Всего за матч у команды 14 минут штрафа.

– Ключевой момент – парад удалений во втором периоде. Чем его объясните?

– Это от большого желания. Надо разобрать. Судьи – профессионалы. Надо посмотреть эти моменты.

Хочу поблагодарить судей за профессиональную работу. Нельзя столько удаляться. Недопустимо столько играть в меньшинстве, оставлять команду втроем.

В свое время у Тарасова были жесткие меры. В Советском Союзе дарили квартиры игрокам, а за плохие удаления – отбирали. Это правда.

Нельзя удаляться – убираем удаления и будем побеждать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

На второй игре серии работали главные арбитры Алексей Белов и Юрий Оскирко.