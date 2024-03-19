Ротенберг об удалениях СКА: «У Тарасова были жесткие меры. В СССР дарили квартиры игрокам, а за плохие удаления – отбирали. Благодарю судей за профессиональную работу»
Роман Ротенберг высказался относительно удалений игроков СКА.
СКА проиграл «Автомобилисту» (1:3, 0-2) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Во втором периоде хоккеисты СКА получили четыре малых штрафа подряд. Всего за матч у команды 14 минут штрафа.
– Ключевой момент – парад удалений во втором периоде. Чем его объясните?
– Это от большого желания. Надо разобрать. Судьи – профессионалы. Надо посмотреть эти моменты.
Хочу поблагодарить судей за профессиональную работу. Нельзя столько удаляться. Недопустимо столько играть в меньшинстве, оставлять команду втроем.
В свое время у Тарасова были жесткие меры. В Советском Союзе дарили квартиры игрокам, а за плохие удаления – отбирали. Это правда.
Нельзя удаляться – убираем удаления и будем побеждать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
На второй игре серии работали главные арбитры Алексей Белов и Юрий Оскирко.
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Он вообще адекватный? Рома, кто тебе такие сказки рассказывал?
Ну а если удаления, то все забирали. За 5+20 могли запретить Ленина читать.
Как к нему вообще серьезно можно относиться
Без обид, Роман Борисович, но когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите (с)
Перефразировал классика
с вратарями сложнее, поэтому пусть живут в общагах