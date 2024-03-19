Ротенберг об удалениях СКА: «У Тарасова были жесткие меры. В СССР дарили квартиры игрокам, а за плохие удаления – отбирали. Благодарю судей за профессиональную работу»

Теги СКА Автомобилист судьи КХЛ Анатолий Тарасов Кубок Гагарина Алексей Белов судья Роман Ротенберг Юрий Оскирко Хоккей

Роман Ротенберг высказался относительно удалений игроков СКА.

СКА проиграл «Автомобилисту» (1:3, 0-2) во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Во втором периоде хоккеисты СКА получили четыре малых штрафа подряд. Всего за матч у команды 14 минут штрафа.

– Ключевой момент – парад удалений во втором периоде. Чем его объясните?

– Это от большого желания. Надо разобрать. Судьи – профессионалы. Надо посмотреть эти моменты.

Хочу поблагодарить судей за профессиональную работу. Нельзя столько удаляться. Недопустимо столько играть в меньшинстве, оставлять команду втроем.

В свое время у Тарасова были жесткие меры. В Советском Союзе дарили квартиры игрокам, а за плохие удаления – отбирали. Это правда.

Нельзя удаляться – убираем удаления и будем побеждать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

На второй игре серии работали главные арбитры Алексей Белов и Юрий Оскирко.

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53 комментария
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"За плохие удаления – отбирали квартиры?"
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Он вообще адекватный? Рома, кто тебе такие сказки рассказывал?
+80
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А ещё говорят в СССР плохих тренеров в лагеря отправляли
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Теперь что? Квартиры начнут отбирать у судей? Беспредел!
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+31
Ответ seka@
"За плохие удаления – отбирали квартиры?" _____________________________________________ Он вообще адекватный? Рома, кто тебе такие сказки рассказывал?
такое впечатление, что Ротен по вечерам с Мостовым в карты на желания играют
+31
-1
+30
Ответ taifun_73
О, понеслось!)
завтра хоккеисты Авто останутся без своих квартир, послезавтра начнётся камбэк от СКА
+30
0
+30
За дубль давали двухкомнатную, за хет трик трёхкомнатную. Если была голевая передача, то квартира еще и с антресолями.
Ну а если удаления, то все забирали. За 5+20 могли запретить Ленина читать.
+23
0
+23
Вроде Блекер в конце матча по башке настучал Галимову, а не Роме
+22
0
+22
Ответ Tim58
Теперь что? Квартиры начнут отбирать у судей? Беспредел!
Так СКА - это спортивный клуб армии, а если судья удаляет игрока этой команды или судит не в их пользу, то очевидно, что подобное тянет на дискредитацию в принципе всей армии. С недавних пор за подобное правонарушение у нас разрешено отбирать имущество, если не ошибаюсь.
+23
-1
+22
жена, буди детей, собирайте вещи, я сегодня плохую подножку сделал.
+13
0
+13
О, понеслось!)
+12
0
+12
Проявил себя, получил квартиру; накосячил в следующем матче - с семьей на мороз. Так и жили хоккеисты в союзе: день на хате, день на вокзале. чемоданы не распаковывали…
+11
0
+11
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А ещё говорят в СССР плохих тренеров в лагеря отправляли
Перегибы на местах!!1
+10
0
+10
Так вот откуда прозвище Зенита пошло...
+10
-1
+9
Ахахахахаха
Как к нему вообще серьезно можно относиться
Без обид, Роман Борисович, но когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите (с)
Перефразировал классика
+9
0
+9
Это ему ветераны ска рассказали
+7
0
+7
Отобрать у игрока квартиру, за выброс шайбы? А у тренера за неправильную смену в шесть полевых?
+6
0
+6
Как бы дворец у Poтeнбepгoв не отобрали за вылет от Авто.
+5
0
+5
пока есть этот рот,я буду болеть против ска и точка.
+5
0
+5
забросил шайбу -получил квартиру, удалился - сдал квартиру. Всё в течении одного матча.

с вратарями сложнее, поэтому пусть живут в общагах
+5
0
+5
Пошел ты
+5
0
+5
намахнул или занюхнул?
+4
0
+4
кстати, я как болельщик Зенита наверное могу на этом сайте шутить на такие темы, но темы про отбирание квартир от представителя клуба определенно аффилированного с Зенитом, это реально смешно))))
+3
0
+3
Как же за него стыдно-то... Его нагибают на глазах всей страны, а он еще и благодарит.
+3
0
+3
Как говорит Женя Баженов (Бэдкомедиан), всё по секретным документам. )))))) Никаких пруфов и конкретных фактов/фамилий у Йозе Марино, я так понимаю, нет.
+3
0
+3
Ответ слесарь Гавриленко
забросил шайбу -получил квартиру, удалился - сдал квартиру. Всё в течении одного матча. с вратарями сложнее, поэтому пусть живут в общагах
Но если в перерыве матча успевал развестись с женой, то отбирали только полквартиры.
+2
0
+2
Ответ Ларин Илья
Комментарий скрыт
Если серьезно отнестись к тому, что он говорит, тогда да. А на мой взгляд, во всей этой речи звучит нескрываемый сарказм по отношению к судьям
+2
0
+2
Значит Белов и Оскирко не будут судить следующие матчи))).
+2
0
+2
Ответ Tim58
Теперь что? Квартиры начнут отбирать у судей? Беспредел!
Игрокам вместо питерских квартир дадут сочинские или тольяттинские
+2
0
+2
Просто таких как Ротенберг , вообще не должно быть в любом виде спорта , Господи что у него в башке ,Господи помоги этому блаженному
+2
0
+2
Остапа понесло
+2
0
+2
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