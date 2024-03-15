Овечкин против «Сиэтла»: 4-й подряд матч без голов, 3 броска и 1 хит за 18:33. Он не выходил на лед при пустых воротах у соперника

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Сиэтл Хоккей

Александр Овечкин остался без голов в 4-м матче подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче с «Сиэтлом» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе 38-летнего нападающего 49 (18+31) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «минус 22». В последних 4 играх – 2 (0+2) балла. 

Сегодня Овечкин (18:33, 4:57 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 1 силовой прием. 

Россиянин завершил последнюю смену на 55:32 и не выходил на лед в последние 4:28. «Кракен» провел с пустыми воротами 1:27 в концовке игры. 

Сегодняшний матч стал для Александра 1409-м за карьеру в рамках регулярок. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов лиги с 840 шайбами, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх). 

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39 комментариев
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ххлг: деревянный Макмайкл опять всё испортил, а лысый физрук вновь спалился в заговоре с Грецки. Вратарь Кракенов с особым вниманием играл против Овечкина.
+33
-11
+22
У Шубского не минус? Уже молодец
+23
-7
+16
Ответ Maxim Shumov
ххлг: деревянный Макмайкл опять всё испортил, а лысый физрук вновь спалился в заговоре с Грецки. Вратарь Кракенов с особым вниманием играл против Овечкина.
Кстати Малкин обошел Овечкина по шайбам в сезоне, при этом он то в пустые не забивал.
+20
-5
+15
Карбери: "Сань, сейчас не до твоих голов в пустые ворота, мы боремся за плэйофф, поэтому будут играть те, кто умеет защищаться")
+11
-1
+10
Если Карбери прикроет эту лавочку, под названием "гол в пустые"Саньке придется до возраста Ягра играть.
+15
-8
+7
Ответ hhlg
Комментарий скрыт
«А то я начну задавать вопросы»
Дядь, вряд ли кого-то пугают твои вопросы, умерь свое интернетное чсв.
+10
-4
+6
Кстати, Кэпс же играют на рекорд Овечкина, а тут пустые ворота. Требуется пояснительная бригада!
+12
-8
+4
Ответ hhlg
Абсолютно согласен, игра Кэпс это мучения.
Абсолютно не согласен, игра кэпс удовольствие
+5
-1
+4
А вообще, забирайте Карбери в Птицбург, а нам давайте Салливана, голосую за этот вариант
+6
-2
+4
Ответ hhlg
Кстати, Кэпс же играют на рекорд Овечкина, а тут пустые ворота. Требуется пояснительная бригада!
Так ты ж на ветке сам писал, что его не получилось выпустить из-за проброса))))
+7
-4
+3
Ну не шмогла...
+3
-1
+2
Ответ Вадим Сидоров
Карбери: "Сань, сейчас не до твоих голов в пустые ворота, мы боремся за плэйофф, поэтому будут играть те, кто умеет защищаться")
Овечкин в ответ: "Как, разве Вашингтон существует не для моего побития рекорда Грецки?"
+4
-2
+2
Ответ Насонов Дмитрий
У Шубского не минус? Уже молодец
Не уйти в минуса - уже заявочка на Мерседес
+9
-7
+2
Сане тоже надо в Каролину, там бросают много, своя банда подобралась, рок-н-рольная команда🤘 66 шайб в следующем сезоне и можно уходить в закат😎
+2
0
+2
На эти мучения больно смотреть. Может пора смириться с тем, что навечно второй (только по голам, а не по игре) после величайшего и вернуться в родную думу РФ?
+11
-9
+2
Время для паники: "Не выходил на лед при пустых воротах у соперника"
+1
0
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Ответ hhlg
Для кого?)
Для всех российских избирателей, это всегда праздник праздик
+2
-1
+1
Ответ Евгений Якутов
Хватит уже писать про этого персонажа. Не побьет он рекорд.
Персонаж это ты,а он элитный снайпер (пока второй в истории,а вскоре будет первым.
+1
0
+1
Ответ SPARTACUS2022
Если Карбери прикроет эту лавочку, под названием "гол в пустые"Саньке придется до возраста Ягра играть.
В Сан-Хосе)
+3
-3
0
Сиэтл в концовке давил и мог сравнять....нужно в восьмерку выходить - кровь из носу...
+2
-2
0
Заголовок писал некий антипод Духа?
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Ответ Александр Беляев
Абсолютно не согласен, игра кэпс удовольствие
Для кого?)
+2
-2
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Ответ Евгений Якутов
Хватит уже писать про этого персонажа. Не побьет он рекорд.
Побьет, даже сомнений нет
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