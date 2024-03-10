Глава Медиалиги о Ротенберге: «Азартная манера игры свойственна Роману Борисовичу, хоккей – не балет. Его появление еще только украсит наш турнир»

Президент Медиалиги прокомментировал поведение Романа Ротенберга в игре.

Команда «Чисто Питер», за которую сыграл главный тренер СКА, проиграла «Титану» (1:7) в матче Медийной Хоккейной Лиги.

После удаления Роман Ротенберг выразил недовольство в штрафбоксе, бросив клюшку в борт. Клюшка отскочила в сидевших рядом с Ротенбергом девушек.

По ходу матча тренер СКА несколько раз нарушил правила. В одном из эпизодов во втором периоде он ударил клюшкой в лицо соперника.

– Как вам поведение Романа Ротенберга? Что вы ощущали, когда наблюдали за этим матчем?

– Дело в том, что такая азартная манера игры, видимо, свойственна Роману Борисовичу. Поэтому в такой хоккей он играет. Не вижу в этом ничего сверхъестественного. Человек избрал такой стиль. Хоккей – это контактный вид спорта, не балет. За более агрессивное поведение, которое нарушает правила игры, он был оштрафован. Такую манеру игры мы часто видим в хоккее, это ее неотъемлемая часть. Не вижу в этом ничего предосудительного.

Что я ощущал во время матча? Всегда приятно смотреть, как люди такого масштаба, как главный тренер СКА, появляются на нашем турнире.

– Как Роман вел себя после матча?

– Насколько я знаю, он со всеми дружелюбно попрощался, на хорошем настроении уехал. У команды «Титан» нет обид или глупых мыслей на эту тему, потому что после матча руки были пожаты. Потому что это хоккей, и все, что было на площадке, остается внутри площадки.

– Сыграет ли Ротенберг еще в Медиалиге?

– Я очень надеюсь, что Роман продолжит посещать матчи лиги. Надеюсь, это получится сочетать с его основной занятостью главным тренером СКА. Поэтому его появление еще только украсит наш турнир. Следующий соперник «Чисто Питер» – «Звезда России». Кажется, очень классный матч может получиться, если Роман Борисович приедет, – сказал президент Медиалиги Николай Осипов.

Ротенберг взбесился в Медиалиге: бил соперников, швырял клюшку опасно для людей. Проиграл 1:7