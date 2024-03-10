Глава Медиалиги о Ротенберге: «Азартная манера игры свойственна Роману Борисовичу, хоккей – не балет. Его появление еще только украсит наш турнир»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Николай Осипов медиахоккей Медийная Хоккейная Лига Чисто Питер (хоккей) Титан (хоккей) Хоккей

Президент Медиалиги прокомментировал поведение Романа Ротенберга в игре.

Команда «Чисто Питер», за которую сыграл главный тренер СКА, проиграла «Титану» (1:7) в матче Медийной Хоккейной Лиги.

После удаления Роман Ротенберг выразил недовольство в штрафбоксе, бросив клюшку в борт. Клюшка отскочила в сидевших рядом с Ротенбергом девушек.

По ходу матча тренер СКА несколько раз нарушил правила. В одном из эпизодов во втором периоде он ударил клюшкой в лицо соперника.

– Как вам поведение Романа Ротенберга? Что вы ощущали, когда наблюдали за этим матчем?

– Дело в том, что такая азартная манера игры, видимо, свойственна Роману Борисовичу. Поэтому в такой хоккей он играет. Не вижу в этом ничего сверхъестественного. Человек избрал такой стиль. Хоккей – это контактный вид спорта, не балет. За более агрессивное поведение, которое нарушает правила игры, он был оштрафован. Такую манеру игры мы часто видим в хоккее, это ее неотъемлемая часть. Не вижу в этом ничего предосудительного.  

Что я ощущал во время матча? Всегда приятно смотреть, как люди такого масштаба, как главный тренер СКА, появляются на нашем турнире.  

– Как Роман вел себя после матча?

– Насколько я знаю, он со всеми дружелюбно попрощался, на хорошем настроении уехал. У команды «Титан» нет обид или глупых мыслей на эту тему, потому что после матча руки были пожаты. Потому что это хоккей, и все, что было на площадке, остается внутри площадки. 

– Сыграет ли Ротенберг еще в Медиалиге? 

– Я очень надеюсь, что Роман продолжит посещать матчи лиги. Надеюсь, это получится сочетать с его основной занятостью главным тренером СКА. Поэтому его появление еще только украсит наш турнир. Следующий соперник «Чисто Питер» – «Звезда России». Кажется, очень классный матч может получиться, если Роман Борисович приедет, – сказал президент Медиалиги Николай Осипов.

Ротенберг взбесился в Медиалиге: бил соперников, швырял клюшку опасно для людей. Проиграл 1:7

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28 комментариев
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Лизать - типичное поведение
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когда кого-нибудь убьет, тогда и приходите
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Он просто больной на всю голову
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Тогда пусть Рома не жалуется, что против его команды играют в "классический хоккей"
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Адвокат дьявола высказался
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Ротенберг быдловатое существо.И нечего тут говорить
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у Николая Осипова поведение пресмыкающегося
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Молодцы титаны, что не побоялись ромашку как в калхл и накидали ему целую авоську. Жаль только морду ему не начистили, но эт еще впереди у него.
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Надеюсь,Ротенбергу не очень щекотно от этого шершавого ...
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Глава медиалиги моет туалеты в доме у вротана, другого он сказать не мог
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Поведение охамевшей и обнаглевшей от безнаказанности истерички. Чего тут хоккейного?
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А перед девушками он извинился?
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Ответ StillInTheGame
у Николая Осипова поведение пресмыкающегося
Классическое
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Классический лизун
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Ответ My Channels To Watch
Лизать - типичное поведение
Сколько лет им приходилось ждать, чтобы наконец-то выйти на арену:)
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Истеричка, это уже давно понятно.....
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А как он смог дать это интервью с языком в заде у РР?
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Хоть ссы в глаза, всё божья роса
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Тот случай, когда черный пиар неуместен.
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ну да , не балет. Но судя по прогибу этому, президент этой лиги та ещё балерина
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Ждем еще принципиальных оценок ветеранов СКА в поддержку Ротенберга!
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Это в каком хоккее такое поведение классическое? В КХЛ и НХЛ с таким "классическим поведением" уже бы дискву впаяли. ) А если бы против СКА так играли, сам Рома бы на гуано изошелся.
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Главное- насмерть он зализать
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Глубже Осипов лижи, глубже !
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Есть пули в нагане
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А если бы это был Ваня Пупукин а не РР???
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Ответ J-12
ну да , не балет. Но судя по прогибу этому, президент этой лиги та ещё балерина
фигуристки нынче по прогибам лидируют. балет не в моде
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