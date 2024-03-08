«Вашингтон» обменяет Кузнецова в «Каролину» на драфт-пик. «Кэпиталс» удержат 50% зарплаты игрока в своей платежке (Пьер ЛеБрюн)
Евгений Кузнецов продолжит карьеру в «Каролине».
«Вашингтон» обменяет форварда в «Харрикейнс» на выбор в третьем раунде драфта-2025, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
В рамках сделки «Кэпиталс» удержат 50% зарплаты Кузнецова в своей платежной ведомости.
В текущем сезоне на счету Евгения Кузнецова 17 (6+11) очков в 43 матчах.
Контракт форварда с кэпхитом 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Напомним, ранее «Вашингтон» отправил Кузнецова в АХЛ после драфта отказов.
Кубок над головой как лидер поднял.
Удачи в новой команде.
Но этот обмен не бомба - просто вау, думаю еще час назад никто не представлял что это возможно.
Кузе перезагрузить карьеру, хотя бы эти год и четыре месяца - но показать себя того - фартожопого.
Непонятно зачем нужен Кузя Каролине, хотя, с другой стороны, на рынке центров просто нет. А так, видимо надеются, что Женя оживет и будет показывать класс.
Обмен в пользу Вашиков, на сегодня.
Каролине надо возвращать товарища на фланг что бы был хоть какой то смысл
Тогда понятен вчерашний мув Каролины - трое на вейвер (Раанта, Деанджело, Брендан Лемье).
Хотя не пойму зачем Бриндамору Кузя.
В любом случае удачи Кузе!
Хороший вариант для Кузнецова - остался в НХЛ, Каролина - вполне себе сильная и перспективная команда.
Главное - без залетов.