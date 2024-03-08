«Вашингтон» обменяет Кузнецова в «Каролину» на драфт-пик. «Кэпиталс» удержат 50% зарплаты игрока в своей платежке (Пьер ЛеБрюн)

Теги переходы Каролина Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Пьер ЛеБрюн деньги Хоккей

Евгений Кузнецов продолжит карьеру в «Каролине».

«Вашингтон» обменяет форварда в «Харрикейнс» на выбор в третьем раунде драфта-2025, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

В рамках сделки «Кэпиталс» удержат 50% зарплаты Кузнецова в своей платежной ведомости. 

В текущем сезоне на счету Евгения Кузнецова 17 (6+11) очков в 43 матчах.

Контракт форварда с кэпхитом 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Напомним, ранее «Вашингтон» отправил Кузнецова в АХЛ после драфта отказов.

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57 комментариев
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Славных 10 лет в Вашингтоне.
Кубок над головой как лидер поднял.
Удачи в новой команде.
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+56
Ответ ceo
К Орлову едет, может сказаться положительно на обоих, а то что-то Дима закис там совсем ))
После встречи с Орловым во время звездного уикенда Кузя и отправился в программу помощи
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После Тарасенко и Генцела думали что все.
Но этот обмен не бомба - просто вау, думаю еще час назад никто не представлял что это возможно.

Кузе перезагрузить карьеру, хотя бы эти год и четыре месяца - но показать себя того - фартожопого.
+18
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+17
Ответ Марсель Объелся
Ох сколько чемпионского опыта прибавилось в команде. Наконец-то Каролина не сидит сложа руки в дедлайн
Не знаю, как по мне абсолютно провальный обмен для Кузи и Каролины
+18
-2
+16
Ох сколько чемпионского опыта прибавилось в команде. Наконец-то Каролина не сидит сложа руки в дедлайн
+16
-1
+15
К Орлову едет, может сказаться положительно на обоих, а то что-то Дима закис там совсем ))
+13
-2
+11
Ответ Максим Макеев
Обмен максимально странный Каролине надо возвращать товарища на фланг что бы был хоть какой то смысл
У Каролины второе звено центрит Друри, прости господи. Так что Кузя во второе, а там как пойдет)
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Кэпс слили мертвый актив за 3 раунд. И за один дедлайн избавились практически от всего балласта в платежке (только О’Ши остался и пол контракта Кузнецова). Плюс отлично продлили Сандина. Жаль только у них наверно худший пул проспектов в лиге и им просто некем уходить в перестройку, но, пиков поднабрали, может и получится чего.

Непонятно зачем нужен Кузя Каролине, хотя, с другой стороны, на рынке центров просто нет. А так, видимо надеются, что Женя оживет и будет показывать класс.

Обмен в пользу Вашиков, на сегодня.
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Походу Каролина в следующем году нацелилась на Овечкина😏
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эх) удачи)
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по стопам Семина)))
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Повторяется история как с Семиным?
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Для Кузи хороший обмен, безусловно, дуракам везёт, как говорится, ещё и чашку возьмёт)))) а вот Каролине то он зачем сдался то? На чудо какое-то надеются?
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Ответ RIVAAA
Славных 10 лет в Вашингтоне. Кубок над головой как лидер поднял. Удачи в новой команде.
Поддерживаю комментарий.
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Ответ e1ther - e1ther
по стопам Семина)))
Если потом будет «Торпедо», я совсем не против. Под новый дворец
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Ответ Febanacci-88
Кэпс слили мертвый актив за 3 раунд. И за один дедлайн избавились практически от всего балласта в платежке (только О’Ши остался и пол контракта Кузнецова). Плюс отлично продлили Сандина. Жаль только у них наверно худший пул проспектов в лиге и им просто некем уходить в перестройку, но, пиков поднабрали, может и получится чего. Непонятно зачем нужен Кузя Каролине, хотя, с другой стороны, на рынке центров просто нет. А так, видимо надеются, что Женя оживет и будет показывать класс. Обмен в пользу Вашиков, на сегодня.
Что за глупый вопрос Зачем? Чтобы был дополнительным козырем в атаке. И теперь задача тренера найти оптимальный вариант этой конструкции. У Галлана в Рейнджах не получилось.
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Ну вот он, шанс. Цепляться надо, другого не будет
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Обмен максимально странный
Каролине надо возвращать товарища на фланг что бы был хоть какой то смысл
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Ответ al77
После Тарасенко и Генцела думали что все. Но этот обмен не бомба - просто вау, думаю еще час назад никто не представлял что это возможно. Кузе перезагрузить карьеру, хотя бы эти год и четыре месяца - но показать себя того - фартожопого.
А что его относит к категории "вау"? Безусловно один из лучших российских игроков в истории НХЛ, но к сожалению на сегодня почти наверняка "едет с ярмарки". Неожиданный этот обмен только из-за того, что тяжело верилось в желание какого-либо клуба взять на себя настолько тяжелый контракт.
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Ответ Максим Макеев
Обмен максимально странный Каролине надо возвращать товарища на фланг что бы был хоть какой то смысл
Женя вроде как сам говорил, что на краю ему сподручнее играть. Интересная банда намечается у Каролины. Игра должна стать интереснее. Те матчи, корове видел, были бей-беги, много силовой борьбы.
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Ответ i-volk
С Генцелом зажгут )
Зажечь и Бриндамор - антонимы. Тут только честный труд и вылет в первом или втором раунде
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Ответ Самат Ахметов
Вопрос к знатокам - Почему не Каролина не забрала его с драфта отказов? Из-за 50% платёжки?
Ну естественно
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Кузя закончился
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Ответ dosatuy
Повторяется история как с Семиным?
Тоже про него вспомнил, только немного разными путями перешли в Каролину. Кузя через трейд, а Сёмин свободным агентом
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Надеюсь, Кузнецову удастся втянуться в Каролине.
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ну наконец то.
Тогда понятен вчерашний мув Каролины - трое на вейвер (Раанта, Деанджело, Брендан Лемье).
Хотя не пойму зачем Бриндамору Кузя.
В любом случае удачи Кузе!
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Ещё вчера на вейвере, а сегодня 3 раунд. Надеюсь Кузя сможет перезагрузиться в Каролине!
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Уже в Каролине.
Хороший вариант для Кузнецова - остался в НХЛ, Каролина - вполне себе сильная и перспективная команда.
Главное - без залетов.
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Орлов к себе забрал
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Получит Конн Смайт Троффи))
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