«Вашингтон» обменяет Кузнецова в «Каролину» на драфт-пик. «Кэпиталс» удержат 50% зарплаты игрока в своей платежке (Пьер ЛеБрюн)

Евгений Кузнецов продолжит карьеру в «Каролине».

« » обменяет форварда в «Харрикейнс» на выбор в третьем раунде драфта-2025, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

В рамках сделки «Кэпиталс» удержат 50% зарплаты Кузнецова в своей платежной ведомости.

В текущем сезоне на счету 17 (6+11) очков в 43 матчах.

Контракт форварда с кэпхитом 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Напомним, ранее «Вашингтон» отправил Кузнецова в АХЛ после драфта отказов.