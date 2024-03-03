Кузнецова не забрали с драфта отказов. «Вашингтон» отправил его в АХЛ
«Вашингтон» отправил Евгения Кузнецова в АХЛ.
Нападающего не забрали с драфта отказов «Кэпиталс». Клуб отправил его в «Херши».
Напомним, вчера 31-летний россиянин, включенный в программу помощи игрокам НХЛ, получил разрешение тренироваться с командой. После этого стало известно, что «Вашингтон» выставил его на драфт отказов.
В текущем сезоне на счету Кузнецова 17 (6+11) очков в 43 матчах.
Контракт форварда с кэпхитом 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
Теперь вопрос в том - пойдёт ли ссылка в АХЛ на пользу.
Если до конца сезона не проявит себя - скорее всего выкупят последний год контракта.
Плюс, считается, что игроки уровня Кузнетсофф приносят прибыль в миллионы долларов своим работодателям, чем мы вряд ли похвастать можем. ;)
Ради миллионов, можно какие-то пункты в контракте и не предусмотреть.
Если не ошибаюсь выкупается 2/3контракта - итого 5.2
Срок выплаты в 2 раза больше остатка по контакта - итого 2 года.
То есть будут платить по 2.6.
Под кепкой появится приличная сумма.
Большие шансы, что в АХЛ он окончательно завянет, там хоккей жесткий и примитивный - то есть именно такой, который вызывает у Кузи скуку. Он и в НХЛ-то без энтузиазма играл, а тут совсем может в хандру впасть и перестать подавать признаки жизни. Желаю ему взяться за голову, если она еще на месте.
Если никуда его до 8 марта (дэдлайна) или летом не обменяют, то 99% летом выкуп.
Для потолка хорошая вещь
Пусть просится в аренду на родину, возможно ещё поиграет.
Но со стороны по-моему уже повесил коньки на гвоздь...