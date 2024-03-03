Кузнецова не забрали с драфта отказов. «Вашингтон» отправил его в АХЛ

«Вашингтон» отправил Евгения Кузнецова в АХЛ.

Нападающего не забрали с драфта отказов «Кэпиталс». Клуб отправил его в « ».

Напомним, вчера 31-летний россиянин, включенный в программу помощи игрокам , получил разрешение тренироваться с командой. После этого стало известно, что « » выставил его на драфт отказов.

В текущем сезоне на счету Кузнецова 17 (6+11) очков в 43 матчах.

Контракт форварда с кэпхитом 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Кузнецов – на драфте отказов. Почему и что дальше?