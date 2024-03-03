Кузнецова не забрали с драфта отказов. «Вашингтон» отправил его в АХЛ

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Евгений Кузнецов Хоккей

«Вашингтон» отправил Евгения Кузнецова в АХЛ.

Нападающего не забрали с драфта отказов «Кэпиталс». Клуб отправил его в «Херши».

Напомним, вчера 31-летний россиянин, включенный в программу помощи игрокам НХЛ, получил разрешение тренироваться с командой. После этого стало известно, что «Вашингтон» выставил его на драфт отказов.

В текущем сезоне на счету Кузнецова 17 (6+11) очков в 43 матчах.

Контракт форварда с кэпхитом 7,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Кузнецов – на драфте отказов. Почему и что дальше?

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46 комментариев
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Рад за Кузнецова он наконец сменил клуб и обстановку.
+36
0
+36
Вполне ожидаемо.
Теперь вопрос в том - пойдёт ли ссылка в АХЛ на пользу.
Если до конца сезона не проявит себя - скорее всего выкупят последний год контракта.
+13
0
+13
Ответ Руслан Хайбулов
Интересно почему в контракте нельзя указать такое основание как диагноз наркомании что позволяет расторгнуть контракт без выплаты ? Если любой из нас забьет на работу и будет наркомании, нас пинком выкинут с места работы
Потому что у нас контакты на паре-тройке страниц, а там на 50-100. И нас агенты не представляют на переговорах с работодателем. ;)

Плюс, считается, что игроки уровня Кузнетсофф приносят прибыль в миллионы долларов своим работодателям, чем мы вряд ли похвастать можем. ;)

Ради миллионов, можно какие-то пункты в контракте и не предусмотреть.
+14
-2
+12
Интересно почему в контракте нельзя указать такое основание как диагноз наркомании что позволяет расторгнуть контракт без выплаты ? Если любой из нас забьет на работу и будет наркомании, нас пинком выкинут с места работы
+14
-7
+7
Ну , Это и ожидаемо было !
+4
0
+4
Ответ Артём Ларсон
Для чего им выкупать последний год контракта?
У него сейчас 7.8
Если не ошибаюсь выкупается 2/3контракта - итого 5.2
Срок выплаты в 2 раза больше остатка по контакта - итого 2 года.
То есть будут платить по 2.6.
Под кепкой появится приличная сумма.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У него сейчас 7.8 Если не ошибаюсь выкупается 2/3контракта - итого 5.2 Срок выплаты в 2 раза больше остатка по контакта - итого 2 года. То есть будут платить по 2.6. Под кепкой появится приличная сумма.
А им нужно место в платежке на следующий сезон? Не проще год подождать, что б в 25/26 штрафа не было?
+3
0
+3
отправьте его в АХАХАХАХЭЛ
+2
0
+2
Ответ Руслан Хайбулов
Ну наркомания или он человека убьет и в тюрьму сядет, это же надо учитывать, человек кинул команду фактически не работает весь год, запой это называется у нас
там сложно все, от боли от травм многие подсаживались на опиоидные обезболы, по бОльшей части тафгаи конечно, но тем не менее, говорилось что большая часть вины на лиге и владельцах, что они вынуждены были принимать обезболы чтобы играть, плюс огормное количество матчей, стрессы, депресии и прочее, поэтому лигой и была введена программа помощи игрокам. да и как бы зависимость на западе считается болезнью, не отворачиваются как у нас моментально
+2
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+2
Это было предсказуемо, слишком жирная цена за игрока с испорченной репутацией.

Большие шансы, что в АХЛ он окончательно завянет, там хоккей жесткий и примитивный - то есть именно такой, который вызывает у Кузи скуку. Он и в НХЛ-то без энтузиазма играл, а тут совсем может в хандру впасть и перестать подавать признаки жизни. Желаю ему взяться за голову, если она еще на месте.
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вполне ожидаемо. Теперь вопрос в том - пойдёт ли ссылка в АХЛ на пользу. Если до конца сезона не проявит себя - скорее всего выкупят последний год контракта.
Для чего им выкупать последний год контракта?
+2
0
+2
Ответ Артём Ларсон
Для чего им выкупать последний год контракта?
Чтобы освободить место под потолком зарплат.
+3
-1
+2
Дураков не нашлось.
+3
-1
+2
В Колумбии есть хоккей?!
+4
-2
+2
Ответ ScHunterCFC
ну я приношу миллионы фирме но получаю ...
Потому что вы не боритесь за свои права, а они борятся.
+1
0
+1
Ответ dmitrysomov
Фокус в том, что если Кузю выкупят и он вернётся в Челябу - то Женя ещё и заработает:) так как перестанет быть налоговым резидентом США и продолжит платить налоги в России, а они - 13% против 45:)
Ерунда, в США как платил, так и будет платить с доходов, возникших на территории страны по полной ставке, единственное отличие, может на американские дедакшены потеряет право.
+1
0
+1
Ответ Руслан Хайбулов
Интересно почему в контракте нельзя указать такое основание как диагноз наркомании что позволяет расторгнуть контракт без выплаты ? Если любой из нас забьет на работу и будет наркомании, нас пинком выкинут с места работы
Потому что игроки знают себе цену, и у них есть профсоюз.
+2
-1
+1
Ответ Мандалай
Я там глянул: если Капиталы выкупят последний год его контракта нынешним летом, то в платёжку на следующий сезон им добавят 3,800,000, а ч/з сезон 2,000,000. Если никуда его до 8 марта (дэдлайна) или летом не обменяют, то 99% летом выкуп.
Нынче 3800 это хороший игрок топ 9
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П - профессионал
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Ответ Мандалай
Я там глянул: если Капиталы выкупят последний год его контракта нынешним летом, то в платёжку на следующий сезон им добавят 3,800,000, а ч/з сезон 2,000,000. Если никуда его до 8 марта (дэдлайна) или летом не обменяют, то 99% летом выкуп.
Там таблицу со штрафами надо составлять, чтобы оценивать влияние на потолок, ну в общем разберутся, так то особых целей нет, банальная экономия может быть полезнее.
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Ответ Руслан Хайбулов
Профсоюз как можно защищать от наглого самоустранения от своей работы? Травма, да его лечат, у него страховка, но человек даже не забухал, он тупо весь сезон не выполняет работу
Что значит не выполняет работу? Прогуливает тренировки и игры?
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Ответ Руслан Хайбулов
Интересно почему в контракте нельзя указать такое основание как диагноз наркомании что позволяет расторгнуть контракт без выплаты ? Если любой из нас забьет на работу и будет наркомании, нас пинком выкинут с места работы
ну я приношу миллионы фирме но получаю ...
+1
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0
Ответ vzi
Потому что у нас контакты на паре-тройке страниц, а там на 50-100. И нас агенты не представляют на переговорах с работодателем. ;) Плюс, считается, что игроки уровня Кузнетсофф приносят прибыль в миллионы долларов своим работодателям, чем мы вряд ли похвастать можем. ;) Ради миллионов, можно какие-то пункты в контракте и не предусмотреть.
Нет там никаких 50-100 страниц, не надо выдумывать.
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Ответ Zlodimir
Если проблема реально «кокос», то ряду резонна возмущающихся, почему его просто не послать домой, в Челябинск, стоит знать, что в НХЛ контракты действительно защищают интересы игрока, и наркоман в сша - это не преступник, а жертва преступления, а жертве помогают, а не сажают в тюрягу, и уж тем более выгоняют с работы, особенно если у тебя контракт на 50, а то и 100 страниц. Агенты не зря свой хлеб едят.
Если бы не те несколько сезонов и кубок где вклад Кузи был неоспорим он бы давно грел коньки на морозе(других причин нету)
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Ответ Артём Ларсон
А им нужно место в платежке на следующий сезон? Не проще год подождать, что б в 25/26 штрафа не было?
Им выгоднее выкупить этим летом.
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Ответ encaro_one
При выкупе контракта платится 2/3 суммы, при этом срок выплат удваивается. Для потолка хорошая вещь
Я там глянул: если Капиталы выкупят последний год его контракта нынешним летом, то в платёжку на следующий сезон им добавят 3,800,000, а ч/з сезон 2,000,000.

Если никуда его до 8 марта (дэдлайна) или летом не обменяют, то 99% летом выкуп.
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вполне ожидаемо. Теперь вопрос в том - пойдёт ли ссылка в АХЛ на пользу. Если до конца сезона не проявит себя - скорее всего выкупят последний год контракта.
Фокус в том, что если Кузю выкупят и он вернётся в Челябу - то Женя ещё и заработает:) так как перестанет быть налоговым резидентом США и продолжит платить налоги в России, а они - 13% против 45:)
0
0
0
Ответ Артём Ларсон
Для чего им выкупать последний год контракта?
При выкупе контракта платится 2/3 суммы, при этом срок выплат удваивается.
Для потолка хорошая вещь
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Не-хоккей давно победил в Жене хоккей, увы.
Пусть просится в аренду на родину, возможно ещё поиграет.
Но со стороны по-моему уже повесил коньки на гвоздь...
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Закат
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