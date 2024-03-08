Роман Ротенберг: «Российские хоккеистки давно показали миру свою силу, талант. Придет время, когда обе наши сборные поднимутся на верхнюю ступень олимпийского пьедестала»

Роман Ротенберг поздравил хоккеисток с Международным женским днем.

«Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с теплым весенним праздником – 8 марта.

Для нас начало марта – это старт самой важной поры сезона, матчей за Кубок Гагарина. В это время особенно важна поддержка наших самых близких – жен, матерей, дочерей. Наши любимые женщины дают нам силы для самых больших достижений, для борьбы и для побед.

Спасибо вам, дорогие, за то, что всегда поддерживаете нас, за то, что всегда находитесь рядом! Каждый наш успех – это ваш успех!

Отдельно хочу поздравить всех женщин и девушек, которые связали свою судьбу с хоккеем, – российские хоккеистки давно показали миру свою силу и свой талант. Вы куете славу нашего спорта наравне с хоккеистами-мужчинами!

Верю, что придет время, когда обе наши сборные – и мужская, и женская – вместе поднимутся на верхнюю ступень олимпийского пьедестала почета», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.