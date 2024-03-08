Роман Ротенберг: «Российские хоккеистки давно показали миру свою силу, талант. Придет время, когда обе наши сборные поднимутся на верхнюю ступень олимпийского пьедестала»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой женский хоккей сборная России жен КХЛ Кубок Гагарина олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил хоккеисток с Международным женским днем.

«Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с теплым весенним праздником – 8 марта.

Для нас начало марта – это старт самой важной поры сезона, матчей за Кубок Гагарина. В это время особенно важна поддержка наших самых близких – жен, матерей, дочерей. Наши любимые женщины дают нам силы для самых больших достижений, для борьбы и для побед.

Спасибо вам, дорогие, за то, что всегда поддерживаете нас, за то, что всегда находитесь рядом! Каждый наш успех – это ваш успех!

Отдельно хочу поздравить всех женщин и девушек, которые связали свою судьбу с хоккеем, – российские хоккеистки давно показали миру свою силу и свой талант. Вы куете славу нашего спорта наравне с хоккеистами-мужчинами!

Верю, что придет время, когда обе наши сборные – и мужская, и женская – вместе поднимутся на верхнюю ступень олимпийского пьедестала почета», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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28 комментариев
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придет время и все семейство ротенбергов отправится на лесоповал.
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Обе? Россия у25 и Звезды вхл?
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Только когда тебя не станет, хотя бы у руля сборной и хоккейного клуба
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Рома, с Международным женским днём! Ты у нас такая единственная!
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А как они вместе поднимутся? Ромка новый вид хоккея придумал?
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Роману Борисовичу нужно совмещать посты главного и в мужской и в женской сборной России и тогда всё получится.
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Рома - забавный персонаж, как будто-то парторга-агитатора выдернули из 60-х годов 20 века и обязали ссать в уши наивным крестьянам.
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Ответ Юрий Плотников
Обе? Россия у25 и Звезды вхл?
не, Россия и Финляндия!😂
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Ответ Юморист
Роману Борисовичу нужно совмещать посты главного и в мужской и в женской сборной России и тогда всё получится.
по шахматам! Тогда только сбудутся его мечты))
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По-моему , Роман перешёл от просмотра хоккейных матчей к изучению советских агитплакатов и применяет этот опыт столь же успешно :)
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Как же надоел со своими пламенными патриотическими речами этот финскоподданный.
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Канадцы вынесут и тех и тех одной левой. Класс наших полешек гдето на 3-7 ниже непобедимых кленовых листьев.
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Идеальный кандидат на место тренера женской сборной по хоккею.
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Что он там курит??? Дал бы попробовать)))
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наши женщины - никогда...им это ни к чему - нет побуждающих причин, а искусственно создавать сборную на бумаге - для отчетов чиновников...
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Придёт время и наши хоккеисты станут ОЧ! Только без участия Ротенберга. Дай Бог истиным болельщикам нашего хоккея дожить до этого славного времени. Пользуясь, моментом: Наших женщин-с праздником!
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В мужском хоккее шансы есть, в женском никаких. Или в случае неучастия сборных Канады и США.
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Разумеется, поднимутся. Но жить в эту прекрасную пору не доведётся никому на этом сайте. Пока там пропасть между североамериканками и остальными.
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Не знаток женского хоккея, но если мне не изменяет память, то Россия что бы выиграла у США или Канады, 1 из 10 шансов, и это в лучшем случае, не знаю как осуществилось бы желание российского финна про высшую ступень пьедестала на олимпиаде, если только в его фантазиях
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Эх, где те времена , когда наша Сборная канадцев расписывала на Кубке Канады с неприличным счётом?
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Малину только подходящую найти нужно, Роман, для них
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Ответ осетов - пилот болида смерти
Комментарий скрыт
Осетыч, ты чего до Бортеза всё время цепляешся....Твои коменты про него уже надоели......🤬
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Ответ Bartez1986
А как они вместе поднимутся? Ромка новый вид хоккея придумал?
Отрицательно поднимутся
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И добавил тихонько на ухо Третьяку "жаль что жить в эту пору прекрасную,уж не придется ни мне ,ни тебе"
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Главное, чтобы главарь дал поручение подняться на первую ступень, забыл сказать.
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