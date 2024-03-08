Ротенберг о «Торпедо»: «У СКА тоже молодая команда. Посмотреть на средний возраст – разница в год. Разница в деталях»
Роман Ротенберг заявил, что СКА и «Торпедо» играют в современный хоккей.
СКА обыграл «Торпедо» (4:1, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
– В прошлом плей-офф первые два матча серии с «Торпедо» тоже были очень упорными, а третий и четвертый СКА забрал. Это совпадение?
– В четвертой игре здесь в Нижнем Новгороде мы за пять минут до конца проигрывали 1:3. Это разные команды, разные сценарии. Нет одного сценария.
В театре мы знаем, что произойдет в следующей сцене, а на хоккее – нет. Здесь все меняется, все может перевернуться в долю секунды. Нельзя проводить такие аналогии.
Мы работаем, улучшаем детали, оттачиваем нашу систему игры. Работаем по нарастающей. Готовимся к следующей игре.
– В третьем-четвертом матчах СКА добавил, или «Торпедо» просело?
– Не сказал бы, что соперник просел. Они играют на максимуме своих возможностей. Сильная и быстрая команда.
Очень хорошие быстрые ребята. Молодые и дерзкие нападающие. У нас тоже молодая команда. Если посмотреть на средний возраст – разница только в один год.
Оба соперника заслуженно играют в лучший хоккей. Думаю, все болельщики получают удовольствие и на арене, и у телевизионных экранов.
Отсюда и интерес к хоккею – все ярко и честно.
Обе команды играют в яркий современный хоккей. Здесь только работать и улучшать детали. Разница всегда в деталях, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
СКА выглядит сильнее «Торпедо» в каждой детали: по составу, игре и реакции на эпизоды
Но народ то всё видит..