Ротенберг о «Торпедо»: «У СКА тоже молодая команда. Посмотреть на средний возраст – разница в год. Разница в деталях»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА и «Торпедо» играют в современный хоккей.

СКА обыграл «Торпедо» (4:1, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– В прошлом плей-офф первые два матча серии с «Торпедо» тоже были очень упорными, а третий и четвертый СКА забрал. Это совпадение?

– В четвертой игре здесь в Нижнем Новгороде мы за пять минут до конца проигрывали 1:3. Это разные команды, разные сценарии. Нет одного сценария.

В театре мы знаем, что произойдет в следующей сцене, а на хоккее – нет. Здесь все меняется, все может перевернуться в долю секунды. Нельзя проводить такие аналогии.

Мы работаем, улучшаем детали, оттачиваем нашу систему игры. Работаем по нарастающей. Готовимся к следующей игре.

– В третьем-четвертом матчах СКА добавил, или «Торпедо» просело?

– Не сказал бы, что соперник просел. Они играют на максимуме своих возможностей. Сильная и быстрая команда.

Очень хорошие быстрые ребята. Молодые и дерзкие нападающие. У нас тоже молодая команда. Если посмотреть на средний возраст – разница только в один год.

Оба соперника заслуженно играют в лучший хоккей. Думаю, все болельщики получают удовольствие и на арене, и у телевизионных экранов.

Отсюда и интерес к хоккею – все ярко и честно.

Обе команды играют в яркий современный хоккей. Здесь только работать и улучшать детали. Разница всегда в деталях, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА выглядит сильнее «Торпедо» в каждой детали: по составу, игре и реакции на эпизоды

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9 комментариев
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Трепло . Разница в один год . Те кому за 30, кто эту статистику портил уже не играют . Есть ещё пару ветеранов. Какой же Йозе не спортивный , не хоккейный , противно читать.
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Как ты меня достал!!!
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Про разницу в деталях он ляпнул, помахивая двухмиллиардной купюрой
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Да да , конечно, в деталях.Не в бюджете, возможностях , обманом с потолком зарплат и переподписаниями, да ? Лжец и лицемер.
Но народ то всё видит..
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рома. ты черт. иди уже в финляндию. а лучше в лондон. достал.
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Разница в разнице
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Кто-то даёт ребятам путёвку в жизнь,не за деньги,а за идею!!! Любая прачка или уборщица, они часть команды!! А кто-то, кто 800 матчей посмотрел, ещё и портит воздух считает себя тренером!!!
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Разница в 1 год и в 1 миллиард бюджета.
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И это только первый раунд, dear God.
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