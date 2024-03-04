Робинсон пропустит 4-й матч против «Салавата». Форварда «Трактора» автоматически дисквалифицировали после драки с Тимкиным

Теги Салават Юлаев Трактор дисквалификации КХЛ Кубок Гагарина Евгений Тимкин Бадди Робинсон Хоккей

Бадди Робинсон дисквалифицирован на один матч в плей-офф КХЛ.

Нападающий «Трактора» подрался с форвардом «Салавата Юлаева» Евгением Тимкиным в третьей игре серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2, 2-1 в серии).

Это автоматическая дисквалификация для игрока уральского клуба за третью драку в сезоне.

«В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», – говорится в сообщении лиги.

Таким образом, Бадди Робинсон пропустит четвертый матч серии против «Салавата Юлаева».

Тимкин и Робинсон подрались в матче «Трактора» и «Салавата». Бадди нокаутировал Панина в прошлой игре

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35 комментариев
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Так вот для чего
Тимкин полез к Бадди через "не могу"
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+24
Ответ Руслан Мухамадиев
Что с лицами трактористы?)
Все нормально, 2:1
А у Гриши что с лицом?
+10
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Хитро.
+6
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+6
Как буд-то топаря какого-то потеряли. Тем не менее не припомню чтобы один игрок по ходу серии провёл 3 боя и не проиграл.
+5
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+5
Стратегия однако …
+4
0
+4
Башкиры боятся Бадди, хотя он даже не ключевой игрок в этом составе. Думают, что выключив его на один матч им что-то сулит. Потом в Уфе будут опять получать от него
+10
-6
+4
Опять набили и по игре ,и репу!Трактор вперёд!
+4
-1
+3
Ответ Весс
Хитро.
Не хитро, а подло... Всё в стиле башкиров
+5
-2
+3
Однако…
Но это может сыграть в обе стороны 😁
+3
-1
+2
Ответ Александр Матийцев
Комментарий удален модератором
Ну вот кто то ещё сомневается в адекватности башкортостанцев!?
+3
-1
+2
А Гриша сегодня само очарование 🤣!!!
+2
0
+2
Ответ о о
Я за Салават но игроки Трактора молодцы если умеют играт настоящий хоккей ,с победой.
Весь третий период отбрасывались хоккей играл только СЮ
+6
-4
+2
Не думал никогда, что самые ####### это болелы из башкортостана... Ты ныли после первого матча, что ребята не собрались... То ныли после второго, что их избили "из под тишка", теперь выпустили действительно дуболома, лишь выключить игрока из игры...Охх, воздастся башкортостанцы вам...
+3
-1
+2
тем обиднее будет Уфе переживать поражение в 4 игре
+10
-9
+1
Ответ Руслан Мухамадиев
Что с лицами трактористы?)
Сам то понял, что написал!? 2:1, опять размазали по льду башкиров...У кого что с лицом!?
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+1
Теперь всем сердцем за трактор в этой серии!
+1
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Ответ Александр Матийцев
Комментарий удален модератором
Ваш уровень развития оставляет желать лучшего, я не врач, я так вижу
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Ответ Mac Miller
Как буд-то топаря какого-то потеряли. Тем не менее не припомню чтобы один игрок по ходу серии провёл 3 боя и не проиграл.
Вообще за плей-офф игроки столько не дерутся.
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Ответ Mac Miller
Как буд-то топаря какого-то потеряли. Тем не менее не припомню чтобы один игрок по ходу серии провёл 3 боя и не проиграл.
с математикой проблемы
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Ответ Сергей Иванов
Сам то понял, что написал!? 2:1, опять размазали по льду башкиров...У кого что с лицом!?
Сам то понял, что написал? 3:2 отскочили, размазывалка мамина.
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Ответ Ноу криминалити
4 игру - пропустит, прямо как Гриша, с правой А в пятой опять раздаст, на прощание, последняя игра перед выездом в Сибай будет
Так получается в 4 игре он в ауте, как Трактор во второй игре.
А в пятой последняя игра не получится, Салавату еще три выиграть надо. Пусть в шестой раздает в собственные ворота, меньше потеть придется.
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Ответ Руслан Мухамадиев
В полном порядке, в основе. А в какой паре Бадди будет выступать в 4-й игре?
4 игру - пропустит, прямо как Гриша, с правой
А в пятой опять раздаст, на прощание, последняя игра перед выездом в Сибай будет
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Стратегия однако …
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Развели полено 🤣
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Ответ Сергей Иванов
Ну вот кто то ещё сомневается в адекватности башкортостанцев!?
Слова двоих негодяев выше не оправдываю, но вы как себя оцениваете после оскорбления всех болельщиков Салавата?
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В любом случае ключевой будет 5 игра в серии, а там Робинсон будет
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Я за Салават но игроки Трактора молодцы если умеют играт настоящий хоккей ,с победой.
+2
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Ответ Мадина Уйгурова
Башкиры боятся Бадди, хотя он даже не ключевой игрок в этом составе. Думают, что выключив его на один матч им что-то сулит. Потом в Уфе будут опять получать от него
Пусть отдохнет и подумает над своим поведением)
+1
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Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Мадина Уйгурова
Башкиры боятся Бадди, хотя он даже не ключевой игрок в этом составе. Думают, что выключив его на один матч им что-то сулит. Потом в Уфе будут опять получать от него
Комментарий удален модератором
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