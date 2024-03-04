Робинсон пропустит 4-й матч против «Салавата». Форварда «Трактора» автоматически дисквалифицировали после драки с Тимкиным

Бадди Робинсон дисквалифицирован на один матч в плей-офф КХЛ.

Нападающий « » подрался с форвардом «Салавата Юлаева» Евгением Тимкиным в третьей игре серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2, 2-1 в серии).

Это автоматическая дисквалификация для игрока уральского клуба за третью драку в сезоне.

«В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», – говорится в сообщении лиги.

Таким образом, пропустит четвертый матч серии против « ».

Тимкин и Робинсон подрались в матче «Трактора» и «Салавата». Бадди нокаутировал Панина в прошлой игре