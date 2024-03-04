Робинсон пропустит 4-й матч против «Салавата». Форварда «Трактора» автоматически дисквалифицировали после драки с Тимкиным
Бадди Робинсон дисквалифицирован на один матч в плей-офф КХЛ.
Нападающий «Трактора» подрался с форвардом «Салавата Юлаева» Евгением Тимкиным в третьей игре серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2, 2-1 в серии).
Это автоматическая дисквалификация для игрока уральского клуба за третью драку в сезоне.
«В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», – говорится в сообщении лиги.
Таким образом, Бадди Робинсон пропустит четвертый матч серии против «Салавата Юлаева».
Тимкин и Робинсон подрались в матче «Трактора» и «Салавата». Бадди нокаутировал Панина в прошлой игре
Тимкин полез к Бадди через "не могу"
А у Гриши что с лицом?
Но это может сыграть в обе стороны 😁
А в пятой последняя игра не получится, Салавату еще три выиграть надо. Пусть в шестой раздает в собственные ворота, меньше потеть придется.
А в пятой опять раздаст, на прощание, последняя игра перед выездом в Сибай будет