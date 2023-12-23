«Вашингтон» может вернуться к обмену Кузнецова перед драфтом на фоне роста потолка зарплат

Теги возможные переходы Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

«Вашингтон» может вернуться к возможному обмену Евгения Кузнецова.

Договор российского хоккеиста с кэпхитом 7,8 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.

В прошедшем межсезонье «Нэшвилл» мог стать тем клубом, в который могли бы обменять Евгения Кузнецова, но переговоры не принесли положительного результата, об этом сообщил Пьер ЛеБрюн.

Инсайдер добавил, что «Кэпиталс» вновь могут рассмотреть возможность обмена Кузнецова в предстоящем межсезонье, а именно перед драфтом, ведь со следующего сезона увеличится предельный размер полотка зарплат, за счет чего клубы получат больше пространства для маневра.

Нападающий набрал 11 (5+6) очков в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

10 комментариев
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Нападающий набрал 11 (5+6) очков в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Спортс пророческий
+16
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+16
может оно и к лучшему всем
+4
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обмен в КХЛ уже прошел? неплохо
+2
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Связь с поднятием потолка какая, для сохранения понятно. Если все равно нужно место под потолком, то его и так и так обменивать надо.
Или на более тяжёлого по зарплате хотят поменять или с сохранением у себя зарплаты
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0
Дисквал закончился, СКА контракт в 7,8 млн. поднимет легко )
+1
-1
0
Похоже, что, то - очень известное видео из отеля с очень известным веществом- всё ещё действует.. Хорошо, что "орла" праздновать забыл.
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Ответ Direct free kick
У Сегина длиннее и тяжелее контракт
Так звёзды выиграть хотят, зачем им этот мешок с понтами на буллитах)
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