«Вашингтон» может вернуться к обмену Кузнецова перед драфтом на фоне роста потолка зарплат

«Вашингтон» может вернуться к возможному обмену Евгения Кузнецова.

Договор российского хоккеиста с кэпхитом 7,8 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.

В прошедшем межсезонье «Нэшвилл» мог стать тем клубом, в который могли бы обменять , но переговоры не принесли положительного результата, об этом сообщил Пьер ЛеБрюн.

Инсайдер добавил, что «Кэпиталс» вновь могут рассмотреть возможность обмена Кузнецова в предстоящем межсезонье, а именно перед драфтом, ведь со следующего сезона увеличится предельный размер полотка зарплат, за счет чего клубы получат больше пространства для маневра.

Нападающий набрал 11 (5+6) очков в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ.