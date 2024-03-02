«Юра Шевчук – это совесть наша. Я его поклонник». Орлов о музыканте

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Чемпионат.com музыка Футбол

Геннадий Орлов рассказал об общении с Юрием Шевчуком.

– Ленинград считался колыбелью русского рока. С Цоем, Шевчуком пересекались?

– Я поклонник Юрия Юлиановича, был на концерте. Мы с ним знакомы, хотя плотно общались всего пару раз.

22 февраля 2022 года был день рождения у Виталия Дымарского (признан иностранным агентом в РФ – Sports.ru). Пришел и Юра Шевчук.

А я же пять лет вел передачу на «Эхе Петербурга» (подразделение признанного СМИ-иноагентом и ликвидированного в 2022 году «Эха Москвы» – Sports.ru) «Овертайм с Геннадием Орловым». Кстати, передача стала рейтинговой.

Я работал на стыке – в спорте знаешь, сколько недоделок? Истории с тем же допингом. Я говорил, что он есть, и приводил факты. В спорте столько ненужных людей, жучков. Деньги же крутятся.

И вот 22-го я спросил у Шевчука: «Юра, ну вы помните меня?» А он: «Гена, да ты что! Мои оркестранты мне все время докладывают, как ты и что».

Юра Шевчук – это совесть наша, – сказал журналист и комментатор Орлов. 

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116 комментариев
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Да, Юра умница и Россия не ж### президента это точно 🔥
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Такие, как Шевчук дают надежду, что эта страна еще не потеряна.
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Извините за оффтоп
Но почему спортс никак сегодня не вспоминает другого Юру?
Сегодня три года без Юрия Розанова. Можно же было написать статью про легендарного комментатора
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Вот тут я согласен с Геннадием Сергеевичем. Шевчук - наша совесть, настоящий патриот страны.
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Потом опять скажет что звук смонтировали :))
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий скрыт
Ты, конечно, сказочный #######. 🤦🏻‍♂️
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Шевчук - легенда!
Прекрасный музыкант и настоящий человек!
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уважение ГСО и Шевчуку. Родина - не ж##а президента
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Как вас зовут?..........Юра,... музыкакнт!
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Ответ Картман
Комментарий удален пользователем
Знаменитые «если они не поддерживают власть, значит их оторвали от бюджетного корыта». Мне интересно, вы сами осознаете, что почти прямым текстом говорите, что несмываемого поддерживают только звезды на подкормке или те, кому угрожают чем-то?
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Здоровья Шевчуку!
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Ответ deadjoker
Потом опять скажет что звук смонтировали :))
«Наглая подтасовка звука»😏
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Можно слушать/ не слушать, разделять/ не разделять мнение Шевчука, но его последовательная позиция, которой он не изменял с советского периода, не может не вызывать уважения. По крайней мере, он честен перед самим собой.
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Шевчук настоящий русский человек
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Эй, начальник!
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Ждём теперь извинения от ГСО и поездку на Донбасс
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Ответ maggiu
Человек, который ненавидит Россию, - это совесть Орлова? Понятно, что умом этот нафталин никогда не отличался, но человек, впадающий в деменцию, - всегда печальное зрелище. Все-таки к нему старость пришла одна, без мудрости. К счастью, их время, что одного, что другого, уходит.
где и когда Шевчук говорил, что ненавидит Россию? Он про власть говорил. А власть - это не Россия.
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Ответ помню джанашия
Комментарий скрыт
Простите, к с какого рожна он должен сидеть??
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"Что такое осень, это ветер
Вновь играет рваными цепями
Осень, долетим ли, доползëм ли до ответа - что же будет с Родиной и с нами? "
Как в воду Юра глядел...Ответа нет, и не будет.
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-12
+10
Я Гена, комментатор.
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0
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Ответ S1rAlex
Такие, как Шевчук дают надежду, что эта страна еще не потеряна.
Кредо Шевчука очень ёмко объяснить цитатой из фильма:
"Там я против КГБ, здесь я против ЦРУ" (с)
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Флюгер заговорил про совесть.
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Вот удивительные вещи бывают. ГСО, казалось бы придворный комментатор-человек газпрома, абсолютный флюгер, старый аппаратчик заквашенный в СССР. Он вроде по всей своей биографии должен бы в первых рядах поддерживать все это мракобесие. Но нет. Давно за ним наблюдаю и он постоянно подмигивает "не не я не такой". Губерниев еще более удивительная история. Тут и говорить нечего, ну абсолютно государев человек. Но он руками и ногами машет и дает, как может понять, что он вообще не в восторге от всего вот этого. Как говорил классик "Широк русский человек, я бы сузил",
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-3
+5
Как прекрасно устроены комментарии. Если хочешь поставить плюс заминусованному комментарию - отображается ещё больший минус.
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Шевчук - удивительный дядька: совестливый, эрудированный, критически мыслящий, не боящийся авторитетов, про его поэтический и музыкальный гений вообще молчу.Помню его встречу с Путиным на каком-то заседании, где Шевчук задавал тому вопросы про свободу слова и т.п., и открыто заявлял, что ему не нравится, как в стране душат инакомыслие. Это было так непривычно на фоне обычных подхалимажа и лизоблюдства перед Вождем в нашей стране. Юрий - настоящая глыба, Мужчина.
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Здесь выглядит как кукушка, которая хвалит петуха
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Вова..едет по стране, а страна по прежнему в д........е.
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- дедушка шевчук спойте нам песню про осень
- а вам какую ребята? у меня их штук восемь
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Юрка совесть эпохи. Здоровья и сил ему.
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Ответ Оригинальный Ник
Кто такой Розанов для спортивного ресурса на фоне аж самого Шевчука? Розанов никаких приятных для либералов высказываний не делал, зачем его вспоминать
Как это убого, играть фактами в таком контексте, здесь нет ни капли уважения как к Шевчуку(что вам плевать, как кажется), так и к Розанову…на спортс.ру есть трибуна, напишите…конечно нет, агрессия в конструктивное не превращается.
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