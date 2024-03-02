«Юра Шевчук – это совесть наша. Я его поклонник». Орлов о музыканте

Геннадий Орлов рассказал об общении с Юрием Шевчуком.

– Ленинград считался колыбелью русского рока. С Цоем, Шевчуком пересекались?

– Я поклонник Юрия Юлиановича, был на концерте. Мы с ним знакомы, хотя плотно общались всего пару раз.

22 февраля 2022 года был день рождения у Виталия Дымарского (признан иностранным агентом в РФ – Sports.ru). Пришел и Юра Шевчук.

А я же пять лет вел передачу на «Эхе Петербурга» (подразделение признанного СМИ-иноагентом и ликвидированного в 2022 году «Эха Москвы» – Sports.ru) «Овертайм с ». Кстати, передача стала рейтинговой.

Я работал на стыке – в спорте знаешь, сколько недоделок? Истории с тем же допингом. Я говорил, что он есть, и приводил факты. В спорте столько ненужных людей, жучков. Деньги же крутятся.

И вот 22-го я спросил у Шевчука: «Юра, ну вы помните меня?» А он: «Гена, да ты что! Мои оркестранты мне все время докладывают, как ты и что».

Юра Шевчук – это совесть наша, – сказал журналист и комментатор Орлов.