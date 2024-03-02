«Юра Шевчук – это совесть наша. Я его поклонник». Орлов о музыканте
Геннадий Орлов рассказал об общении с Юрием Шевчуком.
– Ленинград считался колыбелью русского рока. С Цоем, Шевчуком пересекались?
– Я поклонник Юрия Юлиановича, был на концерте. Мы с ним знакомы, хотя плотно общались всего пару раз.
22 февраля 2022 года был день рождения у Виталия Дымарского (признан иностранным агентом в РФ – Sports.ru). Пришел и Юра Шевчук.
А я же пять лет вел передачу на «Эхе Петербурга» (подразделение признанного СМИ-иноагентом и ликвидированного в 2022 году «Эха Москвы» – Sports.ru) «Овертайм с Геннадием Орловым». Кстати, передача стала рейтинговой.
Я работал на стыке – в спорте знаешь, сколько недоделок? Истории с тем же допингом. Я говорил, что он есть, и приводил факты. В спорте столько ненужных людей, жучков. Деньги же крутятся.
И вот 22-го я спросил у Шевчука: «Юра, ну вы помните меня?» А он: «Гена, да ты что! Мои оркестранты мне все время докладывают, как ты и что».
Юра Шевчук – это совесть наша, – сказал журналист и комментатор Орлов.
Но почему спортс никак сегодня не вспоминает другого Юру?
Сегодня три года без Юрия Розанова. Можно же было написать статью про легендарного комментатора
Прекрасный музыкант и настоящий человек!
Вновь играет рваными цепями
Осень, долетим ли, доползëм ли до ответа - что же будет с Родиной и с нами? "
Как в воду Юра глядел...Ответа нет, и не будет.
"Там я против КГБ, здесь я против ЦРУ" (с)
- а вам какую ребята? у меня их штук восемь