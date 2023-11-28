Геннадий Орлов о победной серии СКА: «Написал смс Ротенбергу: «Это покер, победный покер». Журналисты говорили: «Тренер молодой, пора менять». Все ждали провала»

Теги СКА Геннадий Орлов Роман Ротенберг Никита Серебряков Чемпионат.com Хоккей

Геннадий Орлов рассказал, что написал сообщение Роману Ротенбергу.

Комментатор высказался по поводу победной серии петербургского клуба в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Помните, шли разговоры, что там со СКА происходит, почему так плохо? Уже начали писать, особенно наши «друзья», эти журналисты, которые говорили: «Ну как? Ну тренер молодой, уже пора менять, такой провал там». В общем, все ждали провала.

Но я был уверен, что все равно СКА очень крепко встанет на ноги, когда возвратятся травмированные и когда произойдет притирка, появится «химия». И вот оно сейчас сложилось.

Ну как можно отыграться с 0:3 против команды, которая идет в лидерах? Это «Торпедо», хорошая команда у Игоря Ларионова. Она же выше в турнирной таблице, и у нас с ними принципиальные матчи. С 0:3 выйти на 3:3 и по буллитам одержать победу. Ну это же потрясающе. Для спорта такие победы – здорово, а для болельщиков какое счастье, эмоции. Да и для самих игроков.

До этого мы обыграли ЦСКА, «Спартак», «Ак Барс», «Локомотив». Когда обыграли четыре команды подряд, я написал смс Роману Ротенбергу: «Это покер, победный покер». Ну это потрясающе. Какие команды обыграли.

Нам еще надо проверить себя с «Металлургом», который сейчас возглавляет общую таблицу. И плюс там пара команд есть, до кого мы еще не дотянулись. Удовольствие от того, что видим.

Юрзинов, с которым я знаком, был приглашен в СКА как советник в тренерском штате. Главное – поставленная учебно-тренировочная работа. Ну и, конечно, вратарь. Серебряков – находка. Надо же было его уговорить, чтобы он пришел. И сейчас в клубе новый тренер вратарей.

То есть поиск идет все время, клуб работает над этим. Корешков с нападающими занимается. В меньшинстве чудеса творили, когда с ЦСКА играли.

Штрафа было столько, что процентов 60 времени мы играли в меньшинстве в первом периоде, но ничего не могли сделать соперники, хотя там мастера играли.

То есть научились защищаться, но теперь надо большинство реализовывать», – сказал комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Ой этот старый зашквар то куда лезет 🤮
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Все правильно делает дядя Гена. Пенсия маленькая, на радио много не платят, а хочется и колбаски дорогой купить, и внучат чем-нибудь порадовать - вот и крутится как может
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
snipe
Май 2017 года

Футбольный комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о вице-президенте СКА Романе Ротенберге.

«Они дают – смешно – приз лучшему руководителю клуба – Роману Ротенбергу. Я к нему без симпатий отношусь, малообразованный человек», – сказал Орлов в эфире Offside.tv.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sava k
Какая мерзость...
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
заливает про покер полупокеру)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Так и щас кричат. Он не тренер. Ну вот, вообще, нет. Да и провала, все как ждали, так и ждут. И он будет.
А Генннадию, видать, на пенсию тяжко живётся, хочет к кормушке.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Чебыкин
Ответ nmnackjbxkasbk
(...)кукушка хвалит петуха
тут один петух другого нахваливает
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ Wff
Комментарий скрыт
Подхалимов на Руси никогда не любили...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Казалось, что Ротенбергу хватает подхалимов и лизоблюдов, но оказалось что нет. Вылезло очередное позорище.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Вот и Орлов проснулся и начал лить "мёд "на мельницу Главтренера Ска , а то когда была серия поражений его команды любимой боялся показаться здесь ! У Локомотива Ска не выиграл - вбрасывание Начальник судей признал правильным и гол Локомотив забил значит без нарушения - так что тот матч нужно признать ничейным ,сняв со Ска одно очко и добавить его Локомотиву ! Это было бы справедливо !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nmnackjbxkasbk
(...)кукушка хвалит петуха
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Кочешев
История любви человека к чинопочитанию
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nmnackjbxkasbk
Ответ Даня Чебыкин
тут один петух другого нахваливает
но себя считает орлом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман 79
Старик лизнул
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey w
Ответ Ебздрогыч
Все правильно делает дядя Гена. Пенсия маленькая, на радио много не платят, а хочется и колбаски дорогой купить, и внучат чем-нибудь порадовать - вот и крутится как может
Нет это ужасно ! тем более оправдывать что только так можно вы явно поражены этой дрянью из прошлого . Люди отлично и даже очень хорошо живут без вот этой ерунды .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Novatsky
зато Сеня грицук самый счастливый человек, играть в пятом звене в такой команде это дорогого стоит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Зенит не подпускает этого маразматика(и правильно делает), теперь к СКА подлизывается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ Andrey w
Нет это ужасно ! тем более оправдывать что только так можно вы явно поражены этой дрянью из прошлого . Люди отлично и даже очень хорошо живут без вот этой ерунды .
Так Орлов - это прошлое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Персональные данные Номер 67327384
Маме надо смскки писать, что сделалa акцент на учебе, а то "Неистовый" сейчас пылил бы в "Липтовски-Микулаш"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
ГСО ну вы то куда то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ми Ша
Оказывается языком не только говорить можно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Дзюба сам тот еще кадр, но про ГСО он все четко сказал - флюгер.

Что ГСО про Ротенберга говорил раньше, и что сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timur_A
Написал смс Робин...беру, Ротор...бегру, Роберт...тенгу,
...
Роману, молодому тренеру.
Давайте называть его Роман...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Мы..мы...пахали я и трактор...Ух и наМЫкал МЫкола питерский...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
_Абырвалг_
Какой Локомотив Вы обыграли ? Там "мерин" накосячил !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заборостроитель
ГСО и хоккей, как-то не сочетается🤔
ГСО и газпром, эт нормально🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий