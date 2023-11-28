Геннадий Орлов о победной серии СКА: «Написал смс Ротенбергу: «Это покер, победный покер». Журналисты говорили: «Тренер молодой, пора менять». Все ждали провала»

Геннадий Орлов рассказал, что написал сообщение Роману Ротенбергу.

Комментатор высказался по поводу победной серии петербургского клуба в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Помните, шли разговоры, что там со СКА происходит, почему так плохо? Уже начали писать, особенно наши «друзья», эти журналисты, которые говорили: «Ну как? Ну тренер молодой, уже пора менять, такой провал там». В общем, все ждали провала.

Но я был уверен, что все равно СКА очень крепко встанет на ноги, когда возвратятся травмированные и когда произойдет притирка, появится «химия». И вот оно сейчас сложилось.

Ну как можно отыграться с 0:3 против команды, которая идет в лидерах? Это «Торпедо», хорошая команда у Игоря Ларионова. Она же выше в турнирной таблице, и у нас с ними принципиальные матчи. С 0:3 выйти на 3:3 и по буллитам одержать победу. Ну это же потрясающе. Для спорта такие победы – здорово, а для болельщиков какое счастье, эмоции. Да и для самих игроков.

До этого мы обыграли ЦСКА, «Спартак», «Ак Барс», «Локомотив». Когда обыграли четыре команды подряд, я написал смс Роману Ротенбергу: «Это покер, победный покер». Ну это потрясающе. Какие команды обыграли.

Нам еще надо проверить себя с «Металлургом», который сейчас возглавляет общую таблицу. И плюс там пара команд есть, до кого мы еще не дотянулись. Удовольствие от того, что видим.

Юрзинов, с которым я знаком, был приглашен в СКА как советник в тренерском штате. Главное – поставленная учебно-тренировочная работа. Ну и, конечно, вратарь. Серебряков – находка. Надо же было его уговорить, чтобы он пришел. И сейчас в клубе новый тренер вратарей.

То есть поиск идет все время, клуб работает над этим. Корешков с нападающими занимается. В меньшинстве чудеса творили, когда с ЦСКА играли.

Штрафа было столько, что процентов 60 времени мы играли в меньшинстве в первом периоде, но ничего не могли сделать соперники, хотя там мастера играли.

То есть научились защищаться, но теперь надо большинство реализовывать», – сказал комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».