Счета «Салавата» до сих пор заморожены, хоккеисты и сотрудники не получают зарплату 2 месяца. На арене «Толпара» отключили свет за неуплату («Мутко против»)
На тренировочной арене молодежки «Салавата Юлаева» отключили свет за неуплату.
По данным телеграм-канала «Мутко против», все тренировки на сегодня отменены.
Речь идет об арене на улице Зорге, где тренируются молодежная команда «Салавата Юлаева» – «Толпар» – и команды клубной школы.
На «Уфа-Арене», где сегодня пройдет первый матч 1-го раунда Кубка Гагарина между «Салаватом» и «Трактором», свет не отключали.
30 января сообщалось, что из-за долгов арестованы счета «Салавата Юлаева». Утверждается, что счета до сих пор заморожены, а хоккеисты и сотрудники клуба не получают зарплату уже два месяца.
Обобрал республику, видим где Башнефть сейчас!
дело в том, что в республике все предприятия принадлежат Москве. Казалось бы, ничего удивительного, почти по всей России такое, но тут дело в том, что совсем недавно крупные компании республики принадлежали самой республике и это уже огромная разница. Со сменой владельцев очень остро стала видна разница в том, как новые хозяева плевали на сам Башкортостан и жителей и им интересна исключительно выгода (хотя, с точки зрения бизнеса, тут их не в чем обвинять).