Счета «Салавата» до сих пор заморожены, хоккеисты и сотрудники не получают зарплату 2 месяца. На арене «Толпара» отключили свет за неуплату («Мутко против»)

Теги Салават Юлаев КХЛ МХЛ Кубок Гагарина Толпар кризис деньги Хоккей

На тренировочной арене молодежки «Салавата Юлаева» отключили свет за неуплату.

По данным телеграм-канала «Мутко против», все тренировки на сегодня отменены.

Речь идет об арене на улице Зорге, где тренируются молодежная команда «Салавата Юлаева» – «Толпар» – и команды клубной школы.

На «Уфа-Арене», где сегодня пройдет первый матч 1-го раунда Кубка Гагарина между «Салаватом» и «Трактором», свет не отключали.

30 января сообщалось, что из-за долгов арестованы счета «Салавата Юлаева». Утверждается, что счета до сих пор заморожены, а хоккеисты и сотрудники клуба не получают зарплату уже два месяца.

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26 комментариев
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Москва поглотили Башнефть. Вот результат.
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+33
Продажа Башнефти была крупнейшим предательством республики.
+33
-2
+31
Ответ artist777
Рахимов бы разобрался , Хабиров беспомощный.
Рахимов уже разобрался!
Обобрал республику, видим где Башнефть сейчас!
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+20
Ну начинается 🤦🏻
+8
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+8
Похоже Салават продолжит свое существование в НМХЛ
+8
0
+8
Ответ Диандерталец
Москва поглотили Башнефть. Вот результат.
Рахимов бы разобрался , Хабиров беспомощный.
+12
-4
+8
Москва наложила лапу на то что по праву принадлежало Башкортостану. Жадные хапуги.
+8
-3
+5
Это Гинер все купил
+4
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+3
Передайте, огороженному ленинградцу, что "москва", с которой он тут "борется", это его земляки: Сечин и миллер
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Ответ guizzy
Ответ комменту ниже: дело в том, что в республике все предприятия принадлежат Москве. Казалось бы, ничего удивительного, почти по всей России такое, но тут дело в том, что совсем недавно крупные компании республики принадлежали самой республике и это уже огромная разница. Со сменой владельцев очень остро стала видна разница в том, как новые хозяева плевали на сам Башкортостан и жителей и им интересна исключительно выгода (хотя, с точки зрения бизнеса, тут их не в чем обвинять).
Не Москве, а ленинградцам, ты 24 года спал, что ли?
+3
-1
+2
Ответ комменту ниже:
дело в том, что в республике все предприятия принадлежат Москве. Казалось бы, ничего удивительного, почти по всей России такое, но тут дело в том, что совсем недавно крупные компании республики принадлежали самой республике и это уже огромная разница. Со сменой владельцев очень остро стала видна разница в том, как новые хозяева плевали на сам Башкортостан и жителей и им интересна исключительно выгода (хотя, с точки зрения бизнеса, тут их не в чем обвинять).
+3
-2
+1
Ответ artist777
Рахимов бы разобрался , Хабиров беспомощный.
Ахаха это Рахимов и продал, когда его сыночка за опу взяли
+1
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Если Салават загнется это будет позор на всю страну.Питер запустил свои грязные щупальцы.
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Весело в Башкирии!!!Тогда откуда возьмётся молодёжь,если скоро тренироваться негде будет.
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пройдет и не отключали - разные глаголы
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Разрулят как всегда , будут ждать дивы от Башнефти
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Обычная история. Сейчас эти десятки или даже сотни миллионов прокрутят, заработают процент, и дальше выплаты сделают, а процент оставят себе.
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грузите на трактор бочками...)))
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Ответ artist777
Рахимов бы разобрался , Хабиров беспомощный.
Так при Рахимове и продали Башнефть москвичам
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Ответ artist777
При Хамитове!
При Путине
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Радий, поднимай плакатик
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Ответ sled
Не Москве, а ленинградцам, ты 24 года спал, что ли?
ну справедливости ради, ленинградцам все начало уходить только в последние годы, я так понимаю Хабиров сейчас действует в интересах Ротенбергов и всё, что может отдаём им.
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