Счета «Салавата» до сих пор заморожены, хоккеисты и сотрудники не получают зарплату 2 месяца. На арене «Толпара» отключили свет за неуплату («Мутко против»)

На тренировочной арене молодежки «Салавата Юлаева» отключили свет за неуплату.

По данным телеграм-канала «Мутко против», все тренировки на сегодня отменены.

Речь идет об арене на улице Зорге, где тренируются молодежная команда « » – « » – и команды клубной школы.

На «Уфа-Арене», где сегодня пройдет первый матч 1-го раунда Кубка Гагарина между «Салаватом» и «Трактором», свет не отключали.

30 января сообщалось, что из-за долгов арестованы счета «Салавата Юлаева». Утверждается, что счета до сих пор заморожены, а хоккеисты и сотрудники клуба не получают зарплату уже два месяца.