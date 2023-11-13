Панарин о повторении рекорда «Рейнджерс» 1972 года: «Для меня это очень много значит. Спасибо партнерам и болельщикам»
Артемий Панарин высказался о повторении рекорда «Рейнджерс».
32-летний россиянин набрал очки в 14 матчах подряд со старта сезона и повторил достижение Рода Жильбера, которое тот установил в сезоне-1972/73.
В активе Панарина 24 (8+16) очка в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
«Для меня это очень много значит. Ощущения превосходные. Спасибо партнерам и болельщикам», – сказал Артемий после игры.
Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ
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