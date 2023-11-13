Панарин о повторении рекорда «Рейнджерс» 1972 года: «Для меня это очень много значит. Спасибо партнерам и болельщикам»

Артемий Панарин высказался о повторении рекорда «Рейнджерс».

32-летний россиянин набрал очки в 14 матчах подряд со старта сезона и повторил достижение Рода Жильбера, которое тот установил в сезоне-1972/73.

В активе Панарина 24 (8+16) очка в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

«Для меня это очень много значит. Ощущения превосходные. Спасибо партнерам и болельщикам», – сказал Артемий после игры.

Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и среди россиян в НХЛ