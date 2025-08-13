Шестеркин о футбольном «Спартаке»: «Желаю побед. Рад надеть спартаковскую футболку, пообщался с Дасаевым – легендарный вратарь»

Игорь Шестеркин пожелал «Спартаку» победы в Мир РПЛ и Кубке России.

12 августа команда под руководством Деяна Станковича проиграла «Динамо» Махачкала по пенальти во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Вратарь «Рейнджерс» и воспитанник ХК «Спартак» Игорь Шестеркин нанес символический удар перед игрой.

– Рад снова надеть спартаковскую футболку. Вышел на поле, ударил по мячу, пообщался с Ринатом Дасаевым. Легендарный вратарь!

У меня до сих пор в ушах стоит звон, когда я играл за МХК «Спартак» – как нас поддерживали болельщики. Они самые лучшие в России.

– Перед стартовым ударом вы сказали, что если вам дать микрофон, то вы запоете «Боже, «Спартак» храни!»

– Да‑да. «Дай ему силы, чтоб победил он все клубы страны». Как у любого профессионального спортсмена: цель номер один – это победа. Что я «Спартаку» и желаю, – сказал Шестеркин.