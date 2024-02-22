Легков о самых влиятельных спортсменах России: «В хоккее – Овечкин, в лыжах – Большунов. В фигурном катании – Валиева и другие талантливые спортсмены»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Легков Алексей Немов КХЛ Светлана Хоркина женское катание Александр Большунов Камила Валиева Хоккей

Александр Легков не считает Овечкина самым влиятельным спортсменом в России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (838 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Многие считают Овечкина самым влиятельным спортсменом в России. А кто для вас?

– Не считаю Овечкина самым влиятельным в России. Уверен, в каждом виде спорта есть свои влиятельные представители самого высокого уровня.

В хоккее – Овечкин. В лыжах самый влиятельный – Большунов. В фигурном катании – ряд талантливых спортсменов, в том числе и Валиева, которая попала в не очень хорошее дело. Там есть много спортсменов, которые смогли поднять на потрясающий уровень фигурное катание.

В художественной гимнастике можно много фамилий назвать, я с многими призерами общаюсь. В спортивной гимнастике самые влиятельные – Немов, Хоркина.

В каждом виде спорта есть определенная личность, считающаяся самой крутой, но говорить, что кто-то там выше или круче – неправильно. Всем уделяется внимание, вопрос в том, что это за человек, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014, лыжник Александр Легков.

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19 комментариев
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Она теперь ещё и влиятельная 🤣🤣🤣
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+21
Я не знаю в каких видах спорта Овечкин, Большунов, Хоркина могут на что-то повлиять. Мне кажется любой майор ФСБ обладает гораздо большим влиянием в любом виде спорта и сфере жизни.
+17
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+16
короче перечислил всю путин тим,кстати вчера аршавин туда влился.
+8
0
+8
.... в гимнастике - Кабаева)
+6
0
+6
Ответ Mephi027
Просто реверанс в сторону менее популярных видов. Все суперзвезды локальных видов спорта и близко не подходят к Ови по популярности. В футболе же у нас такой суперзвезды нет и не предвидится. Поэтому - да, Овечкин самый влиятельный спортсмен в России.
И на что он влияет и как? Можно примеры в студию
+5
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+4
Просто реверанс в сторону менее популярных видов.

Все суперзвезды локальных видов спорта и близко не подходят к Ови по популярности.

В футболе же у нас такой суперзвезды нет и не предвидится.

Поэтому - да, Овечкин самый влиятельный спортсмен в России.
+4
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В чём выражается их влиятельность?
На кого и на что они влияют?
На меня точно не влияют. Смотрю только из результаты. На соцсети не подписан и за их личной жизнью не слежу.
Мои дети про них не знают, они эти виды вообще не смотрят. Они им не интересны!
+2
-1
+1
Ответ Mephi027
Просто реверанс в сторону менее популярных видов. Все суперзвезды локальных видов спорта и близко не подходят к Ови по популярности. В футболе же у нас такой суперзвезды нет и не предвидится. Поэтому - да, Овечкин самый влиятельный спортсмен в России.
А Медведев?
+2
-1
+1
Ответ Mephi027
Просто реверанс в сторону менее популярных видов. Все суперзвезды локальных видов спорта и близко не подходят к Ови по популярности. В футболе же у нас такой суперзвезды нет и не предвидится. Поэтому - да, Овечкин самый влиятельный спортсмен в России.
Как он может быть самым влиятельным спортсменом в России, когда этот человек всю жизнь "там, где-то там, за горизонтом"??
Он популярен локально в США, в какой-то там лиге.

В чём его влиятельность в России выражается? Он известен только тем, что прославился в Америке - всё.
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Ответ beltravel71
Какое влияние имеет Валиева с карьерой в 1,5 года?
Она с президентом рядом сидела, это ей дает влияние, но долго ли, вопрос открытый
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Ответ teto
Я не знаю в каких видах спорта Овечкин, Большунов, Хоркина могут на что-то повлиять. Мне кажется любой майор ФСБ обладает гораздо большим влиянием в любом виде спорта и сфере жизни.
они могут повлиять на "результаты", но не на восприятия другими спортсменами вида, так сказать, ориентира, примера для подражания....
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Ответ Mephi027
Просто реверанс в сторону менее популярных видов. Все суперзвезды локальных видов спорта и близко не подходят к Ови по популярности. В футболе же у нас такой суперзвезды нет и не предвидится. Поэтому - да, Овечкин самый влиятельный спортсмен в России.
Что значит влиятельный? На что и кого он влияет и как? Известный да! Спору нет. Но влиятельный?!
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Ответ Mephi027
Просто реверанс в сторону менее популярных видов. Все суперзвезды локальных видов спорта и близко не подходят к Ови по популярности. В футболе же у нас такой суперзвезды нет и не предвидится. Поэтому - да, Овечкин самый влиятельный спортсмен в России.
На что он влияет ?
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Ответ Mephi027
Просто реверанс в сторону менее популярных видов. Все суперзвезды локальных видов спорта и близко не подходят к Ови по популярности. В футболе же у нас такой суперзвезды нет и не предвидится. Поэтому - да, Овечкин самый влиятельный спортсмен в России.
А Путин??
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Кунаев, Чебриков, Черненко, Устинов и другие официальные лица!
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Их куда-то зовут, они ставят условия, озвучивают гонорар, условия выполняют, гонорар платят.
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Какое влияние имеет Валиева с карьерой в 1,5 года?
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