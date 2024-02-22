Александр Легков не считает Овечкина самым влиятельным спортсменом в России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (838 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Многие считают Овечкина самым влиятельным спортсменом в России. А кто для вас?

– Не считаю Овечкина самым влиятельным в России. Уверен, в каждом виде спорта есть свои влиятельные представители самого высокого уровня.

В хоккее – Овечкин. В лыжах самый влиятельный – Большунов. В фигурном катании – ряд талантливых спортсменов, в том числе и Валиева, которая попала в не очень хорошее дело. Там есть много спортсменов, которые смогли поднять на потрясающий уровень фигурное катание.

В художественной гимнастике можно много фамилий назвать, я с многими призерами общаюсь. В спортивной гимнастике самые влиятельные – Немов, Хоркина.

В каждом виде спорта есть определенная личность, считающаяся самой крутой, но говорить, что кто-то там выше или круче – неправильно. Всем уделяется внимание, вопрос в том, что это за человек, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014, лыжник Александр Легков.