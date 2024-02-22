Легков о самых влиятельных спортсменах России: «В хоккее – Овечкин, в лыжах – Большунов. В фигурном катании – Валиева и другие талантливые спортсмены»
Александр Легков не считает Овечкина самым влиятельным спортсменом в России.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (838 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Многие считают Овечкина самым влиятельным спортсменом в России. А кто для вас?
– Не считаю Овечкина самым влиятельным в России. Уверен, в каждом виде спорта есть свои влиятельные представители самого высокого уровня.
В хоккее – Овечкин. В лыжах самый влиятельный – Большунов. В фигурном катании – ряд талантливых спортсменов, в том числе и Валиева, которая попала в не очень хорошее дело. Там есть много спортсменов, которые смогли поднять на потрясающий уровень фигурное катание.
В художественной гимнастике можно много фамилий назвать, я с многими призерами общаюсь. В спортивной гимнастике самые влиятельные – Немов, Хоркина.
В каждом виде спорта есть определенная личность, считающаяся самой крутой, но говорить, что кто-то там выше или круче – неправильно. Всем уделяется внимание, вопрос в том, что это за человек, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014, лыжник Александр Легков.
Все суперзвезды локальных видов спорта и близко не подходят к Ови по популярности.
В футболе же у нас такой суперзвезды нет и не предвидится.
Поэтому - да, Овечкин самый влиятельный спортсмен в России.
На кого и на что они влияют?
На меня точно не влияют. Смотрю только из результаты. На соцсети не подписан и за их личной жизнью не слежу.
Мои дети про них не знают, они эти виды вообще не смотрят. Они им не интересны!
Он популярен локально в США, в какой-то там лиге.
В чём его влиятельность в России выражается? Он известен только тем, что прославился в Америке - всё.