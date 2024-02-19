Третьяк о Сочи-2014: «Три миллиарда человек смотрели церемонию зажжения огня. Я радовался, что весь мир вспомнил о достижениях нашего хоккея»
Владислав Третьяк вспомнил об участии в зажжении огня на Играх-2014 в Сочи.
– Вы были участником двух торжественных церемоний – передачи России Олимпийского флага в Ванкувере и зажжения Олимпийского огня в Сочи. Что в связи с этим вспоминается в первую очередь?
– День, когда состоялась церемония зажжения Олимпийского огня – один из самых важных в моей жизни. Очень волновался, был переполнен эмоциями. Вдохновляло доверие главы государства.
Испытывал гордость за великий отечественный хоккей, за статус и популярность нашего вида спорта. Когда бежал с факелом к чаше Олимпийского огня, думал о том, что представляю команду нашей молодости – великую сборную, которая много раз побеждала на Олимпийских играх.
Думал о прекрасных тренерах, великолепных партнерах, моих друзьях, с которыми отыграл несметное число матчей и финалов. О Тарасове, Чернышеве, Боброве, Рагулине, Старшинове, Харламове – и всех остальных ребятах, многолетних соратниках по золотой сборной СССР. Горжусь, что играл в такой великой команде.
И очень радовался, что в момент зажжения Олимпийского огня о достижениях нашего хоккея вспомнил весь мир. Ведь церемонию смотрели три миллиарда человек, – сказал президент ФХР Третьяк.
Третьяк об ОИ-2014: «За месяц сказали, что я буду зажигать огонь. Ездил тренироваться в Сочи, в час-два ночи, чтобы никто не видел. Это была огромная честь»
Смотришь на хоккей - думаешь о топинамбурах.
Все логично.