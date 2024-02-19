Третьяк о Сочи-2014: «Три миллиарда человек смотрели церемонию зажжения огня. Я радовался, что весь мир вспомнил о достижениях нашего хоккея»

Теги ФХР Владислав Третьяк телевидение Сочи-2014 Вячеслав Старшинов Валерий Харламов сборная СССР Всеволод Бобров КХЛ Анатолий Тарасов Аркадий Чернышев Александр Рагулин Хоккей

Владислав Третьяк вспомнил об участии в зажжении огня на Играх-2014 в Сочи.

– Вы были участником двух торжественных церемоний – передачи России Олимпийского флага в Ванкувере и зажжения Олимпийского огня в Сочи. Что в связи с этим вспоминается в первую очередь?

– День, когда состоялась церемония зажжения Олимпийского огня – один из самых важных в моей жизни. Очень волновался, был переполнен эмоциями. Вдохновляло доверие главы государства.

Испытывал гордость за великий отечественный хоккей, за статус и популярность нашего вида спорта. Когда бежал с факелом к чаше Олимпийского огня, думал о том, что представляю команду нашей молодости – великую сборную, которая много раз побеждала на Олимпийских играх.

Думал о прекрасных тренерах, великолепных партнерах, моих друзьях, с которыми отыграл несметное число матчей и финалов. О Тарасове, Чернышеве, Боброве, Рагулине, Старшинове, Харламове – и всех остальных ребятах, многолетних соратниках по золотой сборной СССР. Горжусь, что играл в такой великой команде.

И очень радовался, что в момент зажжения Олимпийского огня о достижениях нашего хоккея вспомнил весь мир. Ведь церемонию смотрели три миллиарда человек, – сказал президент ФХР Третьяк.

Третьяк об ОИ-2014: «За месяц сказали, что я буду зажигать огонь. Ездил тренироваться в Сочи, в час-два ночи, чтобы никто не видел. Это была огромная честь»

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18 комментариев
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Почему не 20 миллиардов?
+32
0
+32
И это только на самом стадионе. Если считать телезрителей, волонтеров и семьи участников, то и того больше. Говорят, также Элвис ради такого события прилетал.
+21
0
+21
Ответ Вячеслав Лобачев
Почему не 20 миллиардов?
потому что скромность)) но скоро дойдут и до этого
+9
0
+9
Чот Третьяк забыл пару ноликов в конце добавить по зрителям мне кажется
+8
-1
+7
С каждым комментарием этого персонажа прибавляется по миллиарду к числу смотревших его побег с факелом
+7
0
+7
Жаль достижения хоккея нашего не получилось на самих ОИ ,как раз сегодня 19 февраля 2018 г -проиграли Финнам в четверть финале 3-1 !
+6
-1
+5
У них перед выборами с каждым днем все сильнее крыша отходит.
+2
0
+2
Все мы радовались.... А потом вы со своей бандой попросту изничтожили нашу радость, своим системным допингом, началом войны и всем что вы продолжаете творить с тех пор. Нет больше радости. Одно призрение.
+1
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Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных
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Смотришь на огонь - думаешь о хоккее.
Смотришь на хоккей - думаешь о топинамбурах.
Все логично.
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А ещё катки же мы построили,много☝️
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Лошпет. Baby Shark Dance -14 млрд просмотров. Все узрившие прониклись успехами Кореи в ... настольном теннисе, например; вспоминали тренеров, легенд, чемпионаты.
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В момент зажжения Олимпийского огня я думал о зажжении Олимпийского огня. И радовался за Россию, гостеприимного хозяина игр по разным видам спорта, каждый из которых, не только хоккей, достоин уважения
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он один не знает за зажжение?))
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Лучше бы в хоккей на ОИ в Сочи играли, а не вспоминали бы про достижения давно ушедшей эпохи.
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Ответ Вячеслав Лобачев
Почему не 20 миллиардов?
Потому что три миллиарда это только в России
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Ответ Денис Гончаров
Потому что три миллиарда это только в России
Три миллиарда это только катки 😁
0
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Ответ Огюст
Жаль достижения хоккея нашего не получилось на самих ОИ ,как раз сегодня 19 февраля 2018 г -проиграли Финнам в четверть финале 3-1 !
2024
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