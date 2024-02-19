Третьяк о Сочи-2014: «Три миллиарда человек смотрели церемонию зажжения огня. Я радовался, что весь мир вспомнил о достижениях нашего хоккея»

Владислав Третьяк вспомнил об участии в зажжении огня на Играх-2014 в Сочи.

– Вы были участником двух торжественных церемоний – передачи России Олимпийского флага в Ванкувере и зажжения Олимпийского огня в Сочи. Что в связи с этим вспоминается в первую очередь?

– День, когда состоялась церемония зажжения Олимпийского огня – один из самых важных в моей жизни. Очень волновался, был переполнен эмоциями. Вдохновляло доверие главы государства.

Испытывал гордость за великий отечественный хоккей, за статус и популярность нашего вида спорта. Когда бежал с факелом к чаше Олимпийского огня, думал о том, что представляю команду нашей молодости – великую сборную, которая много раз побеждала на Олимпийских играх.

Думал о прекрасных тренерах, великолепных партнерах, моих друзьях, с которыми отыграл несметное число матчей и финалов. О Тарасове, , , , , – и всех остальных ребятах, многолетних соратниках по золотой сборной СССР. Горжусь, что играл в такой великой команде.

И очень радовался, что в момент зажжения Олимпийского огня о достижениях нашего хоккея вспомнил весь мир. Ведь церемонию смотрели три миллиарда человек, – сказал президент ФХР Третьяк.

Третьяк об ОИ-2014: «За месяц сказали, что я буду зажигать огонь. Ездил тренироваться в Сочи, в час-два ночи, чтобы никто не видел. Это была огромная честь»