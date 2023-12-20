Ларионов о 2:5 от «Спартака»: «Бывают матчи, в которых приходится проглотить неприятную пилюлю. Самое важное – вернуть те настроение, сплоченность и боевитость, которых не хватало»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении от «Спартака».

Нижегородский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:5.

– Это была одна из самых разочаровывающих игр нашей команды. Но это спорт, и надо находить в себе силы, чтобы вернуться туда, где мы были. Сбросить тяжесть поражения, чтобы приступить в хорошем настроении к подготовке к следующему матчу.

Наверное, это было большое разочарование для болельщиков, ведь они соскучились по команде. Но, к сожалению, бывают такие матчи, в которых приходится проглотить неприятную пилюлю. Самое важное – в следующем матче вернуть те настроение, сплоченность и боевитость, которых команде не хватало.

– Когда вернутся и ?

– Мы наблюдаем за Васей, он просился сегодня играть, но мы не хотели форсировать. Нужно понимать всю степень ответственности перед здоровьем игрока. Игорь начал тренироваться, мы планируем выпустить его 26-го или 28-го числа. Также против « » планируем выпустить . должен выйти 4 января. По Марку Марину сроков назвать не могу, он восстанавливается от гриппа, и мы дадим ему восстановиться.

– Пока в этом сезоне не получается обыграть «Спартак». Неудобный соперник?

– Это неплохой момент для мотивации. Но я не хочу заранее раскрывать те моменты, которые хочу сказать команде. Со «Спартаком» у нас впереди еще 3 игры. И мы ждем восстановления группы игроков, которые помогут нам играть полноценным составом.

При этом мы даем возможность проявить себя другим игрокам. Но, к сожалению, пока они боятся забивать, когда у них шайбы перед воротами… Возможно, сказываются слишком большая ответственность и давление. Хотелось бы, чтобы этих ребят прорвало, и они начали становиться героями матчей.

– При этом стоит, наверное, отметить гол Михаила Орлова, который долго шел к своей шайбе, подключался к атакам и забил.

– Это награда за его тур и посвященность игре. У нас есть игроки, которые с виду являются незаметными, но при этом эффективными хоккеистами. Если они еще и добавляют результативности – это здорово. Я рад за парня. Мы ожидаем от него стабильной игры. И в ноябре – декабре он обретает ту уверенность, которая нам нужна. Он стал смелее и спокойнее с шайбой, это радует, – сказал Ларионов.