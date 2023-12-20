«Два хоккеиста с супертурнира были не своей тарелке». Ларионов об игре Конюшкова и Бокуна после Кубка Первого канала

Теги Спартак Торпедо Сборная России по хоккею с шайбой Игорь Ларионов Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Даниил Бокун Богдан Конюшков сборная России U25 Хоккей

Игорь Ларионов высказался о хоккеистах «Торпедо» после Кубка Первого канала.

«Торпедо» проиграло «Спартаку» (2:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Можно ли сказать недовышли и недонастроились после мини-отпуска?

– Мы обсуждали с Филом (Филиппом Арзамазовым) – тренером по ОФП: недо или перетренировали. Точно не перетренировали.

Это не оправдание, но у нас два игрока, которые участвовали в этом супертурнире, были не в своей лучшей тарелке, скажу честно. Это Дэни Бокун (Даниил Бокун) и Бага (Богдан Конюшков).

Они пропустили четыре дня сбора, которые мы посвятили быстроте перехода из обороны в атаку, и это было заметно. Но мы делаем скидку на то, что ребят не было.

Дэни сыграл три игры [на Кубке Первого канала], Бага – одну. Думаю, мы это урегулируем, все будет в порядке.

То, что проиграли в скорости, – это большой минус для нашей молодежи, которая проиграла в скорости нападающим «Спартака», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

7 комментариев
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После супертурнира стали играть по другой системе.
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хаха как тонко(на самом деле толсто), супертурнир))
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Игорь Николаевич, за супертурнир - пять с плюсом!!!!
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В скорости точно Спартаку уступили… Но теперь в команду лучшего тренера до конца сезона не позовут, поэтому наверстают…
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Ахахах! Красавчик Ларионов
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Хорошо подколол КПК.
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Видать, прониклись системой во время супертурнира)
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