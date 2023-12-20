«Два хоккеиста с супертурнира были не своей тарелке». Ларионов об игре Конюшкова и Бокуна после Кубка Первого канала

Игорь Ларионов высказался о хоккеистах «Торпедо» после Кубка Первого канала.

«Торпедо» проиграло « » (2:5) в матче Фонбет чемпионата .

– Можно ли сказать недовышли и недонастроились после мини-отпуска?

– Мы обсуждали с Филом (Филиппом Арзамазовым) – тренером по ОФП: недо или перетренировали. Точно не перетренировали.

Это не оправдание, но у нас два игрока, которые участвовали в этом супертурнире, были не в своей лучшей тарелке, скажу честно. Это Дэни Бокун ( ) и Бага ( ).

Они пропустили четыре дня сбора, которые мы посвятили быстроте перехода из обороны в атаку, и это было заметно. Но мы делаем скидку на то, что ребят не было.

Дэни сыграл три игры [на Кубке Первого канала], Бага – одну. Думаю, мы это урегулируем, все будет в порядке.

То, что проиграли в скорости, – это большой минус для нашей молодежи, которая проиграла в скорости нападающим «Спартака», – сказал главный тренер « » Игорь Ларионов.