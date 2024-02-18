Ротенберг о победе над «Торпедо» на «СКА-Арене»: «Установили рекорд посещаемости для матчей с нижегородцами. Дальше будем устанавливать рекорд для игр с «Северсталью»

Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче против «Торпедо» (4:3).

Игру на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге посетили 21 284 зрителя.

– впервые вышел на «СКА-Арене». Насколько тяжело далось решение доверить 19-летнему парню ворота на таком большом стадионе?

– Он весь сезон нам помогает, здорово играет. К нему вообще никаких вопросов нет. Слава богу, у нас есть резервы. Все вратари сильные.

тоже здорово играет в «СКА-Неве». Сегодня они обыграли «Звезду». Мойсевич здорово играет. Слава богу, вернулся после травмы. У нас сильная вратарская линия.

– Маттссоном довольны? Он почти два месяца не играл.

– Пришел, увидел, победил. Хороший тайминг.

Сегодня мы установили рекорд посещаемости для матчей с участием нижегородского « ». В следующей игре будем устанавливать рекорд для игр с участием « » из Череповца. Всех приглашаю на матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.