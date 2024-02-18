Ротенберг о победе над «Торпедо» на «СКА-Арене»: «Установили рекорд посещаемости для матчей с нижегородцами. Дальше будем устанавливать рекорд для игр с «Северсталью»

Теги Северсталь СКА Торпедо болельщики КХЛ рекорды СКА-Нева ВХЛ Роман Ротенберг Юхан Маттссон Артемий Плешков Павел Мойсевич СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче против «Торпедо» (4:3).

Игру на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге посетили 21 284 зрителя. 

Мойсевич впервые вышел на «СКА-Арене». Насколько тяжело далось решение доверить 19-летнему парню ворота на таком большом стадионе?

– Он весь сезон нам помогает, здорово играет. К нему вообще никаких вопросов нет. Слава богу, у нас есть резервы. Все вратари сильные.

Плешков тоже здорово играет в «СКА-Неве». Сегодня они обыграли «Звезду». Мойсевич здорово играет. Слава богу, вернулся Юхан Маттссон после травмы. У нас сильная вратарская линия.

– Маттссоном довольны? Он почти два месяца не играл.

– Пришел, увидел, победил. Хороший тайминг.

Сегодня мы установили рекорд посещаемости для матчей с участием нижегородского «Торпедо». В следующей игре будем устанавливать рекорд для игр с участием «Северстали» из Череповца. Всех приглашаю на матч, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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32 комментария
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Без рекордов Рома жить не может, его колбасит!
+34
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+34
Ответ Иван Стрелков
Постойте, почему 21 284 рекорд? С Сочи же 21 481 было? А по словам Миллера, и вовсе 23 с чем-то тысячи? Или он теперь считает рекорд по каждому конкретному сопернику? Рекорд с Торпедо, рекорд с Динамо, рекорд с Куньлунем...
Да , он теперь считает посещаемость рекордную с каждым отдельным соперником ...это финиш просто...Господи и вот такие люди управляют ...
+22
0
+22
Хлебосольный какой
+17
0
+17
🤡На этом всё.......
+15
0
+15
Напоминает корову-рекордистку из СССР, рекорды были, а молочных продуктов нет.
+14
0
+14
И очередной рекорд по количеству словесного поноса
+13
0
+13
Эта арена прямо создана для Романа, рекордсмена нашего. Когда сыграют со всеми, придется лигу расширять.
+4
0
+4
Ответ Антон Некрасов
Да , он теперь считает посещаемость рекордную с каждым отдельным соперником ...это финиш просто...Господи и вот такие люди управляют ...
Это болезнь)))
+4
0
+4
Рекорденберг!
+4
0
+4
Во дэбилл
+3
0
+3
Ответ Максим Столбов
Эта арена прямо создана для Романа, рекордсмена нашего. Когда сыграют со всеми, придется лигу расширять.
Или арену расширять, чтобы по новой, по второму кругу "рекорды" ляпать.
+3
0
+3
Обыграла бы вас Северсталь при этой высокой посещаемости и может тогда бы успокоился "тереть " эту тему!
+2
0
+2
Тем не менее Торпедо при счете 3:1 отдало игру. Или Рома выиграл?
+1
0
+1
А ска поставил рекорд по количеству балбесов на тренерском мостике
+1
0
+1
Так можно еще и по каждому хоккеисту рекорды считать… во поля для рекордов…!
+1
0
+1
Постойте, почему 21 284 рекорд? С Сочи же 21 481 было? А по словам Миллера, и вовсе 23 с чем-то тысячи? Или он теперь считает рекорд по каждому конкретному сопернику? Рекорд с Торпедо, рекорд с Динамо, рекорд с Куньлунем...
+3
-2
+1
Ответ Костас Костофы
НХЛ играет на воздухе и рекорды ставит. Пора ромчик вектор сменить. Будешь в тренде. Короче-Деньги на ветер!!!
Когда СКА играли с ЦСКА на фубольном стадионе(либо конец 18-го, либо начало 19-го года), то тоже набрали полный стадион. Или это не в счёт?
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Ответ Максим Столбов
Эта арена прямо создана для Романа, рекордсмена нашего. Когда сыграют со всеми, придется лигу расширять.
Или заявиться в ВХЛ
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Мне кажется, строители допустили серьёзную ошибку: надо было в этом году открыть 15000 мест, в следующем ещё 2000 и так по несколько лет до полной заполняемости. Так бы Роман мог каждый год каждый домашний матч хвастаться побитием рекорда
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как же он жалок в своих потугатх ...
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Какой-то он жалкий....и образование получил отличное но ума с гулькин нос
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Клиника
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Сейчас ветераны СКА сообразят и заведут "книгу рекордов Роттенберга"
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Как печально не понимать юмор... Рома жжошьььь....
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Заодно и первое поражение обмоете.
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Это Оскар!🏁
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Мания величия зашкаливает...
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НХЛ играет на воздухе и рекорды ставит. Пора ромчик вектор сменить. Будешь в тренде. Короче-Деньги на ветер!!!
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Рэкордсмэн не болен?? Такое нести.
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