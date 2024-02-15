21 155 зрителей посетили матч СКА и «Салавата». Ротенберг заявил: «Очередной мировой рекорд с участием «Салавата Юлаева»

Более 21 тысячи зрителей посетили третий матч СКА на «СКА-Арене».

Команда под руководством Романа Ротенберга победила «Салават Юлаев» (2:0) в игре Фонбет чемпионата .

Питерцы провели третий матч на «СКА-Арене» – встречу посетили 21 155 зрителей.

11 февраля СКА впервые сыграл на «СКА-Арене» против «Сочи» (8:1) – на матче присутствовал 21 481 болельщик, что является рекордом посещаемости в КХЛ.

13 февраля игру СКА и «Лады» (2:0) посетили 20 014 зрителей.

«Важная победа, командная победа. Все ребята молодцы. Друг за друга сыграли. Да, есть над чем работать. Много удалялись – втроем много играли.

Улучшаем детали. В целом хочу поблагодарить ребят – они молодцы. Самоотверженно сыграли, ловили шайбу на себя, забили хорошие голы.

Огромная благодарность всем, кто нам помогает – нашим болельщикам. Очередной рекорд с участием команды Уфы... Мировой рекорд с участием команды Уфы, « ».

Поэтому работаем дальше. Только вперед!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после игры.