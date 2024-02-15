21 155 зрителей посетили матч СКА и «Салавата». Ротенберг заявил: «Очередной мировой рекорд с участием «Салавата Юлаева»

Теги Салават Юлаев СКА КХЛ Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Более 21 тысячи зрителей посетили третий матч СКА на «СКА-Арене».

Команда под руководством Романа Ротенберга победила «Салават Юлаев» (2:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Питерцы провели третий матч на «СКА-Арене» – встречу посетили 21 155 зрителей.

11 февраля СКА впервые сыграл на «СКА-Арене» против «Сочи» (8:1) – на матче присутствовал 21 481 болельщик, что является рекордом посещаемости в КХЛ.

13 февраля игру СКА и «Лады» (2:0) посетили 20 014 зрителей.

«Важная победа, командная победа. Все ребята молодцы. Друг за друга сыграли. Да, есть над чем работать. Много удалялись – втроем много играли.

Улучшаем детали. В целом хочу поблагодарить ребят – они молодцы. Самоотверженно сыграли, ловили шайбу на себя, забили хорошие голы.

Огромная благодарность всем, кто нам помогает – нашим болельщикам. Очередной рекорд с участием команды Уфы... Мировой рекорд с участием команды Уфы, «Салават Юлаев».

Поэтому работаем дальше. Только вперед!» – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после игры.

21 комментарий
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Очередной мировой рекорд за рекордом, да что ты будешь делать
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Кароч теперь нас ждёт нескончаемая череда рекордов...
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Ответ Филипп Петров
Очередной мировой рекорд за рекордом, да что ты будешь делать
Рекорды ставит один за одним патриот с тремя гражданствами ☝️👏👏👏
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18 февраля будут играть Айлендерс и Рейнджерс, продано уже более 50 тысяч билетов. Только не говорите об этом никому)
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Ответ Косолапый не Мишка
18 февраля будут играть Айлендерс и Рейнджерс, продано уже более 50 тысяч билетов. Только не говорите об этом никому)
Они будут играть не в ледовом дворце
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ой, Ромка, огребёте от Амура во втором раунде плей-офф, чувствую...
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Ни дня без рекорда.
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Бюджетникам делать нечего.
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Ответ Юрій Матюшенко
Они будут играть не в ледовом дворце
Да и наверняка там всех имеющихся родственников считать посетителями не принято ☝️
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Ответ Геннадий Тимченко
Рекорды ставит один за одним патриот с тремя гражданствами ☝️👏👏👏
Геннадий, не надо ëрничать. Рекорды ставит не Ротенберг, а ХК СКА. Ротенберг не вечен, а клубу СКА скоро 80 лет, самый старый клуб России.
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Ромка Роттенберг. 40 летний еврейский мальчик.
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Э, а ещё родственники, волонтёры, кошки и собаки...
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Солнцеликий может добавить эти рекорды в свои лекции
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Рекорд по рекордам?
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вместо Лужников путинг проведите на данной арене, вообще 300к соберете, США обзавидуется.
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Мы бы всех их победили
Только нас не замечают (с)
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Не знал, что в хоккее есть мировые рекорды.)
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Да заткнись ты уже..
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