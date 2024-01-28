Капризов вышел на чистое 4-е место по голам в истории «Миннесоты», обойдя Цукера

Теги рейтинги Миннесота Зак Паризе Микко Койву Мариан Габорик НХЛ Джейсон Цукер Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов вышел на чистое четвертое место по голам в истории «Миннесоты».

Форвард «Уайлд» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:3).

Теперь на счету Кирилла Капризова 279 (133+146) очков в 245 играх в регулярных чемпионатах.

Он превзошел достижение Джейсона Цукера (132 шайбы) и вышел на единоличное четвертое место по голам в истории «Миннесоты».

Третье место занимает Зак Паризе (199), второе – Микко Койву (205). Рекордсмен – Мариан Габорик (219).

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1 комментарий
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Жаль, что Кириллу в этом году 326 очков будет сложно набрать за оставшиеся матчи. А так, хорошо, очередной этап.
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