Капризов вышел на чистое 4-е место по голам в истории «Миннесоты», обойдя Цукера
Кирилл Капризов вышел на чистое четвертое место по голам в истории «Миннесоты».
Форвард «Уайлд» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:3).
Теперь на счету Кирилла Капризова 279 (133+146) очков в 245 играх в регулярных чемпионатах.
Он превзошел достижение Джейсона Цукера (132 шайбы) и вышел на единоличное четвертое место по голам в истории «Миннесоты».
Третье место занимает Зак Паризе (199), второе – Микко Койву (205). Рекордсмен – Мариан Габорик (219).