Капризов вышел на чистое 4-е место по голам в истории «Миннесоты», обойдя Цукера

Кирилл Капризов вышел на чистое четвертое место по голам в истории «Миннесоты».

Форвард «Уайлд» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (2:3).

Теперь на счету 279 (133+146) очков в 245 играх в регулярных чемпионатах.

Он превзошел достижение (132 шайбы) и вышел на единоличное четвертое место по голам в истории «Миннесоты».

Третье место занимает (199), второе – Микко Койву (205). Рекордсмен – (219).