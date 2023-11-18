Лучич задержан из-за возможного инцидента с домашним насилием. Нападающий временно покинул расположение «Бостона»

Теги происшествия Бостон НХЛ Милан Лучич Хоккей

Милан Лучич был задержан из-за инцидента с домашним насилением.

Сообщается, что хоккеиста арестовали утром в субботу в Бостоне.

35-летний нападающий «Бостона» покинул расположение команды до выяснения обстоятельств произошедшего.

«Бостон» осведомлен об инциденте с участием Милана Лучича в пятницу вечером. Милан временно покинул расположение команды. 

Клуб очень серьезно относится к этим вопросам и будет работать с семьей Лучича, чтобы предоставить им любую поддержку и помощь, которая может им понадобиться. 

На данный момент у нас не будет дальнейших комментариев», – говорится в заявлении «Брюинс».

Лучич набрал 2 (0+2) очка в четырех матчах нынешнего сезона НХЛ.

4 комментария

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ARAMIS777
О как.
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Kvest78
Пока не поздно надо в Россию ему лететь.
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Sergey Smolensky
Обычный случай для югослава, как попить кофе с утра
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