Лучич задержан из-за возможного инцидента с домашним насилием. Нападающий временно покинул расположение «Бостона»

Милан Лучич был задержан из-за инцидента с домашним насилением.

Сообщается, что хоккеиста арестовали утром в субботу в Бостоне.

35-летний нападающий « » покинул расположение команды до выяснения обстоятельств произошедшего.

«Бостон» осведомлен об инциденте с участием в пятницу вечером. Милан временно покинул расположение команды.

Клуб очень серьезно относится к этим вопросам и будет работать с семьей Лучича, чтобы предоставить им любую поддержку и помощь, которая может им понадобиться.

На данный момент у нас не будет дальнейших комментариев», – говорится в заявлении «Брюинс».

Лучич набрал 2 (0+2) очка в четырех матчах нынешнего сезона .