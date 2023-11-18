Лучич задержан из-за возможного инцидента с домашним насилием. Нападающий временно покинул расположение «Бостона»
Милан Лучич был задержан из-за инцидента с домашним насилением.
Сообщается, что хоккеиста арестовали утром в субботу в Бостоне.
35-летний нападающий «Бостона» покинул расположение команды до выяснения обстоятельств произошедшего.
«Бостон» осведомлен об инциденте с участием Милана Лучича в пятницу вечером. Милан временно покинул расположение команды.
Клуб очень серьезно относится к этим вопросам и будет работать с семьей Лучича, чтобы предоставить им любую поддержку и помощь, которая может им понадобиться.
На данный момент у нас не будет дальнейших комментариев», – говорится в заявлении «Брюинс».
Лучич набрал 2 (0+2) очка в четырех матчах нынешнего сезона НХЛ.
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