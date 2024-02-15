Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic, Маккиннон – 2-й, Куинн Хьюз – 3-й, Кучеров – 5-й

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Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал главным претендентом на трофей в сезоне-2023/24 по версии The Athletic.

Вторым стал Нэтан Маккиннон из «Колорадо». Третье место занял Куинн Хьюз («Ванкувер»). Четвертым стал Остон Мэттьюс («Торонто»), пятым – Никита Кучеров («Тампа»).

В топ-10 также вошли Сэм Райнхарт (6-е место, «Флорида»), Ноа Добсон (7-е место, «Айлендерс»), Давид Пастрняк (8-е место, «Бостон»), Коннор Хеллибак (9-е место, «Виннипег») и Якоб Маркстрем (10-е место, «Калгари»).

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50 комментариев
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Кучеров единственный из них, кто тянет команду едва ли не в одиночку. Приз должен даваться по проценту набранных игроком очков, а не голосованием.
+51
-8
+43
Ответ vzi
Против Кучерова играет место его команды в таблице и не очень стабильные выступления самой команды - победы и поражения чередуются. Эдмонтон чешет по 16 побед подряд. Колорадо идет на 1-2 месте в дивизионе. Куин Хьюз играет за лидера всей лиги.
ну и куч как бы тянет команду, нет? за такое не дают уже хартов?
+34
-4
+30
Хьюз и усач выше Кучерова, омг
+29
-1
+28
ХАХАХАХА это жесть

Кучу чтоб Харта взять, надо 200 очков набирать , и то не факт что дадут
+23
-7
+16
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Драйзайтль набравший 105 очков, и ставший 4 бомбардиром Лиги не считается что ли? И кстати в том году Кучеров был единственным в Тампе с 100+ очками
+8
0
+8
Очередной бредовый рейтинг
+14
-6
+8
Ответ vzi
Против Кучерова играет место его команды в таблице и не очень стабильные выступления самой команды - победы и поражения чередуются. Эдмонтон чешет по 16 побед подряд. Колорадо идет на 1-2 месте в дивизионе. Куин Хьюз играет за лидера всей лиги.
А вот тут спорный момент. В Колорадо, Эдмонтоне, Торонто и Ванкувере есть ещё по одному игроку, которые входят в топ-10 бомбардиров или снайперов лиги, а у Тампы за Кучеровым пустота( он опережает преследователей на треть 90/54 ). Как бы доля Кучерова в успехе команды довольно высока. Просто он не такой распиаренный и медийный.
+10
-2
+8
Ответ Кино Музыка
Кучеров единственный из них, кто тянет команду едва ли не в одиночку. Приз должен даваться по проценту набранных игроком очков, а не голосованием.
Тогда у защитников и вратарей не будет шанса его получить. А это не есть справедливо.

А награда за наибольшее количество очков и так уже есть.
+8
-1
+7
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Аналио, ты так беспалевно дважды солгал в одном предложении, ггг. Расскажи кто именно в сезоне 18-19 у Тампы больше 100 очков набрал кроме Кучерова и сколько в том сезоне набрал Драйзайтль.
Врун из тебя такого же уровня, как покоритель верхнего Ларса, ггг.
+7
-2
+5
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
ахахахахахахахахахахахахахахах
+8
-3
+5
Ответ Forza
Тогда у защитников и вратарей не будет шанса его получить. А это не есть справедливо. А награда за наибольшее количество очков и так уже есть.
Причем тут "наибольшее количество очков"? Ты показатели игроков Тампы, которая вроде как в зоне ПО идёт, видел? Кучеров к концу чемпионата себе двухкратное преимущество оформит. Если за это Харт не давать, то нафига вообще он существует?
+9
-4
+5
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Из списка в обороне участвует только Куинн Хьюз и пожалуй Хеллибайк. Про Маркстрема не уверен.
+4
0
+4
Макдевиду присудили бы уже Харт, пока он на коньках стоит, чего уж там.
+4
-1
+3
Ответ Лорд раздевалки 1
Комментарий удален модератором
расскажи про прокачку Куча Пойнтом в этом сезоне, кинолог. 36 и 42 очка своим братцам из баула везёт, бггг.
+4
-1
+3
Классные англосаксонские рейтинги для спорта, в котором стата внезапно потеряла свое значение
+9
-6
+3
Наркоманский рейтинг с Остоном и Хьюзом в топ 5
+4
-2
+2
Мэтьюс… ну да ну да
+2
0
+2
лол, это рейтинг так сдвинулся после 6 передач??? Кретинизм...
+3
-1
+2
Ответ Verziloff
Минусуйте меня, но я уже писал, что с таким +/- Кучерову не реально Харта взять, когда у основных конкурентов +/- от 15 и выше, а у Куча +2. Тут даже ангажированность ни при чем
В сезоне 2019/20 Драйзайтль получил Харт Трофи с показателем надежности "-7".

Как мне кажется, к Кучерову действительно несколько предвзятое отношение у СА-журналистов. Был бы он канадцем, его бы оценивали куда выше.
+3
-1
+2
Ответ vzi
Против Кучерова играет место его команды в таблице и не очень стабильные выступления самой команды - победы и поражения чередуются. Эдмонтон чешет по 16 побед подряд. Колорадо идет на 1-2 месте в дивизионе. Куин Хьюз играет за лидера всей лиги.
как тогда холл умудрился Харт взять в 2018?
+4
-2
+2
Ответ Anton Sobolev
Из списка в обороне участвует только Куинн Хьюз и пожалуй Хеллибайк. Про Маркстрема не уверен.
Про Хеллибака мощно, плюсую. Но в отборе шайбы он не участвует и показатель опасных моментов не снижает)
+1
0
+1
Ответ Verziloff
Минусуйте меня, но я уже писал, что с таким +/- Кучерову не реально Харта взять, когда у основных конкурентов +/- от 15 и выше, а у Куча +2. Тут даже ангажированность ни при чем
Кучеров лучший в большинстве а за неё не дают +.
а ещё у Тампы в защите Решето.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Кутузов
Пустота это лучший вратарь лиги? Или один из лучших защитников лиги? Или три напа со статой очко за игру или около того?) Смешно)
лучший вратарь лиги с показателем 90,2% сейвов?
лучший защитник при котором соперники больше всех создают моменты?
Стэмкос который набрал 20очков в равных составах?
сейчас в Тампе играют только Кучеров и Хэйгл играют круто,даже Поинт не играет в своём уровне.
+1
0
+1
вообще непонятно, что надо сделать Кучерову, чтобы стать хотя бы одним из фаворитов на Харт
+2
-1
+1
Макдэвид сделал 6 передач за матч, всё сразу главный претендент на харт… позор, а не рейтинг
+5
-4
+1
Ответ vzi
Против Кучерова играет место его команды в таблице и не очень стабильные выступления самой команды - победы и поражения чередуются. Эдмонтон чешет по 16 побед подряд. Колорадо идет на 1-2 месте в дивизионе. Куин Хьюз играет за лидера всей лиги.
Ну, как бы за это Харт и дают, когда игрок впечатляющей игрой втаскивает нестабильную команду в плей-офф
0
0
0
Ответ vzi
Против Кучерова играет место его команды в таблице и не очень стабильные выступления самой команды - победы и поражения чередуются. Эдмонтон чешет по 16 побед подряд. Колорадо идет на 1-2 месте в дивизионе. Куин Хьюз играет за лидера всей лиги.
И при такой хреновой игре команды, он умудряется быть лучшим бомбардиром лиги!
0
0
0
Ответ Артем Садуллаев
как тогда холл умудрился Харт взять в 2018?
Это хороший вопрос )
0
0
0
Ответ Дмитрий Травницкий
А вот тут спорный момент. В Колорадо, Эдмонтоне, Торонто и Ванкувере есть ещё по одному игроку, которые входят в топ-10 бомбардиров или снайперов лиги, а у Тампы за Кучеровым пустота( он опережает преследователей на треть 90/54 ). Как бы доля Кучерова в успехе команды довольно высока. Просто он не такой распиаренный и медийный.
Про пиар верно. Но самого ценного же оценивают не только по тому, есть в его команде еще кто-то с большой статистикой или нет. Тут важна комбинация факторов - личная статистика, влияние на результат команды, результат команды выше ожиданий или нет, достижения до того.
+1
-1
0
Ответ Boser Bube
Аналио, ты так беспалевно дважды солгал в одном предложении, ггг. Расскажи кто именно в сезоне 18-19 у Тампы больше 100 очков набрал кроме Кучерова и сколько в том сезоне набрал Драйзайтль. Врун из тебя такого же уровня, как покоритель верхнего Ларса, ггг.
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