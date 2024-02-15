Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic, Маккиннон – 2-й, Куинн Хьюз – 3-й, Кучеров – 5-й
Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал главным претендентом на трофей в сезоне-2023/24 по версии The Athletic.
Вторым стал Нэтан Маккиннон из «Колорадо». Третье место занял Куинн Хьюз («Ванкувер»). Четвертым стал Остон Мэттьюс («Торонто»), пятым – Никита Кучеров («Тампа»).
В топ-10 также вошли Сэм Райнхарт (6-е место, «Флорида»), Ноа Добсон (7-е место, «Айлендерс»), Давид Пастрняк (8-е место, «Бостон»), Коннор Хеллибак (9-е место, «Виннипег») и Якоб Маркстрем (10-е место, «Калгари»).
Кучу чтоб Харта взять, надо 200 очков набирать , и то не факт что дадут
А награда за наибольшее количество очков и так уже есть.
Врун из тебя такого же уровня, как покоритель верхнего Ларса, ггг.
Как мне кажется, к Кучерову действительно несколько предвзятое отношение у СА-журналистов. Был бы он канадцем, его бы оценивали куда выше.
а ещё у Тампы в защите Решето.
лучший защитник при котором соперники больше всех создают моменты?
Стэмкос который набрал 20очков в равных составах?
сейчас в Тампе играют только Кучеров и Хэйгл играют круто,даже Поинт не играет в своём уровне.