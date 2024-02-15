Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic, Маккиннон – 2-й, Куинн Хьюз – 3-й, Кучеров – 5-й

Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате .

Нападающий « » стал главным претендентом на трофей в сезоне-2023/24 по версии The Athletic.

Вторым стал из « ». Третье место занял Куинн Хьюз («Ванкувер»). Четвертым стал Остон Мэттьюс («Торонто»), пятым – Никита Кучеров («Тампа»).

В топ-10 также вошли Сэм Райнхарт (6-е место, «Флорида»), Ноа Добсон (7-е место, «Айлендерс»), Давид Пастрняк (8-е место, «Бостон»), Коннор Хеллибак (9-е место, «Виннипег») и Якоб Маркстрем (10-е место, «Калгари»).