Макдэвид набрал 6 (0+6) очков в матче с «Детройтом». У него 21+56 в 47 играх – делит 3-е место в гонке бомбардиров с Пастрняком

Теги рейтинги Бостон Тампа-Бэй Детройт Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 6 (0+6) очков в матче с «Детройтом».

Капитан «Эдмонтона» 6 раз ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (8:4) и был признан первой звездой.

27-летний канадец впервые за карьеру в лиге сделал 6 передач в одном матче. Игра с 6 очками стала для него второй (в ноябре 2019 года было 3+3 против «Колорадо»). 

В активе Макдэвида стало 77 (21+56) очков в 47 играх в текущем сезоне. Он догнал Давида Пастрняка из «Бостона» в гонке бомбардиров и делит с ним 3-е место. У чеха 77 (33+44) очка в 53 играх, сегодня он сделал 2 передачи в матче с «Тампой» (2:3 Б). 

Выше идут Никита КучеровТампа», 90 очков в 53 играх, 34+56, сегодня – гол в ворота «Бостона») и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 87 в 54, 32+55, сегодня – две передачи в матче с «Вашингтоном»). 

27 комментариев
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Ну все же хорошо было,зачем в последних 6 играх 17 очков набирать
+37
-1
+36
Я очень топлю за Кучеров, но я вот видел сегодня игру, Макдэвид это другой уровень. Это просто космос какой-то.
+21
-3
+18
Макдэвид лидер лиги по количеству набранных очков (3,21) за 60 минут игрового времени в формате 5 на 5

В этом сезоне кроме него никто даже не добрался до цифры 3
+19
-3
+16
Ответ Дима Миронов
Ну все же хорошо было,зачем в последних 6 играх 17 очков набирать
Решил расставить всё по своим местам - кто в доме хозяин.
+14
-3
+11
Ответ ЗлойМайор
Я очень топлю за Кучеров, но я вот видел сегодня игру, Макдэвид это другой уровень. Это просто космос какой-то.
Смотрел этот матч,там один клоун написал в чат,что Мак нашакалил вторых передач.😂😂😂Ну у Куча конечно все первые передачи…
+6
0
+6
Ответ Дима Миронов
Ну все же хорошо было,зачем в последних 6 играх 17 очков набирать
а в последних 19 домашних играх 45 вроде.
+6
0
+6
Ответ Люкс
Комментарий скрыт
Так нужно чтобы еще и голова успевала за такими руками и ногами. Так что он не «просто очень быстрый»
+6
-1
+5
После старта регулярки под вопросом плов то был, а теперь разогнались с капитаном. Пошумят)
+4
0
+4
Ответ Артем Ивашкин
Макдэвид лидер лиги по количеству набранных очков (3,21) за 60 минут игрового времени в формате 5 на 5 В этом сезоне кроме него никто даже не добрался до цифры 3
Так он лидер и среди действующих хоккеистов 2.91. С момента его появления в лиге вторым идет Робертсон 2.81, потом Мэтьюз 2.74 и Кучеров 2.68
+4
0
+4
Ответ GORCHITSKY@MAIL.RU
Смотрел этот матч,там один клоун написал в чат,что Мак нашакалил вторых передач.😂😂😂Ну у Куча конечно все первые передачи…
У Макдэвида 34 первых передач и 22 вторых.

У Кучерова 33 первых передач и 23 вторых.

У того же Маккиннона 28 первых передач и 27 вторых
+4
0
+4
Ответ Люкс
Комментарий скрыт
посмотрите запись сегодняшнего матча с Детройтом например. И обратите внимание на скиллы Мака - он и в форчеке, отборы, отработка в защите, подыгрыш, лютый лидерский скилл и харизма, про скорость , технику, чтение игры, пасы и атакующие навыки я вообще молчу. Конор так развился уже , а что будет дальше? Это реально уровень игроков типа Грецки, Лемье, Ягра, Линдроса. Я наслаждался глядя на его игру сегодня. И ложка дегтя - а потом включил видео гола Кучерова и стало как-то грустно, стоит спустя рукава, когда что-то не получилось у партнеров, хорошо, что хоть смог вовремя включится и добить. Но в целом даже из эпизода выключился. Кажется немного мотивация спала как будто у Куча. Устал.
+4
0
+4
Канадский Голдобин
+5
-1
+4
Ответ akrets
И это происходит каждую игру. Конечно, не всегда это выражается в набранных очках, но так он играет всегда
Я много матчей смотрю, согласен. Его игра завораживает и удивляет. Я больше про работу , которую он помимо игры с шайбой проводит, он и в отборе и в обороне работает и команду заводит свою. Топ.
+3
0
+3
Ответ ЗлойМайор
Я очень топлю за Кучеров, но я вот видел сегодня игру, Макдэвид это другой уровень. Это просто космос какой-то.
И это происходит каждую игру. Конечно, не всегда это выражается в набранных очках, но так он играет всегда
+4
-1
+3
Парни меня подождите сейчас догоню и перегоню:)))
+3
0
+3
Жарко,жарко
+2
0
+2
Ответ Артем Ивашкин
У Макдэвида 34 первых передач и 22 вторых. У Кучерова 33 первых передач и 23 вторых. У того же Маккиннона 28 первых передач и 27 вторых
Спасибо за полезную информацию
+1
0
+1
Ответ Дима Миронов
Ну все же хорошо было,зачем в последних 6 играх 17 очков набирать
Копил ману
+1
0
+1
Просто на старте дал фору Маккиннону и Кучерову.
+2
-1
+1
Ответ DevilsFan
Решил расставить всё по своим местам - кто в доме хозяин.
факт
0
0
0
Ждём 7-ю сотню и больше будет только у Дионна (8),Марио (10) и Уэйна (15)
0
0
0
Куч идет на свой лучший сезон в лиге, а Мак идет как всегда. и Мак скорее всего еще и выиграет все равно эту гонку. К сожалению для многих болельщиков Куча.
+1
-1
0
Ответ ЗлойМайор
посмотрите запись сегодняшнего матча с Детройтом например. И обратите внимание на скиллы Мака - он и в форчеке, отборы, отработка в защите, подыгрыш, лютый лидерский скилл и харизма, про скорость , технику, чтение игры, пасы и атакующие навыки я вообще молчу. Конор так развился уже , а что будет дальше? Это реально уровень игроков типа Грецки, Лемье, Ягра, Линдроса. Я наслаждался глядя на его игру сегодня. И ложка дегтя - а потом включил видео гола Кучерова и стало как-то грустно, стоит спустя рукава, когда что-то не получилось у партнеров, хорошо, что хоть смог вовремя включится и добить. Но в целом даже из эпизода выключился. Кажется немного мотивация спала как будто у Куча. Устал.
К разговору о реальном МВП
0
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0
Ответ ЗлойМайор
Я много матчей смотрю, согласен. Его игра завораживает и удивляет. Я больше про работу , которую он помимо игры с шайбой проводит, он и в отборе и в обороне работает и команду заводит свою. Топ.
Как же приятно читать объективные комментарии человека, который смотрит игры, а не статистику и хайлайты.
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