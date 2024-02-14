Макдэвид набрал 6 (0+6) очков в матче с «Детройтом». У него 21+56 в 47 играх – делит 3-е место в гонке бомбардиров с Пастрняком

Коннор Макдэвид набрал 6 (0+6) очков в матче с «Детройтом».

Капитан « » 6 раз ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата с «Ред Уингс» (8:4) и был признан первой звездой.

27-летний канадец впервые за карьеру в лиге сделал 6 передач в одном матче. Игра с 6 очками стала для него второй (в ноябре 2019 года было 3+3 против «Колорадо»).

В активе стало 77 (21+56) очков в 47 играх в текущем сезоне. Он догнал Давида Пастрняка из «Бостона» в гонке бомбардиров и делит с ним 3-е место. У чеха 77 (33+44) очка в 53 играх, сегодня он сделал 2 передачи в матче с «Тампой» (2:3 Б).

Выше идут (« », 90 очков в 53 играх, 34+56, сегодня – гол в ворота «Бостона») и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 87 в 54, 32+55, сегодня – две передачи в матче с «Вашингтоном»).