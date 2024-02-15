Тардиф о письме молодежки: «Все забывают, что идет дисциплинарное расследование. Действительно ли российский хоккей хочет вернуться? Первый шаг к этому – соблюдайте правила»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Молодежная сборная России по хоккею с шайбой молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ Люк Тардиф отреагировал на письмо молодежной сборной России.

Бывшие и действующие хоккеисты молодежной сборной России 2003-2005 годов рождения обратились в ИИХФ в связи с продлением бана российских команд.

– Молодежная сборная России отправила вам открытое письмо. Какой будет ваша реакция?

– Все опять упирается в безопасность, и какие-то моменты находятся за пределами возможностей ИИХФ. Тут вопросы уже к организаторам соревнований.

И как-то все забывают, что идет дисциплинарное расследование по ряду случаев между ИИХФ и российской стороной. Первое – это соблюдение контракта. Второе – соблюдение международных правил трансфера. Третье – соблюдение санкций, которые наложили ИИХФ и независимый дисциплинарный совет.

У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ? Первый шаг на пути к этому – соблюдайте правила, – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером Иваном Федотовым из-за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией».

Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.

ФХР направила в ИИХФ апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь продолжил играть, несмотря на дисквалификацию.

Игроки молодежной сборной России обратились в ИИХФ: «Наше письмо – крик души! В чем мы провинились перед мировым хоккеем? Почему вы вычеркиваете нас?»

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77 комментариев
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Ну конечно, если бы Федотов не играл, то сейчас сборные России всех возрастов выступали бы на международной арене))
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Чудные вы люди. Никто не собирается пускать сборную России на международные соревнования. А причин вам сколько угодно наговорят: контракты, правила, трансферы, безопасность, защита меньшинств. Ещё перечислять или достаточно? Те же штаты никто никуда не отстранял, когда они без санкции ООН войны развязывали. Израиль спокойно к Олимпиаде готовится и на чемпионатах по футболу будут выступать. Что, у данных представителей есть право на войну? Так что завязывайте мусолить тему о допусках, Федотове и тому подобном. Не хотят вас видеть только потому, что сборная именно российская.

Можете минусовать, но все кто с мозгами согласятся со сказанным
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+48
Ответ ИИХФ в стиле: "Соблюдайте правила, так как их нарушать можем только мы".
+55
-15
+40
Ответ ЗлойМайор
А вот и привет за Федотова прилетает! Это то, о чем нужно было думать , а не понтами бряцать в сентябре.
Ты сам-то в это веришь? Лицемерие чистой воды. Отстранили задолго до дела Федотова. И почему тогда не выступают в лыжах, биатлоне, фигурном катании и тд. Там ничего не нарушали. Результат тот же. Отсутствие международных стартов уже 2 года
+37
-8
+29
Ответ Alon Raven
Комментарий скрыт
Отстранили до этого.
+31
-3
+28
Ответ ЗлойМайор
А вот и привет за Федотова прилетает! Это то, о чем нужно было думать , а не понтами бряцать в сентябре.
Крайне наивно полагать, что дело в Федотове.
Даже ребёнку очевидно что никаких послаблений России в хоккее не было, даже если бы не произошел кейс с Федотовым.
+20
-3
+17
А какие хоккейные правила нарушены?
+26
-10
+16
Ого, дело Федотова подтянул. Вообщем старательно натягивает сову на глобус, получается хреново, но результат есть. Другой вопрос в том, что в случае допуска России, шведы, финны, чехи и др. не захотят с нами играть.
+17
-2
+15
Ответ MSPR
Чудные вы люди. Никто не собирается пускать сборную России на международные соревнования. А причин вам сколько угодно наговорят: контракты, правила, трансферы, безопасность, защита меньшинств. Ещё перечислять или достаточно? Те же штаты никто никуда не отстранял, когда они без санкции ООН войны развязывали. Израиль спокойно к Олимпиаде готовится и на чемпионатах по футболу будут выступать. Что, у данных представителей есть право на войну? Так что завязывайте мусолить тему о допусках, Федотове и тому подобном. Не хотят вас видеть только потому, что сборная именно российская. Можете минусовать, но все кто с мозгами согласятся со сказанным
Да все правильно написал! США и их марионетки - это мировые гопники, которым можно абсолютно все, и местные "борцы с режимом" оправдают абсолютно любые их действия.
+23
-11
+12
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Почему за то, что цска кидал понты в истории с Федотовым должны отдуваться молодые пацаны? Если бы хотели обеспечить безопасность, то обеспечили бы, но явно не хотят этого делать
Кидал понты вместе с ЦСКА и ФХР. Вместе. Поэтому будет забавно получить в итоге ответ - что бан , дескать, снят, но в связи с дисциплинарными делами - фхр, а следовательно и все сборные получает дисквал. Вот же забавно будет.
+13
-6
+7
Ответ MSPR
Чудные вы люди. Никто не собирается пускать сборную России на международные соревнования. А причин вам сколько угодно наговорят: контракты, правила, трансферы, безопасность, защита меньшинств. Ещё перечислять или достаточно? Те же штаты никто никуда не отстранял, когда они без санкции ООН войны развязывали. Израиль спокойно к Олимпиаде готовится и на чемпионатах по футболу будут выступать. Что, у данных представителей есть право на войну? Так что завязывайте мусолить тему о допусках, Федотове и тому подобном. Не хотят вас видеть только потому, что сборная именно российская. Можете минусовать, но все кто с мозгами согласятся со сказанным
В общем, что позволено Юпитеру, не дозволено быку.
+9
-3
+6
Эх если бы не Федоров, то пожалуйста приезжайте дорогие друзья. Прям так обидно. ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года тоже из-за Федорова. Просто они предвидели, что наши такое отчебучат. А так бы никаких проблем.
+9
-3
+6
Ответ ЗлойМайор
Комментарий скрыт
У Филадельфии есть претензии к ЦСКА? Или у Федотова был контракт с иихф?)
+18
-12
+6
Вы соблюдайте санкции, которые мы наложили, а мы придумаем ещё если что. Вот и весь ответ))
+8
-3
+5
А вот и привет за Федотова прилетает! Это то, о чем нужно было думать , а не понтами бряцать в сентябре.
+33
-29
+4
Ответ Alon Raven
Комментарий скрыт
А Беларусь тоже церковь..тьфу, Федотова подписала?))
+6
-2
+4
Надо самим устанавливать правила, а не смотреть и пресмыкаться перед западом. Там сегодня одни правила, завтра другие. Так хочется играть с 40-ка гендерами, без флага, герба и гимна? Лучше играть с белорусами и казахами но с флагом, чем с ублюдочными финнами и с белой тряпкой.
+6
-2
+4
Никто не должен отдуваться за историю с Федотовым кроме ЦСКА и, может быть, управленцев КХЛ
+9
-5
+4
Ответ Melnikov1968
Ого, дело Федотова подтянул. Вообщем старательно натягивает сову на глобус, получается хреново, но результат есть. Другой вопрос в том, что в случае допуска России, шведы, финны, чехи и др. не захотят с нами играть.
это пока им не скомандуют.
+6
-4
+2
Ответ ЗлойМайор
Комментарий скрыт
А иихф здесь причем и сборная России? Есть притензии идите в суд. Ни НХЛ, ни кхл не являются членами иихф, а НХЛ тем более не имеет никакой связи с Федерацией хоккея Америки (которая как-раз имеет связи с иихф). Он просто не знает как оправдать то, что он (человек вроде бы важный) и его организация (также вроде-бы важная) не имеют абсолютно никакого влияния на то, чем номинально управляют.
+3
-1
+2
Ответ Андрей Балабаев
Ты сам-то в это веришь? Лицемерие чистой воды. Отстранили задолго до дела Федотова. И почему тогда не выступают в лыжах, биатлоне, фигурном катании и тд. Там ничего не нарушали. Результат тот же. Отсутствие международных стартов уже 2 года
Конечно; просто косвенно можно задать вопрос: а белорусов за что отстранили? Они то какие правила ИИХФ нарушили?
+3
-1
+2
" какие-то моменты находятся за пределами возможностей ИИХФ". Никто в этом не сомневался! В мире не осталось спортивных организаций принимающих исключительно самостоятельные решения! Что касается "соблюдение правил", я вот уверен, что если ФХР пойдет на попятную в деле Федотова, Тардиф, а точнее его хозяева, придумают новую причину по недопуску наших ребят!
+3
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+2
Вообще-то, бан сборной России случился задолго до дела Федотова. Причем здесь Федотов к сборной России?
+3
-1
+2
Ответ MSPR
Чудные вы люди. Никто не собирается пускать сборную России на международные соревнования. А причин вам сколько угодно наговорят: контракты, правила, трансферы, безопасность, защита меньшинств. Ещё перечислять или достаточно? Те же штаты никто никуда не отстранял, когда они без санкции ООН войны развязывали. Израиль спокойно к Олимпиаде готовится и на чемпионатах по футболу будут выступать. Что, у данных представителей есть право на войну? Так что завязывайте мусолить тему о допусках, Федотове и тому подобном. Не хотят вас видеть только потому, что сборная именно российская. Можете минусовать, но все кто с мозгами согласятся со сказанным
Так не лезте туда, где вам не рады, если вы такие гордые! вы не Америка и правила дтктовать не можете так как они, дальше что?
+2
-1
+1
Ответ JV
А иихф здесь причем и сборная России? Есть притензии идите в суд. Ни НХЛ, ни кхл не являются членами иихф, а НХЛ тем более не имеет никакой связи с Федерацией хоккея Америки (которая как-раз имеет связи с иихф). Он просто не знает как оправдать то, что он (человек вроде бы важный) и его организация (также вроде-бы важная) не имеют абсолютно никакого влияния на то, чем номинально управляют.
Открываешь регламент КХЛ, изучаешь все вхождения слова ИИХФ, задумываешься, почему даже во внутреннем документе так часто ссылаются на правила и регламенты ИИХФ, в том числе для "дисциплинарные и судебные процедуры запрещения для Хоккеиста".

"притензии", ****.
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+1
Ответ ЗлойМайор
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Россию отменили еще до того, как Федотов вновь стал играть
+2
-1
+1
Ответ ЗлойМайор
Кидал понты вместе с ЦСКА и ФХР. Вместе. Поэтому будет забавно получить в итоге ответ - что бан , дескать, снят, но в связи с дисциплинарными делами - фхр, а следовательно и все сборные получает дисквал. Вот же забавно будет.
Забавно будет, когда КХЛ откажется от ЧМ и продлит сезон до конца мая. И будет ЧМ только с игроками из евролиг. Вот тогда понты ИИХФ ей как аукнется.
+1
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Ответ ЗлойМайор
Я лишь тогда говорил и скажу сейчас, когда придет момент вопроса допуска - это дело Федотова аукнется. Так и будет. И сейчас на это намекнули прямым текстом. Вертеть на вертеле никто никого не даст.
Да это такие мелочи на общем фоне. Если примут решение Россию вернуть, то об этом никто и не вспомнит. А сейчас нас бы в любом случае не пустили. А если это ещё много лет будет длиться. Может Федотов вообще уже карьеру закончит. Ну и главное, нас незаконно отстранили. Так что свои правила они сами же и нарушили. Так ещё и ссутся прямо об этом заявить, прикрываясь проблемами с безопасностью. Хотя с Израилем эти проблемы чудесным образом за неделю разрешились
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уроды верните молодёжные команды обратно!!!со взрослой делайте что хотите!!!
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Да и вообще ваши правила = использованной туалетной бумаге.
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