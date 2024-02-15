Глава ИИХФ Люк Тардиф отреагировал на письмо молодежной сборной России.

Бывшие и действующие хоккеисты молодежной сборной России 2003-2005 годов рождения обратились в ИИХФ в связи с продлением бана российских команд.

– сборная России отправила вам открытое письмо. Какой будет ваша реакция?

– Все опять упирается в безопасность, и какие-то моменты находятся за пределами возможностей ИИХФ. Тут вопросы уже к организаторам соревнований.

И как-то все забывают, что идет дисциплинарное расследование по ряду случаев между ИИХФ и российской стороной. Первое – это соблюдение контракта. Второе – соблюдение международных правил трансфера. Третье – соблюдение санкций, которые наложили ИИХФ и независимый дисциплинарный совет.

У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ? Первый шаг на пути к этому – соблюдайте правила, – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала в регистрации контракта с голкипером из-за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией».

Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.

направила в ИИХФ апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь продолжил играть, несмотря на дисквалификацию.

Игроки молодежной сборной России обратились в ИИХФ: «Наше письмо – крик души! В чем мы провинились перед мировым хоккеем? Почему вы вычеркиваете нас?»