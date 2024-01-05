Алексей Заварухин о 5:1 с «Барысом»: «Все линии «Трактора» сработали хорошо. Акцентировали внимание на матче в Астане (1:5), который у нас не получился от слова «совсем»
Алексей Заварухин остался доволен игрой «Трактора» против «Барыса» (5:1).
– Акцентировали внимание на матче в Астане (1:5), который у нас не получился от слова «совсем». Была другая игра и другой настрой.
Ребята молодцы, все линии сработали хорошо, вратарь сыграл на команду. Думаю, всем болельщикам понравился матч.
– Как оцените дебют Кирилла Кадышева?
– Молодец. Он не выпал из игры, показал мастерство, которое у него есть. Дальше будем думать, как его использовать.
– С чем связано отсутствие Бурдасова и Дер-Аргучинцева?
– Ребята болеют, есть небольшая эпидемия в команде.
– Состояние Александра Рыкова?
– Доктор сказал, что все нормально. Единственное – не могли долго кровь остановить. К следующей игре будет готов, – сказал главный тренер «Трактора».