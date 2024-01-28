«Трактор» отыгрался с 0:3 и победил «Авангард». Клуб выиграл 4-й матч подряд

«Трактор» одержал волевую победу над «Авангардом» (5:4).

К 10-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера уступала со счетом 0:3, но в итоге добилась победы.

«Трактор» сравнял счет благодаря голам , и Никиты Сошникова.

После этого голами отметились нападающий челябинцев Виталий Кравцов и форвард « » Рид Буше.

Автором решающей шайбы в матче стал Максим Шабанов, забивший лакросс-гол.

Эта победа стала для « » четвертой подряд. На данный момент клуб занимает четвертое место в таблице Востока, набрав 70 очков в 57 играх.