«Трактор» отыгрался с 0:3 и победил «Авангард». Клуб выиграл 4-й матч подряд

Теги Авангард Трактор Алексей Заварухин КХЛ Сергей Калинин Никита Сошников Рид Буше Виталий Кравцов Александр Рыков Хоккей

«Трактор» одержал волевую победу над «Авангардом» (5:4).

К 10-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Алексея Заварухина уступала со счетом 0:3, но в итоге добилась победы.

«Трактор» сравнял счет благодаря голам Сергея КалининаАлександра Рыкова и Никиты Сошникова.

После этого голами отметились нападающий челябинцев Виталий Кравцов и форвард «Авангарда» Рид Буше.

Автором решающей шайбы в матче стал Максим Шабанов, забивший лакросс-гол.

Эта победа стала для «Трактора» четвертой подряд. На данный момент клуб занимает четвертое место в таблице Востока, набрав 70 очков в 57 играх.

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14 комментариев
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ТАНКОГРАД!
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Супер матч!!!)
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Трактор с красивой победой!!!)
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Трактор -камбэк . Молодцы.
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Трактор красавчики 👍!!!
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Лучший матч сезона!
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Ответ Мадина Уйгурова
В группе ВК Авангарда болельщики пишут, что это Фонбет все купил, не могли же проиграть "какому-то трактору". ну ну))
это точно бред, буки 1к4 давали на трактор перед стартом😬
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Спасибо за характер. Молодцы. Макс красавец. Рыков умница. Ткачев просто руки золотые. Калина красавец пятака. Сошников наконец то забил. Ну и где лидер бревно с серьезным соперником.
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Поздравления трактору,сыграли очень эффективно!А у нас традиционно с трактором беда какая-то,наверное один из самых неудобных соперников.
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Ответ RIVAAA
ТАНКОГРАД!
Был. Посмотри на развалины тракторного...
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Ответ ros80
Был. Посмотри на развалины тракторного...
там сейчас оборонная промышленность, возрождают цеха
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Ответ Мадина Уйгурова
В группе ВК Авангарда болельщики пишут, что это Фонбет все купил, не могли же проиграть "какому-то трактору". ну ну))
На самом деле это я купил. Только тсс)) Трактор с победой. Авангард еще не раз нагнут))
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Ответ Мадина Уйгурова
В группе ВК Авангарда болельщики пишут, что это Фонбет все купил, не могли же проиграть "какому-то трактору". ну ну))
Ну точно, а три года закатили за 10 минут, чтоб никто не догадался)))
P.S. топлю за Авангард
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