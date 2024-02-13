«Салават» победил «Авангард» (7:2), выиграв 3-й матч подряд, Самонов отразил 41 бросок. Команда Козлова отстает на 2 очка от лидера Востока «Металлурга»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Виктор Козлов КХЛ Александр Самонов Хоккей

«Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова победила «Авангард» (6:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов отразил 41 из 43 бросков.

Клуб из Башкортостана ранее обыграл ЦСКА (2:0) и «Ак Барс» (2:1). Добавим, что команда выиграла 9 из 11 последних матчей, уступив «Адмиралу» (4:5 ОТ) и СКА (3:4) на этом отрезке.

«Салават Юлаев» набрал 84 очка в 62 матчах и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.

На второй строчке в конференции располагается «Авангард» (85 очков в 62 играх), на первой – «Металлург» (86 очков в 62 играх).

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Козлов пример для всех тренеров как нужно меняться: получил небывалую для Уфы пощёчину в прошлом сезоне от Адмирала и за одно межсезонье преобразил команду до неузнаваемости–сейчас СЮ показывает возможно самый качественный хоккей в лиге по соотношению красоты/системности/гибкости и этот матч с Авой как раз показатель этого, когда команда в 1 периоде играла осторожно с 1-1-3, во 2 перестроилась и используя ближнюю лавку на командном игровом интеллекте слаженно катала позиционки а в 3 разрывала на атаках сходу и переходных фазах, именно в таком стиле СЮ доминировал недавно над СКА в 3 периоде
Для меня СЮ сейчас 2 фаворит Кубка Гагарина, в отличие от ММГ или Динамо у него всё прекрасно ещё и на последнем рубеже.В общем один из самых хоккейных регионов России спустя много лет дождался команду-контендер пусть не по именам как в 2011 но точно по уровню игры
Согласны с Рио?
+23
-1
+22
Преимущество Авы по броскам только за счет двух больших штрафов. А так конечно Салават переиграл вчистую. Еще бы процент реализации подправить.Панин огонь, Самоныч стабилен как обычно, Цуля растет, в общем вся команда красавцы. С убедительной победой !
+11
0
+11
Ответ Rio de Janeiro
Козлов пример для всех тренеров как нужно меняться: получил небывалую для Уфы пощёчину в прошлом сезоне от Адмирала и за одно межсезонье преобразил команду до неузнаваемости–сейчас СЮ показывает возможно самый качественный хоккей в лиге по соотношению красоты/системности/гибкости и этот матч с Авой как раз показатель этого, когда команда в 1 периоде играла осторожно с 1-1-3, во 2 перестроилась и используя ближнюю лавку на командном игровом интеллекте слаженно катала позиционки а в 3 разрывала на атаках сходу и переходных фазах, именно в таком стиле СЮ доминировал недавно над СКА в 3 периоде Для меня СЮ сейчас 2 фаворит Кубка Гагарина, в отличие от ММГ или Динамо у него всё прекрасно ещё и на последнем рубеже.В общем один из самых хоккейных регионов России спустя много лет дождался команду-контендер пусть не по именам как в 2011 но точно по уровню игры Согласны с Рио?
В ковидный сезон еще Салават был контендером, тогда Умарк и Харти показывали свой самый лучший хоккей. Все еще обидно за отмену того плэй-офф(
+9
0
+9
Ответ Rio de Janeiro
Козлов пример для всех тренеров как нужно меняться: получил небывалую для Уфы пощёчину в прошлом сезоне от Адмирала и за одно межсезонье преобразил команду до неузнаваемости–сейчас СЮ показывает возможно самый качественный хоккей в лиге по соотношению красоты/системности/гибкости и этот матч с Авой как раз показатель этого, когда команда в 1 периоде играла осторожно с 1-1-3, во 2 перестроилась и используя ближнюю лавку на командном игровом интеллекте слаженно катала позиционки а в 3 разрывала на атаках сходу и переходных фазах, именно в таком стиле СЮ доминировал недавно над СКА в 3 периоде Для меня СЮ сейчас 2 фаворит Кубка Гагарина, в отличие от ММГ или Динамо у него всё прекрасно ещё и на последнем рубеже.В общем один из самых хоккейных регионов России спустя много лет дождался команду-контендер пусть не по именам как в 2011 но точно по уровню игры Согласны с Рио?
в плей-офф посмотрим, думаю рано выводы делать
+9
0
+9
Накидали газпромовским мажорам полную авоську
+8
-3
+5
Это что было ? Как так мог развалиться Авангард в игре - ожидал, но не такого ?А ,Уфимцы красавцы -раздолбали защиту и ворота соперников в пух и прах !
+3
0
+3
Авангард позорище. Стрёмно смотреть.
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
Козлов пример для всех тренеров как нужно меняться: получил небывалую для Уфы пощёчину в прошлом сезоне от Адмирала и за одно межсезонье преобразил команду до неузнаваемости–сейчас СЮ показывает возможно самый качественный хоккей в лиге по соотношению красоты/системности/гибкости и этот матч с Авой как раз показатель этого, когда команда в 1 периоде играла осторожно с 1-1-3, во 2 перестроилась и используя ближнюю лавку на командном игровом интеллекте слаженно катала позиционки а в 3 разрывала на атаках сходу и переходных фазах, именно в таком стиле СЮ доминировал недавно над СКА в 3 периоде Для меня СЮ сейчас 2 фаворит Кубка Гагарина, в отличие от ММГ или Динамо у него всё прекрасно ещё и на последнем рубеже.В общем один из самых хоккейных регионов России спустя много лет дождался команду-контендер пусть не по именам как в 2011 но точно по уровню игры Согласны с Рио?
даа точно
+1
0
+1
Авангард в первом играл с позиции силы, но скажем спасибо нашим игрокам и в особенности Сане Самонову, ну а дальше Омские нарвавшись на стену просто были деморализованы. Отличная игра СЮ и как отметил Гриша Панин хорошее действие тренерского штаба. Спасибо ребята , вы подарили нам праздник хоккея! 👍
+1
0
+1
Самонов здорово потащил Уфу.
Отличная игра вратаря залог победы ✌.
+1
0
+1
Вовчик не помог дяде Мише и Рид закис. Так и играем, а хотелось бы коннчно тренера для комады
+1
0
+1
Когда тебе Гриша дубль делает, ловить в плове нечего xD с победой, Уфа!
+1
0
+1
Да что-то Авангард после победы над СКА расслабился.От Спартака получил дома,сегодня крупно от Салавата.Скоро уже плей-офф надо игру восстанавливать.
+1
0
+1
Лодыри! Совсем уже зажрались! В хоккей нужно играть от первой и до последней минуты, выкладываясь по полной программе, а не один единственный период!
0
0
0
Ответ Далер Гайнеев
Кайф, за первую строчку жара будет!
От первой строчки как бы не начали сливаться все три претендента. Второе место выглядит более привлекательно.
0
0
0
Ответ grek087
Хороший первый период но видимо обескураживающий) Самонов зверь конечно. Ничего не поделать с ним сейчас. Ну и в целом у СЮ отличная команда, такой проиграть не страшно. Страшно если честно смотреть в календарь оставшихся матчей, но если что-то хотим в плей-офф- нужно доказывать. Кубок континента может и не сильно нужен, но уверенность в себе перед плей-офф не помешает. Короче все как обычно нормально, ну не шла сегодня в ворота шайба.. нужно сделать так чтобы шла! И тренировать выход из под прессинга!
Для того чтобы что-то сделать с вратарем, надо меньше бросать ему в пузо от синей линии, и пытаться бросать мимо вратаря. Вспоминается матч салавата с авангардом, где метсоле накидали 60 таких бросков за матч, но он даже не вспотел.
0
0
0
Ответ boobleack !
вместо юрчо вратаря-лега надо было искать омску
надо было искать вратаря очень давно, еще после ухода Грубеца, но будто руководство не видят проблем на вратарской линии
0
0
0
Ответ Лотерейный Пик
В ковидный сезон еще Салават был контендером, тогда Умарк и Харти показывали свой самый лучший хоккей. Все еще обидно за отмену того плэй-офф(
В тот год все шансы были кубок забрать. Всех сметали на классе. досадно что так всё случилось
0
0
0
Ответ Лотерейный Пик
В ковидный сезон еще Салават был контендером, тогда Умарк и Харти показывали свой самый лучший хоккей. Все еще обидно за отмену того плэй-офф(
Что показательно, тот же авангард размотали в плей-офф.
0
0
0
ну что сказать, сегодня у Салавата Юлаева залетело все, что возможно 🤣, если даже Панин дубль заделал, хотя к ниму у меня немного негативное отношение, ну чтож, с победой друзья!!!! увидимся в следующий игре, там надеюсь будет Фортуна на нашей стороне😉
0
0
0
вместо юрчо вратаря-лега надо было искать омску
0
0
0
Ответ Сергей Фетисов
Да что-то Авангард после победы над СКА расслабился.От Спартака получил дома,сегодня крупно от Салавата.Скоро уже плей-офф надо игру восстанавливать.
тренер до сих пор в эйфории. плей офф это не его фишка
0
0
0
Ответ Бычара не краснодарский
Накидали газпромовским мажорам полную авоську
это мы то мажоры 🤣
+1
-1
0
Как, так нефтехим?
0
0
0
Нет в составе травмированного Хомченко, который действительно стоял очень здорово в воротах, а Мишуров и Проскуряков в последнее время играют с переменным успехом, чередуя хорошие матчи с откровенно провальными встречами. Семь шайб в ворота Проскурякова в матче с Салаватом Юлаевым-это откровенный провал для возрастного голкипера Авангарда!
0
0
0
В Петербурге во главе с Ротенбергом хотели арену НХЛ-овского типа и даже круче. Что ж в итоге первые ряды трибун вплотную к стеклам не поставили?
0
0
0
Прохоркин сегодня еще что-то пытался соорудить в атаке, выделялся на фоне других нападающих, при этом набрал 2 очка, а остальные хоккеисты ничего не сделали для победы, просто катались по льду, не прилагая значительных усилий.
0
0
0
С победой нас 💚 магическая игра)) Авангарду не расстраиваться, как минимум, большинство у вас весьма впечатляет👍
0
0
0
..ни че себе.....,укратили Авангардистов....
0
0
0
Надо было продолжать играть в третьем периоде при счете 4-2 в пользу СЮ, а не падать духом, заранее признавать поражение. Кто мешал Авангарду забивать четыре шайбы в большинстве, когда соперник дважды нарушал правила в игре, получая двойной малый штраф. Неужели нельзя было реализовать оба таких прекрасных шанса?! Руки кривые или еще что-то вечно мешает!?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий