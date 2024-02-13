«Салават» победил «Авангард» (7:2), выиграв 3-й матч подряд, Самонов отразил 41 бросок. Команда Козлова отстает на 2 очка от лидера Востока «Металлурга»

«Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера победила «Авангард» (6:2) в игре Фонбет чемпионата .

Вратарь «Салавата Юлаева» отразил 41 из 43 бросков.

Клуб из Башкортостана ранее обыграл ЦСКА (2:0) и «Ак Барс» (2:1). Добавим, что команда выиграла 9 из 11 последних матчей, уступив «Адмиралу» (4:5 ОТ) и СКА (3:4) на этом отрезке.

« » набрал 84 очка в 62 матчах и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.

На второй строчке в конференции располагается « » (85 очков в 62 играх), на первой – « » (86 очков в 62 играх).