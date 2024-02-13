«Салават» победил «Авангард» (7:2), выиграв 3-й матч подряд, Самонов отразил 41 бросок. Команда Козлова отстает на 2 очка от лидера Востока «Металлурга»
«Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Виктора Козлова победила «Авангард» (6:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов отразил 41 из 43 бросков.
Клуб из Башкортостана ранее обыграл ЦСКА (2:0) и «Ак Барс» (2:1). Добавим, что команда выиграла 9 из 11 последних матчей, уступив «Адмиралу» (4:5 ОТ) и СКА (3:4) на этом отрезке.
«Салават Юлаев» набрал 84 очка в 62 матчах и находится на третьей позиции в таблице Восточной конференции.
На второй строчке в конференции располагается «Авангард» (85 очков в 62 играх), на первой – «Металлург» (86 очков в 62 играх).
Для меня СЮ сейчас 2 фаворит Кубка Гагарина, в отличие от ММГ или Динамо у него всё прекрасно ещё и на последнем рубеже.В общем один из самых хоккейных регионов России спустя много лет дождался команду-контендер пусть не по именам как в 2011 но точно по уровню игры
Согласны с Рио?
Отличная игра вратаря залог победы ✌.