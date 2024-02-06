Вячеслав Фетисов: «Хоккей стал настолько дорогим видом спорта, что стоимость занятий дискриминирует семьи с низким доходом»
Вячеслав Фетисов считает, что занятия хоккеем в России стали очень дорогими.
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы выступил на лекции «Физру не прогуливаем!»: как современно интегрировать спорт в высшее образование» в рамках выставки-форума «Россия».
«Я особенно благодарен первому тренеру, а еще раньше был инструктор по спорту, тренер-общественник, который собирал мальчишек.
Сегодня хоккей стал настолько дорогим видом спорта, что стоимость занятий дискриминирует семьи с низким доходом.
Когда я начинал, то моей семье тоже приходилось нести определенные траты. Помню, когда мне было 13-14 лет, родители год копили мне на шлем и коньки, и я чувствовал, что не могу их подвести», – сказал Фетисов.
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ты сам вспомни, как твой отец месячную зарплату отдал за твой шлем. это было что, дешево? хоккей всегда был таким, не надо на это кивать.
А это не его именем каток в Омске назван?
http://katok-fetisov.ru/
У него там сколько такса за имя в названии, что там такие цены?
Где бесплатные дни для неимущих?
Ишь как извилисто слукавил Фетисов. Нет сказать бы прямо и без вранья: "Когда я начинал, форму хоккейную защитную не надо было покупать (обеспечивали организации по спецканалам, как было принято в Союзе при всеобщем дефиците), и коньки специальные хоккейные в спорттоварах не продавали."
Триатлон это спорт для богатых, он вне соревнований не существует.