Вячеслав Фетисов: «Хоккей стал настолько дорогим видом спорта, что стоимость занятий дискриминирует семьи с низким доходом»

Вячеслав Фетисов считает, что занятия хоккеем в России стали очень дорогими.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы выступил на лекции «Физру не прогуливаем!»: как современно интегрировать спорт в высшее образование» в рамках выставки-форума «Россия».

«Я особенно благодарен первому тренеру, а еще раньше был инструктор по спорту, тренер-общественник, который собирал мальчишек.

Сегодня хоккей стал настолько дорогим видом спорта, что стоимость занятий дискриминирует семьи с низким доходом.

Когда я начинал, то моей семье тоже приходилось нести определенные траты. Помню, когда мне было 13-14 лет, родители год копили мне на шлем и коньки, и я чувствовал, что не могу их подвести», – сказал .