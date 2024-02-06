Вячеслав Фетисов: «Хоккей стал настолько дорогим видом спорта, что стоимость занятий дискриминирует семьи с низким доходом»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ детский хоккей ТАСС деньги дискриминация Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что занятия хоккеем в России стали очень дорогими.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы выступил на лекции «Физру не прогуливаем!»: как современно интегрировать спорт в высшее образование» в рамках выставки-форума «Россия».

«Я особенно благодарен первому тренеру, а еще раньше был инструктор по спорту, тренер-общественник, который собирал мальчишек.

Сегодня хоккей стал настолько дорогим видом спорта, что стоимость занятий дискриминирует семьи с низким доходом.

Когда я начинал, то моей семье тоже приходилось нести определенные траты. Помню, когда мне было 13-14 лет, родители год копили мне на шлем и коньки, и я чувствовал, что не могу их подвести», – сказал Фетисов.

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24 комментария
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Сегодня депутаты получают за своё согласие и поддакивание такие бешеные деньги, что это дискриминирует граждан страны, работающих на благо родины,с обычными средними зарплатами
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А разве у нас не самая крутая страна, Слав, и не может же такого быть, что что-то кого-то у нас может дискриминировать?
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Интересно, почему в плохие 90ые и в начальные нулевые была стоимость "увлечений" спортом не настолько критичной для родителей, а сейчас, когда стали пятой экономикой мира, по кошельку практически все виды спорта бьют.
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Ответ АлкоЛоко
надень кеды и бегай по парку без всех этих пантов.
Возьми деревянную клюшку, надень валенки, и играй в хоккей. Без этих пантов.
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Как будто только хоккей дорогой вид спорта? Сейчас обычный бег стал дорогим видом спорта, особенно если занимаешься круглогодично. Экипировка, манеж, тренажёрный зал, умные часы, тренер, регистрация на старт, самолёт, поезд, автобус до места старта. Про триатлон лучше вообще не говорить.
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Слава даже не догадывается какое количество видов спорта сейчас дискриминирует всю систему детской подготовки...
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Вячеслав Александрович, ну ты уж побойся то рассказывать про сейчас. Вид спорта реально недешевый, но никто не заставляет сразу родителей покупать всю новую форму - авито и юла набиты объявлениями о продаже б/у инвентаря. пока ребенок определяется надо ему это нет, ему максимум нужны "Локти", "колени" да шлем с коньками. большие затраты начинаются чуть позже, когда дети начинают клюшки ломать постоянно, но обычно они уже в какой нибудь СДЮШОР уже занимаются.
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ты сам вспомни, как твой отец месячную зарплату отдал за твой шлем. это было что, дешево? хоккей всегда был таким, не надо на это кивать.
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Смотрите, какой правдоруб

А это не его именем каток в Омске назван?

http://katok-fetisov.ru/

У него там сколько такса за имя в названии, что там такие цены?

Где бесплатные дни для неимущих?
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хоккей каким был, таким и остался, просто кто-то всё спёр
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Ответ Melnikov1968
Как будто только хоккей дорогой вид спорта? Сейчас обычный бег стал дорогим видом спорта, особенно если занимаешься круглогодично. Экипировка, манеж, тренажёрный зал, умные часы, тренер, регистрация на старт, самолёт, поезд, автобус до места старта. Про триатлон лучше вообще не говорить.
Умные часы тебе зачем? Экипировка? Шорты и футболка? Аааа ты про соревнования официальные. Так проф спорт всегда таким был. Пишите в свою федерацию и спрашивайте зачем нужны часы
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Скажи своему шефу которому лижешь регулярно спасибо за это
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Предлагаю упразднить хоккей
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Хоккей никогда не был дешевым видом спорта. Но сейчас легче чем в Союзе. Тогда нужно было достать, даже имея деньги. Сейчас масса магазинов с б/у формой, то же Авито. Экипировка покупается и продается. Причем она при продаже миимум падает в цене. Клюшки да, дороговато, но никто не заставляет сразу детям покупать дорогие. Деревяшка за 1000р вполне долго поживет. С ноля ребенка одеть можно за 15к. Для среднестатической семьи это не очень огромные деньги.
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Когда я начинал, то моей семье тоже приходилось нести определенные траты

Ишь как извилисто слукавил Фетисов. Нет сказать бы прямо и без вранья: "Когда я начинал, форму хоккейную защитную не надо было покупать (обеспечивали организации по спецканалам, как было принято в Союзе при всеобщем дефиците), и коньки специальные хоккейные в спорттоварах не продавали."
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Теперь понятно, плчему его долго из совка не выпускали)))) дискредитировал бы всех своим мозгом
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Ой, Славик, а шо случилось ???
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Ответ Melnikov1968
Возьми деревянную клюшку, надень валенки, и играй в хоккей. Без этих пантов.
вот не надо гнать. С деревянной клюшкой и без экипа ты не сможешь в хоккей играть и развиваться. А в беге с минимальными кроссовками с распродажи уже сможешь бегать и прогрессировать. Не во всех регионах, но много где.
Триатлон это спорт для богатых, он вне соревнований не существует.
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Ответ estoico
вот не надо гнать. С деревянной клюшкой и без экипа ты не сможешь в хоккей играть и развиваться. А в беге с минимальными кроссовками с распродажи уже сможешь бегать и прогрессировать. Не во всех регионах, но много где. Триатлон это спорт для богатых, он вне соревнований не существует.
Что значит не существует? А хоккей вне соревнований существует? Где? В твоём дворе что ли?
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Ответ Melnikov1968
Что значит не существует? А хоккей вне соревнований существует? Где? В твоём дворе что ли?
Ты можешь выйти во двор и заниматься хоккеем. Но ты не можешь выйти во двор и заняться триатлоном. Ты либо занимаешься бегом, либо велоспортом, либо плаванием. Ну, максимум, брик у тебя. То есть, если ты полез в триатлон, ты заранее понимаешь, что за айронмэн, за один только слот, ты отвалишь 700 евро. Так что сам по себе триатлон это не спорт, а веселые старты.
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Ответ estoico
Ты можешь выйти во двор и заниматься хоккеем. Но ты не можешь выйти во двор и заняться триатлоном. Ты либо занимаешься бегом, либо велоспортом, либо плаванием. Ну, максимум, брик у тебя. То есть, если ты полез в триатлон, ты заранее понимаешь, что за айронмэн, за один только слот, ты отвалишь 700 евро. Так что сам по себе триатлон это не спорт, а веселые старты.
Если так считаешь, твоё право. Но сразу понятно, что ничего в этом деле ты не сечешь. Почитай немного о триатлон, и откуда он появился. Желаю удачи. Больше не отвечай, пожалуйста. Ты скучный собеседник.
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Ответ Melnikov1968
Если так считаешь, твоё право. Но сразу понятно, что ничего в этом деле ты не сечешь. Почитай немного о триатлон, и откуда он появился. Желаю удачи. Больше не отвечай, пожалуйста. Ты скучный собеседник.
что мне читать? я имею неосторожность им "заниматься".
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