Во Владикавказе открылся ледовый комплекс, Фетисов присутствовал на открытии. Среди целей проекта – представительство местных хоккеистов 5-7 лет в клубах КХЛ

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ детский хоккей Хоккей

Во Владикавказе открылся ледовый комплекс «Тагбан».

На церемонии открытия присутствовал депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Всегда приятно, когда в родной республике открываются новые объекты, которые позволяют комфортно жить, творить, заниматься спортом и наукой.

Вдвойне приятно, когда эти объекты нацелены на развитие юных талантов и закрепление Северной Осетии на высокой планке федерального уровня», – сказал глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло и добавил, что Владикавказ получил один из крупнейших для южной части России центров подготовки спортсменов по ледовым видам спорта.

Одна из главных целей при реализации проекта – представительство местных спортсменов в возрасте 5-7 лет в командах КХЛ.

Комплекс состоит из двух катков – тренировочного и для профессионалов, трибун на 500 зрителей, смотровой площадки, залов для тренировок, тренерских и судейских помещений, комнат отдыха, пунктов питания, спортплощадок, а также хостела.

6 комментариев
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Лучше бы помогли футбольный стадион достроить🤨
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Что значит представительство местных спортсменов в возрасте 5-7 лет в командах КХЛ?
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+1 каток
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как же любят они ставить цели но как не любят спрос за них
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Годы назад во Владикавказе издавалась газета, которая старалась освещать все виды спорта, достойно признанные в республике. Называлась газета коротко:

"НЕХОККЕЙ"
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Ответ Андоррский почтальон
Что значит представительство местных спортсменов в возрасте 5-7 лет в командах КХЛ?
Тоже не понял, видимо через 5-7 лет , какой-нибудь Дзасохов или Тедеев заиграют в КХЛ
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